Τα παραμύθια και οι συμβολισμοί τους

Τα παραμύθια δεν είναι απλώς ιστορίες για παιδιά



Πίσω από τους ήρωες, τα ζώα, τα μαγικά αντικείμενα και τις περιπέτειες κρύβονται βαθύτερα νοήματα για την ψυχολογία, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους φόβους, τις επιθυμίες, και την ωρίμανση του ανθρώπου.







Για παράδειγμα, στο «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι», ο συγγραφές πραγματεύεται θέματα και συναισθήματα όπως η ζήλια, η ματαιοδοξία,η αθωότητα και η αναγέννηση.



Συγκεκριμένα, ο καθρέφτης συμβολίζει την ματαιοδοξία και την ανάγκη επιβεβαίωσης.



Το δηλητηρισμένο μήλο, τον πειρασμό και την εξαπάτηση.

Οι επτά νάνοι, συμβολίζουν τη συντροφικότητα, την εργασία και την αλληλεγγύη.

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Πίσω από κάθε παραμύθι κρύβεται ένα βαθύτερο νόημα, μία ιδέα, ένα ηθικό δίδαγμα.

Εδώ, πως η εξωτερική ομορφιά δεν εξασφαλίζει την εσωτερική…

Στην «Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων», που τόσο όλοι αγαπήσαμε, το δίδαγμα είναι πως για να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε, πρέπει να τολμήσουμε να εξερευνήσουμε τον εαυτόν μας.



Είναι μικρές αλληγορίες της ανθρώπινης ζωής.Πίσω από τους ήρωες, τα ζώα, τα μαγικά αντικείμενα και τις περιπέτειες κρύβονται βαθύτερα νοήματα για την ψυχολογία, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους φόβους, τις επιθυμίες, και την ωρίμανση του ανθρώπου.Η ψυχανάλυση ιδιαίτερα μέσα από το έργο του Κάρλ Γιούνγκ και του Μπρούνο Μπέτελχαϊμ, έχει μελετήσει εκτενώς τους συμβολισμούς των παραμυθιών.Για παράδειγμα, στο «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι», ο συγγραφές πραγματεύεται θέματα και συναισθήματα όπως η ζήλια, η ματαιοδοξία,η αθωότητα και η αναγέννηση.Συγκεκριμένα, ο καθρέφτης συμβολίζει την ματαιοδοξία και την ανάγκη επιβεβαίωσης.Ακόμη, η κακιά βασίλισσα συμβολίζει τον φθόνο.Το δηλητηρισμένο μήλο, τον πειρασμό και την εξαπάτηση.Οι επτά νάνοι, συμβολίζουν τη συντροφικότητα, την εργασία και την αλληλεγγύη.Το ξύπνημα της Χιονάτης, την αναγέννηση.Πίσω από κάθε παραμύθι κρύβεται ένα βαθύτερο νόημα, μία ιδέα, ένα ηθικό δίδαγμα.Εδώ, πως η εξωτερική ομορφιά δεν εξασφαλίζει την εσωτερική…Στην «Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων», που τόσο όλοι αγαπήσαμε, το δίδαγμα είναι πως για να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε, πρέπει να τολμήσουμε να εξερευνήσουμε τον εαυτόν μας.

Εδώ ο καθρέπτης συμβολίζει αντίθετα από την Χιονάτη, την αυτογνωσία.

Η αλλαγή μεγέθους της Αλίκης, τις μεταβολές της ταυτότητας…και η Χώρα των θαυμάτων το ασυνείδητο και τον παράδοξο κόσμο της ψυχής.

Ο κορυφαίος Καρλ Γιούνγκ υποστήριξε, πως πολλά παραμύθια εκφράζουν αρχέτυπα του συλλογικού ασυνειδήτου.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες εικόνες και μορφές επανεμφανίζονται σε διαφορετικούς πολιτισμούς, επειδή αγγίζουν κοινές ανθρώπινες εμπειρίες.

Πιο αναλυτικά, ο ήρωας, συμβολίζει την προσπάθεια του ανθρώπου να ξεπεράσει τις δυσκολίες.

Η σκιά, τα χαρακτηριστικά του εαυτού μας που δυσκολευομαστε να αποδεχτούμε.

Η μάγισσα, την σκοτεινή και απειλητική πλευρά της ζωής.

Ο σοφός γέροντας την γνώση και την εσωτερική καθοδήγηση.

Τέλος, η αναγέννηση, την δυνατότητα να αλλάξουμε και να ξεκινήσουμε ξανά.

Τα παραμύθια μιλούν για την ανθρώπινη ψυχή και τις αδυναμίες της. Τον φόβο, την ζήλια, την αγάπη, την προδοσία,

Την απώλεια, την ελπίδα και τελικά την προσπάθεια του ανθρώπου να βρει τον δρόμο του.

Στη «Μικρή Γοργόνα», συμπεριλαμβάνονται έννοιες όπως η επιθυμία, η θυσία, ο ανεκλπήρωτος έρωτας και η αναζήτηση της ψυχής. Εδώ, η θάλασσα συμβολίζει το ασυνείδητο ενώ η ανθρώπινη μορφή, την ανάγκη για μια διαφορετική ζωή.

Ακόμη, η απώλεια της φωνής, τη θυσία της προσωπικής έκφρασης, ενώ η μεταμόρφωση την αναζήτηση μιας ανώτερης ταυτότητας.

Αλληγορικά ή συμβολικά, τα παραμύθια αξίζουν να μελετηθούν διότι είναι σίγουρο πως εξηγούν ανθρώπινες συμπεριφορές που δεν εξηγούνται με την απλή λογική. Το σίγουρο είναι πως δεν απευθύνονται μόνο σε παιδιά.



`Εχουν την σημασία τους, και την εξήγησή τους και εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας ή της ζωής μας.

Θα μπορούσαμε να δώσουμε πάμπολα παραδείγματα αρχετύπων που έχουν κάποιο νόημα.

Το κυριότερο όμως είναι μέσα από αυτά, να εξηγήσουμε και να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτόν μας και τους άλλους…

Ο Πινόκιο, ο Παπουτσωμένος Γάτος, η Πεντάμορφη και το Τέρας, η Σταχτοπούτα, η Ωραία Κοιμωμένη κρύβουν αλήθειες,

που αξίζει να αναλογιστούμε…

Μήπως για αυτόν τον λόγο δεν γράφτηκαν τα παραμύθια?

Για να αφήσουμε την φαντασία μας ελεύθερη…

14.11.2026, 08:39