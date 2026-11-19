Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Ανοιξιάτικος Νοέμβριος με θερμοκρασίες έως 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, πότε υποχωρεί η ζέστη
Ανοιξιάτικος Νοέμβριος με θερμοκρασίες έως 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, πότε υποχωρεί η ζέστη
Ανοιξιάτικο σκηνικό σήμερα και αύριο, με περιορισμένες βροχές και λίγη αφρικανική σκόνη – Έως 25 βαθμούς στην Αθήνα και 24 στη Θεσσαλονίκη - Αναλυτικά η πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια
Ανοιξιάτικη ζέστη θα επικρατήσει σήμερα και αύριο, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά κατά τόπους έως και 8 βαθμούς τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Οι βροχές θα είναι περιορισμένες, ενώ στα νοτιότερα τμήματα της χώρας αναμένεται λίγη αφρικανική σκόνη.
Σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, τις πρωινές ώρες θα σχηματιστούν ομίχλες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο.
Στα ηπειρωτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 26. Πιο ήπιες θα είναι και οι ώρες της νύχτας και του πρωινού, με λιγότερη ψύχρα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάσει τοπικά τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 στο Αιγαίο.
Στην Αττική ο ουρανός θα έχει λίγα σύννεφα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Λίγες νεφώσεις αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, όπου το θερμόμετρο θα δείξει έως 24 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Την Παρασκευή, η ζέστη θα είναι πιο αισθητή στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 27 βαθμούς. Στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι βροχές θα είναι στην πλειονότητά τους ασθενείς.
Το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα στραφούν κυρίως σε δυτικούς και βορειοδυτικούς και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο. Το διήμερο θα κυλήσει χωρίς βροχές.
Σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, τις πρωινές ώρες θα σχηματιστούν ομίχλες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο.
Στα ηπειρωτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 26. Πιο ήπιες θα είναι και οι ώρες της νύχτας και του πρωινού, με λιγότερη ψύχρα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάσει τοπικά τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 στο Αιγαίο.
Στην Αττική ο ουρανός θα έχει λίγα σύννεφα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Λίγες νεφώσεις αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, όπου το θερμόμετρο θα δείξει έως 24 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Την Παρασκευή, η ζέστη θα είναι πιο αισθητή στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 27 βαθμούς. Στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι βροχές θα είναι στην πλειονότητά τους ασθενείς.
Το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα στραφούν κυρίως σε δυτικούς και βορειοδυτικούς και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο. Το διήμερο θα κυλήσει χωρίς βροχές.
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