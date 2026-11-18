Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στην επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησε 12 επιστολές με ισάριθμους παραλήπτες, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Ερικ Τραμπ και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ ώστε να διερευνηθούν υποθέσεις διαφθοράς





Η κυρία Γκιλφόιλ είναι η αποδέκτης μίας εκ των δώδεκα, συνολικά, επιστολών που απηύθυνε σε ισάριθμα πρόσωπα ο

είναι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Ερικ Τραμπ και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.



Ειδικά για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η επιστολή περιλαμβάνει αναφορές σε αίτημα καταβολής 100.000 δολαρίων από δωρητή των Ρεπουμπλικανών, με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης, αλλά και σε καταγγελίες που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα.



Οι Δημοκρατικοί επικαλούνται τα







Σύμφωνα με την επιστολή, πριν ακόμη επικυρωθεί από τη Γερουσία ο διορισμός της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα, η Γκιλφόιλ φέρεται να συμμετείχε σε συμφωνία με δωρητή των Ρεπουμπλικανών, από τον οποίο ζήτησε 100.000 δολάρια με αντάλλαγμα πρόσβαση σε ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.



Στην ίδια καταγγελία γίνεται λόγος για υπόσχεση μελλοντικού οικονομικού οφέλους που θα μπορούσε να φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια.



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Μεταξύ των προσώπων που κατονομάζονται είναι ο τότε επικεφαλής της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας Μπίλι Λονγκ, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο νομικός σύμβουλος του FBI Σαμ Ρέιμερ.



Η επιστολή επικαλείται επίσης γραπτά μηνύματα που εξέτασαν στελέχη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή.



Ο ίδιος ο δωρητής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως συναλλαγή με ανταλλάγματα, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική καταβολή συνδεόταν με την πρόσβαση που θα εξασφάλιζε.



Στο επίκεντρο έρευνας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ , πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, με αφορμή τις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές, σχέσεις με Έλληνες επιχειρηματίες και πιθανή αξιοποίηση της κυβερνητικής της θέσης για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, που εν τέλει της κόστισαν τη θέση της πρεσβευτού.Η κυρία Γκιλφόιλ είναι η αποδέκτης μίας εκ των δώδεκα, συνολικά, επιστολών που απηύθυνε σε ισάριθμα πρόσωπα οΔημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, εκ μέρους των Δημοκρατικών της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης: Από όλους ζητείται να διατηρήσουν όλα τα έγγραφα και τις επικοινωνίες που σχετίζονται με τις καταγγελίες που αφορούν τον καθένα χωριστά. Μεταξύ αυτών που έλαβαν τις επιστολέςΕιδικά για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η επιστολή περιλαμβάνει αναφορές σε αίτημα καταβολής 100.000 δολαρίων από δωρητή των Ρεπουμπλικανών, με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης, αλλά και σε καταγγελίες που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα.Οι Δημοκρατικοί επικαλούνται τα δημοσιεύματα της WSJ και άλλων μέσων, σύμφωνα με τα οποία η Γκιλφόιλ διατηρούσε σχέσεις με εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε στενή συνεργασία της με λομπίστα , καθώς και σε παρεμβάσεις της προς κυβερνήσεις των Βαλκανίων υπέρ της ανάθεσης έργων σε συγκεκριμένη εταιρεία.Όπως σημειώνεται στην επιστολή όλα είναι καταγγελίες υπό διερεύνηση και όχι διαπιστωμένες παρανομίες.Σύμφωνα με την επιστολή, πριν ακόμη επικυρωθεί από τη Γερουσία ο διορισμός της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα, η Γκιλφόιλ φέρεται να συμμετείχε σε συμφωνία με δωρητή των Ρεπουμπλικανών, από τον οποίο ζήτησε 100.000 δολάρια με αντάλλαγμα πρόσβαση σε ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.Στην ίδια καταγγελία γίνεται λόγος για υπόσχεση μελλοντικού οικονομικού οφέλους που θα μπορούσε να φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια.Οι Δημοκρατικοί αναφέρουν ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο συνεργάτης και παραγωγός της, Ντρου Λιντς, ο οποίος, μαζί με την Γκιλφόιλ, φέρεται να διευκόλυνε τις επαφές του συγκεκριμένου δωρητή με κυβερνητικούς αξιωματούχους.Μεταξύ των προσώπων που κατονομάζονται είναι ο τότε επικεφαλής της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας Μπίλι Λονγκ, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο νομικός σύμβουλος του FBI Σαμ Ρέιμερ.Η επιστολή επικαλείται επίσης γραπτά μηνύματα που εξέτασαν στελέχη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή.Ο ίδιος ο δωρητής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως συναλλαγή με ανταλλάγματα, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική καταβολή συνδεόταν με την πρόσβαση που θα εξασφάλιζε.

Οι 12 επιστολές απευθύνονται στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Για καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, τη συμμετοχή του στην εταιρεία World Liberty Financial και τη χρηματοδότηση του λεγόμενου «Κόκκινου Γάμου» του από Ρώσο ολιγάρχη.



2. Έρικ Τραμπ: Για καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων και τη συμμετοχή του στην εταιρεία World Liberty Financial.



3. Τζάρεντ Κούσνερ: Για καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, τον έλεγχο και τη συμμετοχή του στην επενδυτική εταιρεία Affinity Partners, καθώς και για ισχυρισμούς ότι αξιοποίησε τον κυβερνητικό του ρόλο προκειμένου να αποκομίσει οικονομικά οφέλη τόσο ο ίδιος όσο και οι επιχειρήσεις του.



4. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Για καταγγελίες περί συναλλαγών με αντάλλαγμα πολιτικές ή άλλες διευκολύνσεις («pay-to-play»), οι οποίες συνδέονται με τη θητεία της στην πρεσβεία.



5. Κάθριν Τάουνσεντ, διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Trust for the National Mall: Για τη διαχείριση 600 εκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονται τόσο από χρήματα των φορολογουμένων όσο και από ιδιωτικές δωρεές επιχειρήσεων με συμφέροντα που εξαρτώνται από κυβερνητικές αποφάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Nvidia, ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές, η οποία φέρεται να έτυχε ευνοϊκής ρυθμιστικής μεταχείρισης από την κυβέρνηση Τραμπ.



6. Στίβεν Μίλερ, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου: Για καταγγελλόμενες καταχρήσεις εξουσίας και παραβιάσεις από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), υπό την καθοδήγησή του.



7. Κρίστι Νόεμ, πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας: Για καταγγελίες περί κατάχρησης κονδυλίων του υπουργείου, παράκαμψης μηχανισμών πρόληψης της διαφθοράς και προσωπικού πλουτισμού της ίδιας και συνεργατών της μέσω της επίσημης θέσης της, ενώ παράλληλα είχε την εποπτεία των καταγγελλόμενων αυθαιρεσιών του DHS και της ICE.



8. Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, πρώην ανώτερος σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας: Για καταγγελίες περί διαφθοράς και εκμετάλλευσης της θέσης του για προσωπικό όφελος. Ειδικότερα, ερευνώνται ισχυρισμοί ότι χρησιμοποιούσε την πρόσβασή του στην Κρίστι Νόεμ για να «διεκπεραιώνει ιδιωτικές επιχειρηματικές υποθέσεις», ότι κατεύθυνε επικερδείς κρατικές συμβάσεις προς συνεργάτες και συμμάχους του, καθώς και ο ρόλος του στις καταγγελλόμενες αυθαιρεσίες του DHS και της ICE.



9. Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ: Για μυστικές συναντήσεις στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου, οι οποίες φέρεται να αφορούσαν τη συγκάλυψη των αρχείων Έπσταϊν από την κυβέρνηση και τον περιορισμό του πολιτικού κόστους από την υπόθεση.



10. Σούζι Γουάιλς, πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου: Για μυστικές συναντήσεις στη Situation Room με αντικείμενο, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, τη συγκάλυψη των αρχείων Έπσταϊν και τη διαχείριση των πολιτικών επιπτώσεων της έρευνας.



11. Τοντ Μπλανς, υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ: Για την καταγγελλόμενη συγκάλυψη των αρχείων Έπσταϊν, τη μη συμμόρφωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με εκκρεμή κλήτευση της Επιτροπής και με τον νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν (Epstein Files Transparency Act – EFTA). Η έρευνα αφορά επίσης τους προβληματικούς χειρισμούς κατά την εξέταση και δημοσιοποίηση των εγγράφων, καθώς και την απόφαση μεταφοράς της Γκισλέιν Μάξγουελ σε σωφρονιστικό κατάστημα ελάχιστης ασφαλείας.



12. Γουίλιαμ Κ. Μάρσαλ Γ΄, διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών, και Τανίσα Χολ, διευθύντρια του Ομοσπονδιακού Σωφρονιστικού Καταστήματος Μπράιαν: Για τη μεταφορά της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας, λίγες ημέρες αφότου η ίδια είχε δώσει κατάθεση ευνοϊκή για τον πρόεδρο Τραμπ. Η έρευνα αφορά επίσης τα προνόμια και την ευνοϊκή μεταχείριση που φέρεται να απολαμβάνει η Μάξγουελ κατά τη διάρκεια της κράτησής της.