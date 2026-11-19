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Σόου Αντετοκούνμπο στη νίκη 137-130 των Χιτ στον πρώτο αγώνα κόντρα στους Μπακς: Η εντυπωσιακή τάπα και οι no look πάσες που ξεχώρισαν, δείτε βίντεο
Σόου Αντετοκούνμπο στη νίκη 137-130 των Χιτ στον πρώτο αγώνα κόντρα στους Μπακς: Η εντυπωσιακή τάπα και οι no look πάσες που ξεχώρισαν, δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε μια ανάσα από το triple-double με 27 πόντους 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ
Με ένα προσωπικό του σόου υποδέχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τους Μιλγουόκι Μπακς στο Μαϊάμι, στην πρώτη αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 27 πόντους και έφτασε μια ανάσα από το triple-double, ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέτυχε 21 από τους 26 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν με 137-130 των Μιλγουόκι Μπακς, που συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία.
Ο Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ για το Μαϊάμι, το οποίο πανηγύρισε την έκτη διαδοχική νίκη του και έχει πλέον ρεκόρ 9-2, μετά το αρχικό 0-4.
Για το Μιλγουόκι που γνώρισε την 11η συνεχόμενη ήττα του και υποχώρησε στο 1-14, ο Κάιλ Κούζμα σημείωσε 26 πόντους και ο Μπρέιντεν Μπάρις πρόσθεσε 20. Το σερί των 11 ηττών για τους Μπακς είναι το χειρότερο από τον Νοέμβριο του 2013, όταν ο τότε πρωτοεμφανιζόμενος στο NBA Αντετοκούνμπο προσπαθούσε ακόμη να βρει τα πατήματά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ.
Σημειώνεται ότι το Μιλγουόκι βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 30 πόντους, ωστόσο μάζεψε τη διαφορά καθώς σημείωσε 30 πόντους έναντι μόλις εννέα των Χιτ στα τελευταία 6,5 λεπτά της αναμέτρησης.
Η πρώτη ήταν μια εμφατική τάπα, φάση την οποία ξεχώρισε και το ΝΒΑ, με τους Μαϊάμι Χιτ να σχολιάζουν στα social media «είσαι σοβαρός Γιάννη;».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 27 πόντους και έφτασε μια ανάσα από το triple-double, ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέτυχε 21 από τους 26 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν με 137-130 των Μιλγουόκι Μπακς, που συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία.
Ο Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ για το Μαϊάμι, το οποίο πανηγύρισε την έκτη διαδοχική νίκη του και έχει πλέον ρεκόρ 9-2, μετά το αρχικό 0-4.
Για το Μιλγουόκι που γνώρισε την 11η συνεχόμενη ήττα του και υποχώρησε στο 1-14, ο Κάιλ Κούζμα σημείωσε 26 πόντους και ο Μπρέιντεν Μπάρις πρόσθεσε 20. Το σερί των 11 ηττών για τους Μπακς είναι το χειρότερο από τον Νοέμβριο του 2013, όταν ο τότε πρωτοεμφανιζόμενος στο NBA Αντετοκούνμπο προσπαθούσε ακόμη να βρει τα πατήματά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ.
Σημειώνεται ότι το Μιλγουόκι βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 30 πόντους, ωστόσο μάζεψε τη διαφορά καθώς σημείωσε 30 πόντους έναντι μόλις εννέα των Χιτ στα τελευταία 6,5 λεπτά της αναμέτρησης.
Η εντυπωσιακή τάπα και οι no look ασίστ του ΑντετοκούνμποΑπό μια τέτοια βράδια δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι εντυπωσιακές φάσεις από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Η πρώτη ήταν μια εμφατική τάπα, φάση την οποία ξεχώρισε και το ΝΒΑ, με τους Μαϊάμι Χιτ να σχολιάζουν στα social media «είσαι σοβαρός Γιάννη;».
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Η δεύτερη αφορούσε μια no look ασίστ του Greek Freak που κατέληξε σε εύστοχο τρίποντο, με την πάσα να θυμίζει κάτι από Νίκολα Γιόκιτς.
Είχε προηγηθεί και δεύτερη παρόμοια πάσα με αποδέκτη τον Μπαμ Αντεμπάγιο που και αυτή κατέληξε σε καλάθι για τους Χιτ
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