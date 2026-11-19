Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών - Σουνίου: Νεκρός μοτοσικλετιστής που ανετράπη η μηχανή του
Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών - Σουνίου: Νεκρός μοτοσικλετιστής που ανετράπη η μηχανή του
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 8 το πρωί μετά τη λίμνη Βουλιαγμένης – Ο οδηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του
Τη ζωή του έχασε οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 8 το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, στο ύψος από τα Α' Λιμανάκια, μετά τη λίμνη Βουλιαγμένης.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο μοτοσικλετιστής υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 8 το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, στο ύψος από τα Α' Λιμανάκια, μετά τη λίμνη Βουλιαγμένης.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο μοτοσικλετιστής υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται.
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