«Spanoulis-ball» και η αύρα του «Αυτοκράτορα»: ο εκρηκτικός συνδυασμός του Άρη

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Δεν είχαν περάσει ούτε καν δύο-τρία λεπτά από την ολοκλήρωση του επικού θριάμβου του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό –ενός αντιπάλου με πολλαπλάσιο μπάτζετ, ο οποίος έχει φτιαχτεί για να κατακτήσει φέτος την Ευρωλίγκα– κι όμως αυτές οι τρεις λέξεις αποτέλεσαν την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη στην ερώτηση που του τέθηκε στη flash interview: «Τι θα πείτε στους παίκτες σας στα αποδυτήρια;».«Συγχαρητήρια, αύριο προπόνηση». Τρεις λέξεις που αποτυπώνουν επακριβώς τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στους παίκτες του ο προπονητής του Άρη. Σε συνδυασμό με όσα είδαμε χθες στο παρκέ του Παλέ, αλλά και στα παιχνίδια που προηγήθηκαν μετά το σπουδαίο μάθημα που πήραν οι «κιτρινόμαυροι» στην Καρδίτσα, μπορούμε πλέον να πούμε πως αρχίζει να σχηματοποιείται η εποχή του «Spanoulis-ball» στον Άρη.Οι βασικοί άξονες του «Spanoulis-ball» είναι σαφείς: ομαδική άμυνα, ένταση, πλουραλισμός στην επίθεση, πάθος και νοοτροπία νικητή. Μια ομάδα που δεν στηρίζεται σε έναν ή δύο πρωταγωνιστές, αλλά ψάχνει κάθε φορά τον παίκτη που θα κάνει τη διαφορά σε άμυνα και επίθεση. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον με τεράστια μπασκετική παράδοση, με την αύρα και τις μνήμες της «Αυτοκρατορίας» να παραμένουν ζωντανές.Ο συνδυασμός «Spanoulis-ball» και… αυτοκρατορικής αύρας οδήγησε τον Άρη στη χθεσινή μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού.Το τελικό 101-91 αποτυπώνει με μεγάλη ακρίβεια την εικόνα της αναμέτρησης.Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις δύο φορές: στο 48-49 της τρίτης περιόδου και στο 84-85 της τέταρτης, με τρίποντο του Γιαμπουσέλε.Το 84-79 έγινε 84-85 με τα τρίποντα του Γάλλου, πέντε λεπτά πριν από το φινάλε του ντέρμπι.Σε εκείνο το σημείο ο Άρης έδειξε πως έχει μέταλλο και νοοτροπία νικητή. Η ένταση στην άμυνα αυξήθηκε και στην επίθεση αρχικά ο Μοκόκα, με δίποντο, και στη συνέχεια ο Μόργκαν, με… τετράποντο, έφεραν και πάλι τους «κιτρινόμαυρους» σε θέση ισχύος.Το τρίποντο του Τολιόπουλου στο 39’, για το 99-88, έβαλε ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες του Παναθηναϊκού.Το σημαντικότερο στατιστικό στοιχείο του Άρη είναι οι 22 ασίστ με μόλις 11 λάθη. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε το παιχνίδι με 16 ασίστ και 20 λάθη. Η διαφορά των εννέα λαθών υπέρ του Άρη αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες της επικράτησής του, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» διαχειρίστηκαν καλύτερα την μπάλα και περιόρισαν τις δεύτερες ευκαιρίες των «πρασίνων».Ο Μόργκαν ήταν και χθες ο πρώτος σκόρερ του Άρη (21 πόντοι με 6/12 σουτ, 6/6 βολές και 2 ασίστ). Ωστόσο, ο MVP του αγώνα ήταν ο Άνταμ Μοκόκα: 19 πόντοι, 5/6 σουτ εντός πεδιάς, 2/2 τρίποντα και 7/8 βολές ήταν η επιθετική συγκομιδή του Γάλλου, ο οποίος ταυτόχρονα προσέφερε ανυπολόγιστη αμυντική ενέργεια σε όλο το διάστημα που αγωνίστηκε.Θα ήταν, όμως, άδικο να μην συμπεριληφθεί κάποιος από τους υπόλοιπους παίκτες που αγωνίστηκαν χθες στους διακριθέντες. Ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι αρκετοί χρεώθηκαν με πολλά φάουλ από νωρίς: Ο Μοκόκα και ο Λίντελ αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ, ενώ ο Τολιόπουλος, ο Μήτρου-Λονγκ και ο Ρόμπινσον-Ερλ ολοκλήρωσαν το ματς με τέσσερα.