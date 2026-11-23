Και νέα μέτρα από την κυβέρνηση λίγο πριν την εκλογική τελική ευθεία, με στρατηγική μιας κάλπης ο Μητσοτάκης
Και νέα μέτρα από την κυβέρνηση λίγο πριν την εκλογική τελική ευθεία, με στρατηγική μιας κάλπης ο Μητσοτάκης
Σε πλήρη εξέλιξη το προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης με βασικό όπλο τις οικονομικές ενισχύσεις και μεγαλύτερο αντίπαλο την ακρίβεια
Μπορεί ο χειμώνας να είναι παραδοσιακά δύσκολος για την κυβέρνηση και για κάθε κυβέρνηση λόγω του αυξημένου κόστους ζωής για τα νοικοκυριά, εντούτοις η το Μέγαρο Μαξίμου εισέρχεται σε έναν κύκλο που πέρυσι απέδωσε δημοσκοπικά. Και φέτος, ανάλογα με την πορεία των πραγμάτων, θα δείξει από ποια θέση θα μπει η Νέα Δημοκρατία στην τελική ευθεία για τις εκλογές που κατά τα φαινόμενα θα γίνουν είτε στα μέσα Μαΐου είτε στα μέσα Ιουνίου.
Όπως και πέρυσι, ο Νοέμβριος είναι μήνας κρίσιμων πληρωμών: στο τέλος της εβδομάδας, πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι άνω των 65 ετών είδαν το αυξημένο βοήθημα των 400 ευρώ να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους. Σε λίγες μέρες ακολουθούν και οι αποδέκτες προνοιακών επιδομάτων και ευάλωτοι πολίτες, ενώ πιστώνεται και το επίδομα ενοικίου που δεν είναι αμελητέο ως ποσό.
Σειρά παίρνει για τον Δεκέμβριο ο προϋπολογισμός που ενσωματώνει τα μέτρα της ΔΕΘ και μια σειρά μάλλον θετικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία, παρά τη διεθνή θαλασσοταραχή, με μόνο αστερίσκο τον υψηλό πληθωρισμό που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4% φέτος, κυρίως λόγω των υψηλών διεθνών τιμών της ενέργειας που περνούν στην αλυσίδα της οικονομίας.
Παρά ταύτα, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, πάνω από τα πιο δυσμενή σενάρια της Κομισιόν, για το 2027, αλλά και εκτίμηση ότι η ανεργία θα πέσει κάτω από το 8% για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Επίσης περιλαμβάνει μέτρα στήριξης άνω των 2 δισ. ευρώ, αυξήσεις στις συντάξεις σχεδόν στο 3%, ψαλίδισμα των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φοροελαφρύνσεις για τους τριτέκνους, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για νομικά πρόσωπα.
Τα μέτρα αυτά θα φανούν από τον Ιανουάριο ως επί το πλείστον, ενώ μένει να φανεί αν και φέτος θα τηρηθεί η ετήσια πλέον παράδοση που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται στη συζήτηση του προϋπολογισμού με μία-ή και περισσότερες από μια-θετική έκπληξη. Πηγές με γνώση των εσωτερικών σχεδιασμών εκτιμούν στο «ΘΕΜΑ» ότι δύσκολα σε προεκλογική χρονιά ο πρωθυπουργός θα αφήσει την ευκαιρία αναξιοποίητη, εφόσον δεν διαταράσσονται οι δημοσιονομικές ισορροπίες που αποτελεί την κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης.
Από την άλλη, η πορεία του πληθωρισμού ροκανίζει το εισόδημα των νοικοκυριών, ιδίως της μεσαίας τάξης, που έρχονται αντιμέτωπα με αυξημένα έξοδα. Η ακρίβεια άλλωστε εμφανίζεται σε όλες τις μετρήσεις ως το κεντρικό πρόβλημα όλων των ερωτηθέντων και σε αυτό το πεδίο θα δώσει τη μάχη ουσίας, αλλά και εντυπώσεων, ο πρωθυπουργός ως το τέλος του πολιτικού χρόνου της δεύτερης κυβερνητικής θητείας.
Στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι, παρά τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά προόδου, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν στις επόμενες εκλογές να αποφασίσουν εάν η χώρα θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. «Το 2027, χρονιά εθνικών εκλογών, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ευθύνη όλων μας να μη χαθεί ό,τι πετύχαμε με τόσο κόπο», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο, ο κ. Μητσοτάκης θα αντιπαραβάλλει τον «επείγον» της μιας και μόνο κάλπης, καθώς πηγαίνουμε πιο κοντά στον χρόνο των εκλογών. Πρακτικά, αυτό που θα επισημαίνει ο πρωθυπουργός είναι ότι οι εκλογές δεν είναι διαδικασία δύο γύρων, ώστε να έχουν οι ψηφοφόροι της ΝΔ τη δυνατότητα να ψηφίσουν χαλαρά στον πρώτο και να ρίξουν την «κανονική» ψήφο στον δεύτερο.
Αντιθέτως, θα ξεκαθαρίσει ότι η κάλπη είναι μια και μόνο, ώστε να ανακόψει τη λογική της ψήφου διαμαρτυρίας και πιθανές διαρροές και να πετύχει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Μια σειρά κορυφαίων στελεχών της ΝΔ εκτιμούν ότι αυτή η στρατηγική εξυπηρετείται ιδιαίτερα αν οι εκλογές γίνουν τον Ιούνιο, λίγες μέρες πριν την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από τη χώρα μας, η οποία προφανώς και θα πρέπει να ξεκινήσει με μια λειτουργική κυβέρνηση.
Ομολογουμένως, ο κ. Καλογερόπουλος δοκιμάζει τις αντοχές των κυβερνητικών στελεχών. Παρόμοια περίπτωση και ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος που πλέον αντιμετωπίζεται με σιωπηρή συγκατάβαση από πολλούς εντός Μαξίμου. Η περίπτωση του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου προβλημάτισε πολλούς, καθώς οι αδερφές του έχουν πάρει πακτωλό χρημάτων από ΟΤΑ, των οποίων εδώ και μια εβδομάδα είναι πολιτικός προϊστάμενος ο αδερφός τους. Εσχάτως προστέθηκε και το στοιχείο ότι η αδερφή του πήρε δουλειά από τον δήμο Μεγαρέων εντός της εκλογικής του περιφέρειας.
Οι εξηγήσεις πάντως του κ. Λιάκου κρίθηκαν επαρκείς, παρά την απουσία ενθουσιασμού από το Μαξίμου, και ο ίδιος παραμένει στο σχήμα, με τη σαφή επισήμανση όμως ότι τώρα θα πρέπει να σταματήσει η σύναψη συμβάσεων με τους ΟΤΑ από τα λογιστικά γραφεία των αδερφών Λιάκου. Ο κ. Λιάκος πάντως έχει προαναγγείλει προσφυγή στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας προσωπικό του «κανιβαλισμό» στην εν λόγω υπόθεση. Υπέρ της παραμονής Λιάκου συνηγόρησε και το γεγονός ότι μπήκε στην κυβέρνηση μόλις προ ολίγων ημερών, προς αντικατάσταση ενός υφυπουργού που έφυγε από την κυβέρνηση για ηθικά επιλήψιμους λόγους.
Όπως και πέρυσι, ο Νοέμβριος είναι μήνας κρίσιμων πληρωμών: στο τέλος της εβδομάδας, πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι άνω των 65 ετών είδαν το αυξημένο βοήθημα των 400 ευρώ να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους. Σε λίγες μέρες ακολουθούν και οι αποδέκτες προνοιακών επιδομάτων και ευάλωτοι πολίτες, ενώ πιστώνεται και το επίδομα ενοικίου που δεν είναι αμελητέο ως ποσό.
Σειρά παίρνει για τον Δεκέμβριο ο προϋπολογισμός που ενσωματώνει τα μέτρα της ΔΕΘ και μια σειρά μάλλον θετικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία, παρά τη διεθνή θαλασσοταραχή, με μόνο αστερίσκο τον υψηλό πληθωρισμό που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4% φέτος, κυρίως λόγω των υψηλών διεθνών τιμών της ενέργειας που περνούν στην αλυσίδα της οικονομίας.
Παρά ταύτα, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, πάνω από τα πιο δυσμενή σενάρια της Κομισιόν, για το 2027, αλλά και εκτίμηση ότι η ανεργία θα πέσει κάτω από το 8% για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Επίσης περιλαμβάνει μέτρα στήριξης άνω των 2 δισ. ευρώ, αυξήσεις στις συντάξεις σχεδόν στο 3%, ψαλίδισμα των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φοροελαφρύνσεις για τους τριτέκνους, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για νομικά πρόσωπα.
Τα μέτρα αυτά θα φανούν από τον Ιανουάριο ως επί το πλείστον, ενώ μένει να φανεί αν και φέτος θα τηρηθεί η ετήσια πλέον παράδοση που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται στη συζήτηση του προϋπολογισμού με μία-ή και περισσότερες από μια-θετική έκπληξη. Πηγές με γνώση των εσωτερικών σχεδιασμών εκτιμούν στο «ΘΕΜΑ» ότι δύσκολα σε προεκλογική χρονιά ο πρωθυπουργός θα αφήσει την ευκαιρία αναξιοποίητη, εφόσον δεν διαταράσσονται οι δημοσιονομικές ισορροπίες που αποτελεί την κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης.
«Να μην χαθεί ό,τι πετύχαμε»Η πορεία της οικονομίας άλλωστε είναι και το κρίσιμο στοίχημα και το μείζον πρόβλημα της κυβέρνησης. Με το Ταμείο Ανάκαμψης να ανήκει πλέον στο παρελθόν, αν και η Ελλάδα πέτυχε να απορροφήσει στο 100% τους πόρους που μπορούσε, η κυβέρνηση εστιάζει στη στήριξη των εισοδημάτων και στη «μεγέθυνση» της πίτας.
Από την άλλη, η πορεία του πληθωρισμού ροκανίζει το εισόδημα των νοικοκυριών, ιδίως της μεσαίας τάξης, που έρχονται αντιμέτωπα με αυξημένα έξοδα. Η ακρίβεια άλλωστε εμφανίζεται σε όλες τις μετρήσεις ως το κεντρικό πρόβλημα όλων των ερωτηθέντων και σε αυτό το πεδίο θα δώσει τη μάχη ουσίας, αλλά και εντυπώσεων, ο πρωθυπουργός ως το τέλος του πολιτικού χρόνου της δεύτερης κυβερνητικής θητείας.
Στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι, παρά τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά προόδου, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν στις επόμενες εκλογές να αποφασίσουν εάν η χώρα θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. «Το 2027, χρονιά εθνικών εκλογών, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ευθύνη όλων μας να μη χαθεί ό,τι πετύχαμε με τόσο κόπο», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Μια και μόνο κάλπηΗ πορεία προς τις κάλπες για την κυβέρνηση πάντως δεν είναι ανέφελη για την κυβέρνηση. Η βελόνα των δημοσκοπήσεων δεν μοιάζει να κινείται ιδιαίτερα, με τη ΝΔ να παραμένει στην περιοχή του 30% στην εκτίμηση ψήφου, αν και τα προσωπικά ποιοτικά στοιχεία του κ. Μητσοτάκη εμφανίζονται ενισχυμένα, κυρίως λόγω των χειρισμών στα εθνικά θέματα. Η ΝΔ βεβαίως διατηρεί διαφορά ασφαλείας ως και με double score από τη σταθερά δεύτερη ΕΛΑΣ, όμως ο κίνδυνος που παρουσιάζει μπροστά είναι η πολυδιάσπαση της ψήφου, με διαρροές της ΝΔ προς τα κόμματα στα δεξιά της.
Απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο, ο κ. Μητσοτάκης θα αντιπαραβάλλει τον «επείγον» της μιας και μόνο κάλπης, καθώς πηγαίνουμε πιο κοντά στον χρόνο των εκλογών. Πρακτικά, αυτό που θα επισημαίνει ο πρωθυπουργός είναι ότι οι εκλογές δεν είναι διαδικασία δύο γύρων, ώστε να έχουν οι ψηφοφόροι της ΝΔ τη δυνατότητα να ψηφίσουν χαλαρά στον πρώτο και να ρίξουν την «κανονική» ψήφο στον δεύτερο.
Αντιθέτως, θα ξεκαθαρίσει ότι η κάλπη είναι μια και μόνο, ώστε να ανακόψει τη λογική της ψήφου διαμαρτυρίας και πιθανές διαρροές και να πετύχει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Μια σειρά κορυφαίων στελεχών της ΝΔ εκτιμούν ότι αυτή η στρατηγική εξυπηρετείται ιδιαίτερα αν οι εκλογές γίνουν τον Ιούνιο, λίγες μέρες πριν την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από τη χώρα μας, η οποία προφανώς και θα πρέπει να ξεκινήσει με μια λειτουργική κυβέρνηση.
Τα φάλτσαΣτον δρόμο προς το εκλογικό φίνις πάντως η κυβέρνηση «μαζεύει» κάθε μέρα και από φάλτσο. Την Παρασκευή αναγκάστηκε να διορθώσει για νιοστή φορά τον βουλευτή Δημήτρη Καλογερόπουλο, ο οποίος ξανάνοιξε τη συζήτηση για συνεργασία με κόμματα στα δεξιά που είχε σαφώς οριοθετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο Greece Talks.
Ομολογουμένως, ο κ. Καλογερόπουλος δοκιμάζει τις αντοχές των κυβερνητικών στελεχών. Παρόμοια περίπτωση και ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος που πλέον αντιμετωπίζεται με σιωπηρή συγκατάβαση από πολλούς εντός Μαξίμου. Η περίπτωση του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου προβλημάτισε πολλούς, καθώς οι αδερφές του έχουν πάρει πακτωλό χρημάτων από ΟΤΑ, των οποίων εδώ και μια εβδομάδα είναι πολιτικός προϊστάμενος ο αδερφός τους. Εσχάτως προστέθηκε και το στοιχείο ότι η αδερφή του πήρε δουλειά από τον δήμο Μεγαρέων εντός της εκλογικής του περιφέρειας.
Οι εξηγήσεις πάντως του κ. Λιάκου κρίθηκαν επαρκείς, παρά την απουσία ενθουσιασμού από το Μαξίμου, και ο ίδιος παραμένει στο σχήμα, με τη σαφή επισήμανση όμως ότι τώρα θα πρέπει να σταματήσει η σύναψη συμβάσεων με τους ΟΤΑ από τα λογιστικά γραφεία των αδερφών Λιάκου. Ο κ. Λιάκος πάντως έχει προαναγγείλει προσφυγή στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας προσωπικό του «κανιβαλισμό» στην εν λόγω υπόθεση. Υπέρ της παραμονής Λιάκου συνηγόρησε και το γεγονός ότι μπήκε στην κυβέρνηση μόλις προ ολίγων ημερών, προς αντικατάσταση ενός υφυπουργού που έφυγε από την κυβέρνηση για ηθικά επιλήψιμους λόγους.
Όσο για τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Τσάφο και τα ομόλογα της Exxon Mobil, έδωσε και αυτός τις απαντήσεις του, γραπτώς και στη Βουλή, κρίθηκαν επαρκείς και παραμένει στη θέση του, παρά τη δυσθυμία πολλών «γαλάζιων» στελεχών και αυτοδιοικητικών για την εν γενεί παρουσία του.
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