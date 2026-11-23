Ανάλυση: Ο Νετανιάχου θέλει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, αλλά το κάνει για το Ισραήλ ή για τον εαυτό του;
Ανάλυση: Ο Νετανιάχου θέλει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, αλλά το κάνει για το Ισραήλ ή για τον εαυτό του;
Έθεσε προσωπικά το θέμα στον Τραμπ και έστειλε απεσταλμένους του σε συναντήσεις με στελέχη του Λευκού Οίκου, της CIA και της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης - Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ η όποια απόφαση έχει συνέπειες πολύ πέρα από την ισραηλινή πολιτική κρίση
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει εξηγήσει στον Ντόναλντ Τραμπ γιατί θέλει να πλήξει ξανά το Ιράν. Στους Ισραηλινούς, ωστόσο, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη εξηγήσει τι καθιστά αναγκαία μια επίθεση τις επόμενες εβδομάδες, ποιο αποτέλεσμα επιδιώκει και μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει εάν η Τεχεράνη απαντήσει. Το ερώτημα του χρόνου έχει ιδιαίτερη σημασία στο Ισραήλ. Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έχει ο Γκάντι Αϊζενκότ, ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που δεσμεύθηκε προεκλογικά να βάλει τέλος στην πρωθυπουργία Νετανιάχου.
Σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες, ο Νετανιάχου έθεσε προσωπικά το θέμα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και έστειλε απεσταλμένους του σε συναντήσεις με στελέχη του Λευκού Οίκου, της CIA και της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης.
Στο Ισραήλ, την ίδια περίοδο, άρχισε να ζητά δημοσίως κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ένα ενδεχόμενο που ο ίδιος απέκλειε μέχρι τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Για την αντιπολίτευση, οι δύο πρωτοβουλίες συνδέονται. Το γραφείο του πρωθυπουργού απορρίπτει την κατηγορία. «Η απειλή αυτή δεν ακολουθεί πολιτικό ημερολόγιο», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Ντορόν Σπίλμαν.
Στους υπολογισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης μπαίνει και ο Ιανουάριος, όταν οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι τότε η αμερικανική συμμετοχή σε νέα επιχείρηση ενδέχεται να γίνει πολιτικά δυσκολότερη. Αυτή η εκτίμηση εξηγεί μέρος της πίεσης προς τον Τραμπ. Αφήνει όμως ανοιχτό το ερώτημα τι ακριβώς έχει αλλάξει στο Ιράν ώστε να απαιτείται άμεση στρατιωτική απάντηση.
Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας αναφέρουν ότι αυτό που ανησυχεί περισσότερο τη στρατιωτική ηγεσία βραχυπρόθεσμα είναι οι πληροφορίες για ιρανικό πρόγραμμα χημικών όπλων. Παραμένει ασαφές εάν η Τεχεράνη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει σύντομα τέτοια όπλα. Στη συζήτηση επανέρχονται επίσης το πυρηνικό πρόγραμμα και η αναπλήρωση των ιρανικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και drones. Ο Ραζ Ζίμτ, επικεφαλής των ερευνών για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Τελ Αβίβ, διαπιστώνει ότι κερδίζει έδαφος η θέση πως το Ισραήλ θα χρειαστεί να δράσει προληπτικά. Για τον χρόνο, όμως, η δική του εκτίμηση είναι σαφής. «Αν πράγματι απαιτείται άμεση δράση; Αμφιβάλλω».
Στις 7 Νοεμβρίου κάλεσε τα εβραϊκά κόμματα της Κνεσέτ, από την Αριστερά έως τη Δεξιά, να συγκυβερνήσουν, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την ανάγκη να εξαλειφθεί η ιρανική πυρηνική απειλή. Δύο ημέρες αργότερα διευκρίνισε ποιος θα ηγείται. «Επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης θα πρέπει, φυσικά, να είναι το μεγαλύτερο κόμμα», είπε. Με τους όρους του Νετανιάχου, ο Αϊζενκότ καλείται να εγκαταλείψει τη βασική προεκλογική του δέσμευση προκειμένου να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση υπό τον άνθρωπο που υποσχέθηκε να διαδεχθεί.
Μια νέα πολεμική αναμέτρηση θα έκανε αυτή την άρνηση πολιτικά δυσκολότερη. Υπάρχει άλλωστε προηγούμενο που γνωρίζουν καλά και οι δύο. Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Αϊζενκότ δέχθηκε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης του Νετανιάχου. Σήμερα ο ίδιος προειδοποιεί δημοσίως για τον κίνδυνο να συγχέονται τα στρατιωτικά χρονοδιαγράμματα με τις πολιτικές επιδιώξεις. Δύο από τους βασικούς συμμάχους του, τους οποίους ο Νετανιάχου φρόντισε να ενημερώσει για την κατάσταση ασφαλείας, δίνουν ήδη διαφορετικές απαντήσεις στο ζήτημα της ενότητας. Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ θα δεχόταν ένα τέτοιο σχήμα με πρώτο πρωθυπουργό τον Αϊζενκότ. Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν χαρακτηρίζει την πρόταση «παγίδα» και αποκλείει τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση με τον Νετανιάχου.
Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να αποδείξει ποιο κίνητρο βαραίνει περισσότερο στις αποφάσεις του Νετανιάχου. Μπορεί, όμως, να του θέσει το ερώτημα που προκύπτει από τις ίδιες τις εισηγήσεις των στρατιωτικών. Εφόσον ανώτατοι διοικητές θεωρούν ότι το Ισραήλ έχει χρόνο και περιθώριο επιλογής, τι επιβάλλει να δεσμεύσει τη χώρα ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός πριν κριθεί ποιος θα κυβερνήσει; Η 6η Δεκεμβρίου είναι συγκεκριμένη προθεσμία για τον Αϊζενκότ. Για την ανάγκη ενός νέου πλήγματος στο Ιράν, αντίστοιχη προθεσμία ο Νετανιάχου δεν έχει αιτιολογήσει δημοσίως.
Σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες, ο Νετανιάχου έθεσε προσωπικά το θέμα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και έστειλε απεσταλμένους του σε συναντήσεις με στελέχη του Λευκού Οίκου, της CIA και της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης.
Στο Ισραήλ, την ίδια περίοδο, άρχισε να ζητά δημοσίως κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ένα ενδεχόμενο που ο ίδιος απέκλειε μέχρι τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Για την αντιπολίτευση, οι δύο πρωτοβουλίες συνδέονται. Το γραφείο του πρωθυπουργού απορρίπτει την κατηγορία. «Η απειλή αυτή δεν ακολουθεί πολιτικό ημερολόγιο», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Ντορόν Σπίλμαν.
Τι εισηγούνται οι στρατιωτικοίΣτις εσωτερικές συζητήσεις της ισραηλινής ηγεσίας, η συμμετοχή των ΗΠΑ έχει καθοριστική βαρύτητα. Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας περιγράφουν τη θέση που παρουσίασε η στρατιωτική ηγεσία στον πρωθυπουργό. Εφόσον η Ουάσιγκτον αποφασίσει να συμμετάσχει σε κοινή επιχείρηση, το Ισραήλ θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία. Για το ενδεχόμενο μονομερούς επίθεσης, ωστόσο, οι ίδιοι αξιωματούχοι μεταφέρουν την εκτίμηση πολλών ανώτατων διοικητών ότι δεν συντρέχει επείγων λόγος. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε μάλιστα να στερήσει από το Ισραήλ τη δυνατότητα να δράσει αργότερα από κοινού με τους Αμερικανούς.
Στους υπολογισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης μπαίνει και ο Ιανουάριος, όταν οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι τότε η αμερικανική συμμετοχή σε νέα επιχείρηση ενδέχεται να γίνει πολιτικά δυσκολότερη. Αυτή η εκτίμηση εξηγεί μέρος της πίεσης προς τον Τραμπ. Αφήνει όμως ανοιχτό το ερώτημα τι ακριβώς έχει αλλάξει στο Ιράν ώστε να απαιτείται άμεση στρατιωτική απάντηση.
Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας αναφέρουν ότι αυτό που ανησυχεί περισσότερο τη στρατιωτική ηγεσία βραχυπρόθεσμα είναι οι πληροφορίες για ιρανικό πρόγραμμα χημικών όπλων. Παραμένει ασαφές εάν η Τεχεράνη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει σύντομα τέτοια όπλα. Στη συζήτηση επανέρχονται επίσης το πυρηνικό πρόγραμμα και η αναπλήρωση των ιρανικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και drones. Ο Ραζ Ζίμτ, επικεφαλής των ερευνών για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Τελ Αβίβ, διαπιστώνει ότι κερδίζει έδαφος η θέση πως το Ισραήλ θα χρειαστεί να δράσει προληπτικά. Για τον χρόνο, όμως, η δική του εκτίμηση είναι σαφής. «Αν πράγματι απαιτείται άμεση δράση; Αμφιβάλλω».
Η αριθμητική πίσω από την πρόταση ενότηταςΑπό τις 120 έδρες της Κνεσέτ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κέρδισαν τις 67. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 19 έδρες που εξασφάλισαν τα κυρίως αραβικά κόμματα, η υψηλότερη επίδοσή τους. Το Λικούντ παρέμεινε πρώτο κόμμα με 27 βουλευτές, έναντι 21 για το Γιασάρ του Αϊζενκότ. Σε αυτή τη διαφορά των έξι εδρών στηρίζει ο Νετανιάχου τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας σε ένα ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα.
Στις 7 Νοεμβρίου κάλεσε τα εβραϊκά κόμματα της Κνεσέτ, από την Αριστερά έως τη Δεξιά, να συγκυβερνήσουν, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την ανάγκη να εξαλειφθεί η ιρανική πυρηνική απειλή. Δύο ημέρες αργότερα διευκρίνισε ποιος θα ηγείται. «Επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης θα πρέπει, φυσικά, να είναι το μεγαλύτερο κόμμα», είπε. Με τους όρους του Νετανιάχου, ο Αϊζενκότ καλείται να εγκαταλείψει τη βασική προεκλογική του δέσμευση προκειμένου να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση υπό τον άνθρωπο που υποσχέθηκε να διαδεχθεί.
Μια νέα πολεμική αναμέτρηση θα έκανε αυτή την άρνηση πολιτικά δυσκολότερη. Υπάρχει άλλωστε προηγούμενο που γνωρίζουν καλά και οι δύο. Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Αϊζενκότ δέχθηκε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης του Νετανιάχου. Σήμερα ο ίδιος προειδοποιεί δημοσίως για τον κίνδυνο να συγχέονται τα στρατιωτικά χρονοδιαγράμματα με τις πολιτικές επιδιώξεις. Δύο από τους βασικούς συμμάχους του, τους οποίους ο Νετανιάχου φρόντισε να ενημερώσει για την κατάσταση ασφαλείας, δίνουν ήδη διαφορετικές απαντήσεις στο ζήτημα της ενότητας. Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ θα δεχόταν ένα τέτοιο σχήμα με πρώτο πρωθυπουργό τον Αϊζενκότ. Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν χαρακτηρίζει την πρόταση «παγίδα» και αποκλείει τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση με τον Νετανιάχου.
Ποιος μπορεί να περιορίσει την επόμενη σύγκρουση;Για τον Τραμπ, η απόφαση έχει συνέπειες πολύ πέρα από την ισραηλινή πολιτική κρίση. Στην προηγούμενη αναμέτρηση ο ίδιος σταμάτησε ευρύτερο ισραηλινό σχέδιο πληγμάτων κατά των ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών, το οποίο συνδεόταν με την επιδίωξη ανατροπής του καθεστώτος. Σύμφωνα με τους τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους, το σχέδιο συζητείται εκ νέου. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι σε μια τέτοια περίπτωση τα αντίποινά της θα επεκταθούν σε πολιτικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο έχουν ήδη υποστεί πλήγματα σε αεροδρόμια και εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης. Στο ίδιο το Ισραήλ, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν πολυκατοικίες.
Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να αποδείξει ποιο κίνητρο βαραίνει περισσότερο στις αποφάσεις του Νετανιάχου. Μπορεί, όμως, να του θέσει το ερώτημα που προκύπτει από τις ίδιες τις εισηγήσεις των στρατιωτικών. Εφόσον ανώτατοι διοικητές θεωρούν ότι το Ισραήλ έχει χρόνο και περιθώριο επιλογής, τι επιβάλλει να δεσμεύσει τη χώρα ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός πριν κριθεί ποιος θα κυβερνήσει; Η 6η Δεκεμβρίου είναι συγκεκριμένη προθεσμία για τον Αϊζενκότ. Για την ανάγκη ενός νέου πλήγματος στο Ιράν, αντίστοιχη προθεσμία ο Νετανιάχου δεν έχει αιτιολογήσει δημοσίως.
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