Ανάλυση: Ο Νετανιάχου θέλει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, αλλά το κάνει για το Ισραήλ ή για τον εαυτό του;

Έθεσε προσωπικά το θέμα στον Τραμπ και έστειλε απεσταλμένους του σε συναντήσεις με στελέχη του Λευκού Οίκου, της CIA και της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης - Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ η όποια απόφαση έχει συνέπειες πολύ πέρα από την ισραηλινή πολιτική κρίση