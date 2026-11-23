Δύο πλοία δέχθηκαν επιθέσεις, ενώ δορυφορικές εικόνες δείχνουν τη ρωσική κορβέτα «Μέρκιουρι» αναποδογυρισμένη και σχεδόν βυθισμένη





Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο







Αρχικά, λιβυκά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι είχε σημειωθεί έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών. Ωστόσο, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας έδειχναν πως η έκρηξη προήλθε από ρωσικό πλοίο δεμένο στο λιμάνι, το οποίο πιθανότατα είχε δεχθεί επίθεση με drones.







Παρότι οι λιβυκές αρχές δεν ανακοίνωσαν αρχικά την ταυτότητά του, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για τη ρωσική κορβέτα «Μέρκιουρι», κλάσης Steregushchiy.



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Την πληροφορία ενίσχυσαν δορυφορικές εικόνες της αμερικανικής εταιρείας Vantor, που επικαλέστηκε το Reuters. Οι εικόνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πολεμικού πλοίου είχε ανατραπεί και βυθιστεί, με μόνο την πλώρη του να παραμένει ορατή πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.



Η έκταση των ζημιών αποτυπώνεται και σε εικόνες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.



Την άμεση διερεύνηση δύο επιθέσεων εναντίον πλοίων στη Βεγγάζη της ανατολικής Λιβύης ζητά ο ΟΗΕ , μετά τα πλήγματα που σημειώθηκαν την Κυριακή (22/11), με στόχο ένα ρωσικό πολεμικό σκάφος μέσα στο λιμάνι και ένα εμπορικό πλοίο στα ανοικτά της πόλης. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Reuters, η ρωσική κορβέτα «Μέρκιουρι» υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ανατράπηκε και σχεδόν βυθίστηκε, ενώ οι λιβυκές αρχές κάνουν λόγο για επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά . Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης, αν και τα περιστατικά σημειώνονται ενώ η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της εναντίον ρωσικών ναυτικών και ενεργειακών στόχων μακριά από τα μέτωπα του πολέμου.Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο ρωσικό πλοίο.Αρχικά, λιβυκά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι είχε σημειωθεί έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών. Ωστόσο, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας έδειχναν πως η έκρηξη προήλθε από ρωσικό πλοίο δεμένο στο λιμάνι, το οποίο πιθανότατα είχε δεχθεί επίθεση με drones.Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σκάφος κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε σταματήσει στη Βεγγάζη για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο συμφωνίας ναυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Παρότι οι λιβυκές αρχές δεν ανακοίνωσαν αρχικά την ταυτότητά του, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για τη ρωσική κορβέτα «Μέρκιουρι», κλάσης Steregushchiy.Την πληροφορία ενίσχυσαν δορυφορικές εικόνες της αμερικανικής εταιρείας Vantor, που επικαλέστηκε το Reuters. Οι εικόνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πολεμικού πλοίου είχε ανατραπεί και βυθιστεί, με μόνο την πλώρη του να παραμένει ορατή πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.Η έκταση των ζημιών αποτυπώνεται και σε εικόνες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.





Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν ότι η φωτιά κατασβέστηκε και η ασφάλεια στην περιοχή αποκαταστάθηκε.



Παράλληλα, διαβεβαίωσαν ότι το λιμάνι της Βεγγάζης, η ναυτική βάση και οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις τους δεν υπέστησαν ζημιές που να επηρεάζουν τη λειτουργία τους και ότι οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.



Δεύτερη επίθεση σε εμπορικό πλοίο με ναυτικά drones Λίγες ώρες μετά το πλήγμα στο ρωσικό πολεμικό, οι λιβυκές αρχές ανακοίνωσαν και δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά εναντίον εμπορικού πλοίου στα ανοικτά της Βεγγάζης.



Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, το σκάφος δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας φορτωμένα με εκρηκτικά.



Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι πρόκειται για πλοίο τύπου ro-ro, το οποίο μεταφέρει κυρίως τροχοφόρα οχήματα και έφερε σημαία Μάλτας.



Οι λιβυκές αρχές επιβεβαίωσαν ότι μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και έλαβαν ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν τον ακριβή αριθμό τους.



Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλχαντάθ, οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης αναχαίτισαν περισσότερα από 12 μη επανδρωμένα σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά στα ανοικτά της Βεγγάζης.



Δεν έχει διευκρινιστεί εάν όλα τα σκάφη αποτελούσαν μέρος της ίδιας επιχείρησης ούτε ποιος τα είχε εξαπολύσει.







Ο ΟΗΕ ζητά ανεξάρτητη έρευνα για τις δύο επιθέσεις Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τα πλήγματα στο λιμάνι και στα ανοικτά της Βεγγάζης, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνησή τους.



Σε ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας Χ, η αποστολή ζήτησε «άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα», προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες των επιθέσεων και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.



Ο ΟΗΕ απέφυγε να κατονομάσει οποιαδήποτε χώρα ως υπεύθυνη, υπογραμμίζοντας ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης πρέπει να γίνονται σεβαστές.



Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο η χώρα να εμπλακεί σε ευρύτερες διεθνείς συγκρούσεις και εξέφρασε την ετοιμότητά του να συνδράμει τις λιβυκές αρχές στις έρευνες.



Δέκα τραυματίες και προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, δέκα εργαζόμενοι στο λιμάνι τραυματίστηκαν κατά την πρώτη επίθεση, ενώ το πλήρωμα του εμπορικού πλοίου με σημαία Μάλτας απομακρύνθηκε μετά το δεύτερο πλήγμα.



Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε επίσης ότι υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας διεθνή έρευνα για τα περιστατικά.



Παράλληλα, οι αρμόδιες στρατιωτικές και υπηρεσίες ασφαλείας της Βεγγάζης ξεκίνησαν έρευνα σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθούν η προέλευση των επιθέσεων, ο τρόπος πραγματοποίησής τους και η ταυτότητα των δραστών.







Οι υποψίες για ουκρανική εμπλοκή και οι επιθέσεις μακριά από το μέτωπο Παρότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης, οι επιθέσεις στη Βεγγάζη σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία έχει επεκτείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις της εναντίον ρωσικών ναυτικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων.



Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η στοχοποίηση των συγκεκριμένων υποδομών αποσκοπεί στον περιορισμό των εσόδων που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.



Μόλις το Σάββατο (21/11), ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στα φινλανδικά χωρικά ύδατα.



Είχε προηγηθεί, τον Μάρτιο του 2026, η βύθιση ρωσικού πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στα ανοικτά της Λιβύης, έπειτα από επίθεση για την οποία η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία.



Η καταστροφή της κορβέτας «Μέρκιουρι» στη Βεγγάζη αναδεικνύει εκ νέου την ευπάθεια ρωσικών ναυτικών μονάδων σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα συστήματα, ακόμη και σε λιμάνια που βρίσκονται πολύ μακριά από την Ουκρανία.



Η πιθανή ουκρανική εμπλοκή στις επιθέσεις της Βεγγάζης παραμένει, ωστόσο, ανεπιβεβαίωτη, καθώς δεν έχει παρουσιαστεί επίσημα κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτότητα των δραστών.



Την ίδια ώρα, συνεχίζονται και οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή σε επιθέσεις στην περιφέρεια του Κιέβου.







Η Λιβύη προειδοποιεί ότι δεν θα γίνει πεδίο ξένων συγκρούσεων Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπογράμμισε ότι η χώρα δεν αποτελεί μέρος του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ούτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της.



Οι αρχές της Βεγγάζης χαρακτήρισαν τις επιθέσεις παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.



Ανάλογη θέση διατύπωσε και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη, η οποία απέρριψε οποιαδήποτε απόπειρα μετατροπής της Λιβύης σε «πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».



Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρατεταμένης πολιτικής και στρατιωτικής διαίρεσης της χώρας.



Μετά την ανατροπή και τη δολοφονία του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη παραμένει αντιμέτωπη με βαθιά αστάθεια και ανταγωνιστικά κέντρα εξουσίας.



Σήμερα διαθέτει δύο αντίπαλες κυβερνήσεις. Η μία εδρεύει στην Τρίπολη, υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.



Η δεύτερη έχει την έδρα της στη Βεγγάζη και πρόσκειται στον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και στους γιους του.



Οι δύο πλευρές, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο εμπλοκής της Λιβύης στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.



Οι επιθέσεις στα πλοία επαναφέρουν έτσι το ζήτημα της ασφάλειας των λιβυκών λιμανιών, αλλά και τον κίνδυνο η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία να αποκτήσει νέες διαστάσεις στη Μεσόγειο.