Δουβίκας: «Συμπαγής ομάδα η ΑΕΚ, ξεχωριστό να είσαι πρώτος σκόρερ στο Champions League»
Δουβίκας: «Συμπαγής ομάδα η ΑΕΚ, ξεχωριστό να είσαι πρώτος σκόρερ στο Champions League»
Ο Έλληνας επιθετικός εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Κόμο στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΚ
Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου της Κόμο για το εντός έδρας παιχνίδι της Τρίτης (24/11, 22:00) απέναντι στην ΑΕΚ στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Champions League. Δηλώσεις από μεριάς ποδοσφαιριστών παραχώρησε ο Τάσος Δουβίκας.
Aναλυτικά όσα δήλωσε:
Γεννήθηκες στην Αθήνα και είσαι Έλληνας. Τι παιχνίδι θα είναι για σένα; «Ναι, είναι ωραίο για μένα να παίζω κόντρα σε μία ελληνική ομάδα. Θα είναι ένα ενδιαφέρον ματς την Τρίτη».
Ανταλλάξατε μερικές κουβέντες με τον Πέτρο Μάνταλο πριν από τον αγώνα; «Με τον Πέτρο έχω μία εξαιρετική σχέση, είμαστε πολύ φίλοι και πήγαμε ο ένας στον γάμο του άλλου. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για το παιχνίδι, ίσως να έχουμε μία βιντεοκλήση. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι επειδή είμαστε στο Champions League, θα είναι ένα μεγάλο ματς και το περιμένουμε με μεγάλες προσδοκίες. Ελπίζουμε να νικήσουμε, το έχουμε ήδη κάνει αλλά έχουμε μπροστά μας πολλά παιχνίδια».
Τι έχεις να πεις για την ΑΕΚ; «Είναι ένας ωραίος σύλλογος, μία καλή και συμπαγής ομάδα. Έχουν ποιότητα, βάζουν επιθετικότητα στο παιχνίδι τους αν και δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια τους. Η υποστήριξη των οπαδών μας θα είναι σημαντική για το παιχνίδι».
Περίμενες να ήσουν πρώτος σκόρερ στο Champions League στην αρχή της σεζόν; Είναι υπερηφάνεια για εσένα; «Έχω υψηλές προσδοκίες για μένα. Είναι κάτι το ξεχωριστό να είσαι πρώτος σκόρερ, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο επιτελείο και στην ομάδα. Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον Ρότα, αλλά θα κάνω μία βιντεοκλήση το βράδυ».
Σκέφτεσαι να επιστρέψεις στην Ελλάδα να παίξεις; «Ναι, αγαπώ την Ελλάδα. Παρακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά όχι πάρα πολύ. Παρακολουθώ περισσότερο τους αντιπάλους μας στην Serie A, όσο είναι δυνατόν. Δεν ξέρω, ίσως στο μέλλον, αλλά δεν είναι τώρα στις σκέψεις μου. Μετράει η ομάδα και τα αποψινά παιχνίδια».
Σε τι μπορείς να βελτιωθείς ακόμα; «Υπάρχουν πολλοί τομείς στο παιχνίδι. Δουλεύουμε πάρα πολύ με το video προσπαθώντας να βρούμε την καλύτερη φόρμα μου σε όλα τα παιχνίδια. Βλέπω βελτιώσεις σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν και στο παιχνίδι. Θέλω να εξελιχτώ ως παίκτης και ως άτομο αλλά έχω εξελιχτεί πιο γρήγορα απ’ότι περίμενα».
Aναλυτικά όσα δήλωσε:
Γεννήθηκες στην Αθήνα και είσαι Έλληνας. Τι παιχνίδι θα είναι για σένα; «Ναι, είναι ωραίο για μένα να παίζω κόντρα σε μία ελληνική ομάδα. Θα είναι ένα ενδιαφέρον ματς την Τρίτη».
Ανταλλάξατε μερικές κουβέντες με τον Πέτρο Μάνταλο πριν από τον αγώνα; «Με τον Πέτρο έχω μία εξαιρετική σχέση, είμαστε πολύ φίλοι και πήγαμε ο ένας στον γάμο του άλλου. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για το παιχνίδι, ίσως να έχουμε μία βιντεοκλήση. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι επειδή είμαστε στο Champions League, θα είναι ένα μεγάλο ματς και το περιμένουμε με μεγάλες προσδοκίες. Ελπίζουμε να νικήσουμε, το έχουμε ήδη κάνει αλλά έχουμε μπροστά μας πολλά παιχνίδια».
Τι έχεις να πεις για την ΑΕΚ; «Είναι ένας ωραίος σύλλογος, μία καλή και συμπαγής ομάδα. Έχουν ποιότητα, βάζουν επιθετικότητα στο παιχνίδι τους αν και δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια τους. Η υποστήριξη των οπαδών μας θα είναι σημαντική για το παιχνίδι».
Περίμενες να ήσουν πρώτος σκόρερ στο Champions League στην αρχή της σεζόν; Είναι υπερηφάνεια για εσένα; «Έχω υψηλές προσδοκίες για μένα. Είναι κάτι το ξεχωριστό να είσαι πρώτος σκόρερ, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο επιτελείο και στην ομάδα. Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον Ρότα, αλλά θα κάνω μία βιντεοκλήση το βράδυ».
Σκέφτεσαι να επιστρέψεις στην Ελλάδα να παίξεις; «Ναι, αγαπώ την Ελλάδα. Παρακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά όχι πάρα πολύ. Παρακολουθώ περισσότερο τους αντιπάλους μας στην Serie A, όσο είναι δυνατόν. Δεν ξέρω, ίσως στο μέλλον, αλλά δεν είναι τώρα στις σκέψεις μου. Μετράει η ομάδα και τα αποψινά παιχνίδια».
Σε τι μπορείς να βελτιωθείς ακόμα; «Υπάρχουν πολλοί τομείς στο παιχνίδι. Δουλεύουμε πάρα πολύ με το video προσπαθώντας να βρούμε την καλύτερη φόρμα μου σε όλα τα παιχνίδια. Βλέπω βελτιώσεις σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν και στο παιχνίδι. Θέλω να εξελιχτώ ως παίκτης και ως άτομο αλλά έχω εξελιχτεί πιο γρήγορα απ’ότι περίμενα».
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