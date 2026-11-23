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Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον πρώην διαιτητή Αντώνη Καρατζίκα
Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον πρώην διαιτητή Αντώνη Καρατζίκα
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε, μέσω ανακοίνωσης, την έναρξη της συνεργασίας με τον άλλοτε διαιτητή
Σε μία νέα συνεργασία προχωρά ο Παναθηναϊκός, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντώνη Καρατζίκα, ο οποίος θα αναλάβει την ενημέρωση και την εκπαίδευση των ανθρώπων του ποδοσφαιρικού τμήματος σε ζητήματα διαιτησίας.
Συγκεκριμένα, ο νέος συνεργάτης του «τριφυλλιού» θα έχει την ευθύνη της ανάλυσης των κανονισμών, αλλά και της τακτικής ενημέρωσης των στελεχών του συλλόγου σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ερμηνείας τους.
Η δουλειά του θα βασίζεται στις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), καθώς και στις κατευθύνσεις της UEFA, με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος.
Aναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντώνη Καρατζίκα, ο οποίος αναλαμβάνει την επιμόρφωση, ανάλυση και ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος και των στελεχών της ΠΑΕ σε θέματα κανονισμών διαιτησίας.
Το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνει τη συστηματική ενημέρωση για την εφαρμογή και την ερμηνεία των κανονισμών διαιτησίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) και της UEFA».
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