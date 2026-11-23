UBS: Στα ραντάρ ο ανταγωνισμός στα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα – Πίεση 29 μονάδων βάσης στα επιτόκια

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες αγορές όπου ο ανταγωνισμός στα στεγαστικά δάνεια έχει ενταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο - Στις καταθέσεις χωρίς καθορισμένη διάρκεια οι συνθήκες ανταγωνισμού παραμένουν σχετικά σταθερές