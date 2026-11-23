UBS: Στα ραντάρ ο ανταγωνισμός στα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα – Πίεση 29 μονάδων βάσης στα επιτόκια
UBS: Στα ραντάρ ο ανταγωνισμός στα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα – Πίεση 29 μονάδων βάσης στα επιτόκια
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες αγορές όπου ο ανταγωνισμός στα στεγαστικά δάνεια έχει ενταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο - Στις καταθέσεις χωρίς καθορισμένη διάρκεια οι συνθήκες ανταγωνισμού παραμένουν σχετικά σταθερές
Διαφορετική εικόνα από την υπόλοιπη Ευρώπη εμφανίζει η ελληνική τραπεζική αγορά στον ανταγωνισμό για τα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με νέα ανάλυση της UBS. Ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι πιέσεις στην τιμολόγηση των νέων στεγαστικών υποχωρούν, στην Ελλάδα ενισχύονται, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τα περιθώρια κερδοφορίας των τραπεζών. Αντίθετα, στις καταθέσεις χωρίς καθορισμένη διάρκεια, οι συνθήκες ανταγωνισμού παραμένουν σχετικά σταθερές.
Η UBS παρουσιάζει έναν νέο δείκτη παρακολούθησης του ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές τράπεζες, εξετάζοντας την τιμολόγηση στεγαστικών δανείων και καταθέσεων σε 16 αγορές και καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις λίγες αγορές όπου ο ανταγωνισμός στα στεγαστικά δάνεια έχει ενταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η UBS παρουσιάζει έναν νέο δείκτη παρακολούθησης του ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές τράπεζες, εξετάζοντας την τιμολόγηση στεγαστικών δανείων και καταθέσεων σε 16 αγορές και καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις λίγες αγορές όπου ο ανταγωνισμός στα στεγαστικά δάνεια έχει ενταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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