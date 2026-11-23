Η κίνηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της εξαγοράς του 75% της CCBA, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27 Νοεμβρίου - Μετά τη συναλλαγή, η Coca-Cola HBC θα αντιπροσωπεύει περίπου τα 2/3 των συνολικών όγκων πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην Αφρική