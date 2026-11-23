Coca-Cola HBC: Ποντάρει στην αφρικανική αγορά – Εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ
Coca-Cola HBC: Ποντάρει στην αφρικανική αγορά – Εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ
Η κίνηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της εξαγοράς του 75% της CCBA, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27 Νοεμβρίου - Μετά τη συναλλαγή, η Coca-Cola HBC θα αντιπροσωπεύει περίπου τα 2/3 των συνολικών όγκων πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην Αφρική
Το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) υποδέχθηκε σήμερα την Coca-Cola HBC AG, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 341 δισ. ραντ, στην Κύρια Αγορά του, μέσω δευτερογενούς εισαγωγής αλλοδαπής εταιρείας. Η εισαγωγή προσθέτει στο χρηματιστήριο έναν κορυφαίο διεθνή όμιλο καταναλωτικών προϊόντων και αναδεικνύει το μέγεθος, το βάθος και τη διεθνή διασύνδεση των κεφαλαιαγορών της Νότιας Αφρικής, που υποστηρίζονται από μια εξελιγμένη θεσμική επενδυτική βάση και καθιερωμένες υποδομές της αγοράς.
Η Coca-Cola HBC αποτελεί στρατηγικό εταίρο εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company. Η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας της για την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), διασφαλίζοντας έτσι τον έλεγχο της εταιρείας, με προοπτική την πλήρη εξαγορά της. Η συναλλαγή, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, θα διευρύνει σημαντικά την παρουσία της Coca-Cola HBC στην αφρικανική ήπειρο, ενώ παράλληλα θα προσφέρει στους επενδυτές της Νότιας Αφρικής τη δυνατότητα να αποκτούν μετοχές της εταιρείας μέσω της εγχώριας αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC θα αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών όγκων πωλήσεων του συστήματος της Coca-Cola στην Αφρική, με δραστηριότητα σε αγορές που καλύπτουν περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της ηπείρου.
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Η Coca-Cola HBC αποτελεί στρατηγικό εταίρο εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company. Η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας της για την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), διασφαλίζοντας έτσι τον έλεγχο της εταιρείας, με προοπτική την πλήρη εξαγορά της. Η συναλλαγή, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, θα διευρύνει σημαντικά την παρουσία της Coca-Cola HBC στην αφρικανική ήπειρο, ενώ παράλληλα θα προσφέρει στους επενδυτές της Νότιας Αφρικής τη δυνατότητα να αποκτούν μετοχές της εταιρείας μέσω της εγχώριας αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC θα αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών όγκων πωλήσεων του συστήματος της Coca-Cola στην Αφρική, με δραστηριότητα σε αγορές που καλύπτουν περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της ηπείρου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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