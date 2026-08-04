Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα 105 εκατ. ευρώ για το 2026

Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026 - Στα 11,4 δισ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων - Τράπεζα Κύπρου: Ενδιάμεσο μέρισμα €0,24 ανά μετοχή, πότε θα καταβληθεί