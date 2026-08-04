Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα 105 εκατ. ευρώ για το 2026
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα 105 εκατ. ευρώ για το 2026
Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026 - Στα 11,4 δισ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων - Τράπεζα Κύπρου: Ενδιάμεσο μέρισμα €0,24 ανά μετοχή, πότε θα καταβληθεί
Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €252 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου στα οικονομικά αποτελέσματά της για το α’ εξάμηνο 2026, εκ των οποίων €131 εκατ. 1 αφορούν το β’ τρίμηνο 2026. Παράλληλα, ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά τον Οκτώβριο 2026.
Ειδικότερα, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με σημαντική αύξηση τόσο στα δάνεια όσο και στις καταθέσεις. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 11,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε ετήσια βάση, ενώ η καταθετική βάση διαμορφώθηκε στα 22,8 δισ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 3% από τις αρχές του έτους και κατά 9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18,8% και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή στα 0,58 ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 36%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρής λειτουργικής αποδοτικότητας.
Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε και η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, με τον δείκτη CET1 στο 20,9% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,8%. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια περιορίστηκαν στο 1% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίων ανήλθε στις 225 μονάδες βάσης, στηρίζοντας τη δυνατότητα για ελκυστικές διανομές προς τους μετόχους.
Αναλυτικά:
• Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €22.8 δισ., αυξημένη κατά 3% από την αρχή του έτους και κατά 9% σε ετήσια βάση
• Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.8% για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026
• Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.58
• Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 36%
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Ειδικότερα, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με σημαντική αύξηση τόσο στα δάνεια όσο και στις καταθέσεις. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 11,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε ετήσια βάση, ενώ η καταθετική βάση διαμορφώθηκε στα 22,8 δισ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 3% από τις αρχές του έτους και κατά 9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18,8% και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή στα 0,58 ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 36%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρής λειτουργικής αποδοτικότητας.
Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε και η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, με τον δείκτη CET1 στο 20,9% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,8%. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια περιορίστηκαν στο 1% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίων ανήλθε στις 225 μονάδες βάσης, στηρίζοντας τη δυνατότητα για ελκυστικές διανομές προς τους μετόχους.
Αναλυτικά:
Σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων• Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €11.4 δισ., αυξημένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε ετήσια βάση
• Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €22.8 δισ., αυξημένη κατά 3% από την αρχή του έτους και κατά 9% σε ετήσια βάση
Ελκυστική κερδοφορία• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €252 εκατ., εκ των οποίων €131 εκατ. αφορούν το β’ τρίμηνο 2026
• Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.8% για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026
• Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.58
• Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 36%
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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