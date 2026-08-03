Στον Όλυμπο με τον γιο του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ανάμεσα σε όλα θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή»
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Δημήτρης Αλεξάνδρου Γιος Όλυμπος

Στον Όλυμπο με τον γιο του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ανάμεσα σε όλα θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή»

Το μοντέλο φωτογραφήθηκε με τον μικρό Πάρη και την παρέα του

Στον Όλυμπο με τον γιο του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ανάμεσα σε όλα θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή»
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Στον Όλυμπο βρέθηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μαζί με τον γιο του, Πάρη. Όπως φάνηκε μέσα από τις φωτογραφίες που το μοντέλο δημοσίευσε στα social media, εκείνος μαζί με το παιδί του και την παρέα του φόρεσαν τα μαγιό τους και έκαναν μπάνιο σε καταρράκτες.

Μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε πως θα ήθελε να ζήσει ξανά τις στιγμές που πέρασε εκεί. «Αν μου έλεγες να διαλέξω ανάμεσα σε όλα… θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε τα σχετικά στιγμιότυπα.

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε


Στον Όλυμπο με τον γιο του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ανάμεσα σε όλα θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή»
Στον Όλυμπο με τον γιο του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ανάμεσα σε όλα θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή»
Στον Όλυμπο με τον γιο του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ανάμεσα σε όλα θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή»
1 ΣΧΟΛΙΟ

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