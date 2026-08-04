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Σε πορτοκαλί συναγερμό η Γουατεμάλα λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο, δείτε βίντεο
Ήδη έχουν ξεκινήσει εκκενώσεις οικισμών, ενώ ανεστάλη η λειτουργία σχολείων και έκλεισε βασικός οδικός άξονας της περιοχής
«Πορτοκαλί συναγερμός (κίνδυνος) κηρύχθηκε σε εθνικό επίπεδο εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο», ανακοίνωσε μέσω του X ο Εθνικός Συντονισμός για τον Περιορισμο Καταστροφών (Conred), υπηρεσία η οποία άρχισε ήδη από χθες το βράδυ την εκκένωση δύο γειτονικών οικισμών.
Η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα στα σχολεία της περιοχής και έκλεισε μια οδό που συνδέει το νότιο τμήμα της χώρας με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, η οποία έχει περιληφθεί από την UNESCO στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας.
Ante la actividad del #VolcánDeFuego, recomendamos a la población:— CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026
-No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.
-Tener lista la Mochila de las 72 horas.
-Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.
-Poner en práctica el principio de autoevacuación. pic.twitter.com/xwaHvpLxXm
Το Φουέγκο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Πόλης της Γουατεμάλας και θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της κεντρικής Αμερικής, εισήλθε σε φάση έκρηξης χθες, Δευτέρα, το πρωί και η ένταση της έκρηξης αυξήθηκε στη διάρκεια της νύκτας.
Μαζικές εκκενώσεις κατοίκων έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας εκρήξεων του Φουέγκο, το ύψος του οποίου είναι 3.763 μέτρα.
Las autoridades han ordenado la evacuación de varias comunidades por el incremento de actividad explosiva del Volcán de Fuego en #Guatemala. Se cree que unas 50 familias serán evacuadas y albergadas en la municipalidad de Alotenango. pic.twitter.com/3pY4AROLLU— Sonia Pérez D. 💚 (@lanegrisgt) August 4, 2026
Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού και γνωρίζει σημαντική σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.
Πέρυσι οι αρχές απομάκρυναν περισσότερους από 500 ανθρώπους όταν αέρια και τέφρα είχαν εκλυθεί από το Φουέγκο.
⚡️ #ReporteSASSLA | 🌋 Volcán #Fuego de 🇬🇹#Guatemala— SASSLA (@SasslaMx) August 4, 2026
Desde las 08:30 hrs de hoy [hora local], se comenzó a registrar un incremento sustancial de los parámetros de la actividad del coloso, manifestada en un episodio eruptivo estromboliano que sigue desarrollándose hasta este… pic.twitter.com/AX0IB97ELR
Μια έκρηξη του Φουέγκο το 2023 είχε προκαλέσει την απομάκρυνση περίπου 1.200 ανθρώπων.
🚨Así se observó la actividad del volcán de Fuego desde La Rochela, Escuintla, esta tarde de lunes. #VolcánDeFuego #Escuintla #Actividad pic.twitter.com/lbpfiqVKVD— Canal Antigua (@CanalAntigua) August 4, 2026
Το 2018, 215 άνθρωποι είχαν βρει το θάνατο και περίπου 200 άλλοι εξαφανίσθηκαν από τη λάβα που έπληξε χωριό στις πλαγιές του ηφαιστείου.
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