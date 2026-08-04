Διπλό πολεμικό μέτωπο στη ναυτιλία: Πλήγμα σε πλοίο ανοικτά του Ομάν και επιθέσεις στο λιμάνι του Μικολάιβ

Φορτηγό πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου έπειτα από χτύπημα αγνώστου βλήματος κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι επιδρομές στο ουκρανικό λιμάνι προκάλεσαν φθορές σε τουλάχιστον πέντε πλοία και ένα ρυμουλκό – Δέκα τραυματίες σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές

εμπορικής ναυτιλίας, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν πλήγμα σε φορτηγό πλοίο ανοικτά του Ομάν και διαδοχικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του λιμανιού του Μικολάιβ στην Ουκρανία.



Τα συμβάντα σημειώθηκαν σε δύο περιοχές ιδιαίτερης σημασίας για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε στη



3 Αυγούστου 2026, περίπου στις 22:00 ώρα UTC, φορτηγό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε από αγνώστου τύπου βλήμα σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ, στο Ομάν. Το πλοίο μετέδωσε μήνυμα κινδύνου μέσω του διαύλου 16 του VHF, αναφέροντας ότι είχε δεχθεί πλήγμα. Ο συγκεκριμένος δίαυλος χρησιμοποιείται διεθνώς για επικοινωνίες κινδύνου, ασφάλειας και επείγουσας ανάγκης μεταξύ πλοίων και παράκτιων Αρχών.







Οι συνθήκες του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες ναυτικές και στρατιωτικές Αρχές της περιοχής. Η EOS Marine αξιολογεί ως υψηλή την αξιοπιστία της αρχικής αναφοράς, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι τα πρόσθετα στοιχεία δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.



Η γεωγραφική θέση του περιστατικού προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς το Αλ Χασάμπ βρίσκεται στη χερσόνησο Μουσαντάμ, κοντά στη θαλάσσια είσοδο των Στενών του Ορμούζ. Από την περιοχή διέρχονται καθημερινά δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλα εμπορικά σκάφη που συνδέουν τα ενεργειακά κέντρα του Περσικού Κόλπου με τις διεθνείς αγορές.



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Την ίδια ώρα, στη Μαύρη Θάλασσα, το λιμάνι του Μικολάιβ βρέθηκε στο επίκεντρο πολλαπλών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά το διήμερο 2 και 3 Αυγούστου.



Σύμφωνα με τη δεύτερη ενημέρωση της EOS Marine, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σειρά πληγμάτων με στόχο τις λιμενικές υποδομές και τα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή. Κατά την επίθεση της 2ας Αυγούστου επλήγη το λιμάνι του Μικολάιβ, με αποτέλεσμα να υποστούν φθορές οι εγκαταστάσεις του και δύο πλοία. Δύο νέα περιστατικά σε διαφορετικά πολεμικά μέτωπα έρχονται να εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια τηςκαθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν πλήγμα σεανοικτά τουκαι διαδοχικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του λιμανιού τουστηνΤα συμβάντα σημειώθηκαν σε δύο περιοχές ιδιαίτερης σημασίας για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε κοντά σταέναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε στη Μαύρη θάλασσα , όπου πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σταθερά εκτεθειμένα στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.Σύμφωνα με ενημέρωση ασφαλείας της EOS Marine, στις, περίπου στις 22:00 ώρα UTC, φορτηγό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε από αγνώστου τύπου βλήμα σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά τουστο Ομάν. Το πλοίο μετέδωσε μήνυμα κινδύνου μέσω τουτουαναφέροντας ότι είχε δεχθεί πλήγμα. Ο συγκεκριμένος δίαυλοςγια επικοινωνίες κινδύνου, ασφάλειας και επείγουσας ανάγκης μεταξύ πλοίων και παράκτιων Αρχών.Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την έκταση των υλικών φθορών, την κατάσταση του πληρώματος ή ενδεχόμενη απώλεια πρόωσης. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση ούτε το ακριβές είδος του βλήματος που φέρεται να έπληξε το σκάφος.Οι συνθήκες του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες ναυτικές και στρατιωτικές Αρχές της περιοχής. Η EOS Marine αξιολογεί ως υψηλή την αξιοπιστία της αρχικής αναφοράς, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι τα πρόσθετα στοιχεία δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.Η γεωγραφική θέση του περιστατικού προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία,, κοντά στη θαλάσσια είσοδο των Στενών του Ορμούζ. Από την περιοχή διέρχονται καθημερινά δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλα εμπορικά σκάφη που συνδέουν τα ενεργειακά κέντρα του Περσικού Κόλπου με τις διεθνείς αγορές.Το νέο συμβάν αυξάνει την πίεση στις ναυτιλιακές εταιρείες και στους πλοιάρχους που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη ζώνη, καθώς κάθε επιδείνωση του κινδύνου μπορεί να επηρεάσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τα μέτρα προστασίας των πληρωμάτων, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και, τελικά, το κόστος μεταφοράς των φορτίων.Την ίδια ώρα, στη Μαύρη Θάλασσα,βρέθηκε στο επίκεντρο πολλαπλών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατάΣύμφωνα με τη δεύτερη ενημέρωση της EOS Marine, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σειρά πληγμάτων με στόχο τις λιμενικές υποδομές και τα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή. Κατά την επίθεση της 2ας Αυγούστου επλήγη το λιμάνι του Μικολάιβ,του και δύο πλοία.





Νέο κύμα επιδρομών στις 3 Αυγούστου έπληξε ακόμη τρία πλοία που βρίσκονταν εντός του λιμένα. Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένα ρυμουλκό δέχθηκε επίσης χτύπημα, με συνέπεια να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σκάφος.



Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, συνολικά τουλάχιστον πέντε πλοία και ένα ρυμουλκό επηρεάστηκαν από τις επιθέσεις του διημέρου. Οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, ενώ αναφέρθηκαν πρόσθετες καταστροφές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του λιμανιού. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για την ταυτότητα των σκαφών, τη σημαία τους ή τη σοβαρότητα των φθορών που υπέστησαν.



Η εξέλιξη καταδεικνύει ότι τα εμπορικά λιμάνια της Ουκρανίας εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου. Οι επιθέσεις δεν απειλούν μόνο τις υποδομές και τη δυνατότητα διακίνησης φορτίων, αλλά θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα πληρώματα των πλοίων, τους λιμενεργάτες και το προσωπικό των εγκαταστάσεων.



Μετά τα δύο περιστατικά, η EOS Marine απηύθυνε οδηγίες αυξημένης επαγρύπνησης προς τα πλοία που κινούνται ή παραμένουν αγκυροβολημένα στις επίμαχες περιοχές. Οι διαχειρίστριες εταιρείες και τα πληρώματα καλούνται να διατηρούν σε 24ωρη βάση ενισχυμένη οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ, να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα θωράκισης και να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές Αρχές για κάθε ύποπτη δραστηριότητα.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση των τοπικών και εθνικών συστημάτων προειδοποίησης για εναέριες απειλές. Σε περίπτωση επικείμενης επίθεσης από πύραυλο ή περιφερόμενο πυρομαχικό, τα πληρώματα συνιστάται να ακολουθούν τις διαθέσιμες στρατιωτικές και λιμενικές οδηγίες, περιορίζοντας την έκθεσή τους σε ανοικτούς χώρους του πλοίου.



Τα νέα συμβάντα επιβεβαιώνουν ότι τα εμπορικά πλοία και οι λιμενικές υποδομές βρίσκονται ολοένα και συχνότερα στην πρώτη γραμμή των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Από τον Κόλπο του Ομάν μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, οι ναυτικοί καλούνται να επιχειρούν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η πολεμική απειλή μπορεί να εκδηλωθεί αιφνιδιαστικά, με άμεσες συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια των πλοίων και την ομαλή ροή του παγκόσμιου εμπορίου.