Ο εισπράκτορας της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες στο Αίγιο, είχε αρπάξει και κοσμήματα €100.000 από ηλικιωμένη στο Μεσολόγγι
Ο εισπράκτορας της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες στο Αίγιο, είχε αρπάξει και κοσμήματα €100.000 από ηλικιωμένη στο Μεσολόγγι
Στα 269.500 το συνολικό παράνομο όφελος της σπείρας
Για άλλη μια απάτη, αυτή τη φορά σε βάρος ηλικιωμένης στο Μεσολόγγι την οποία έπεισε να του παραδώσει κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ, κατηγορείται ο άνδρας που συνελήφθη την 1η Αυγούστου ως «εισπράκτορας» σπείρας που έκανε τηλεφωνικές απάτες στην περιοχή του Αιγίου.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στις 30 Ιουλίου στην ηλικιωμένη και προσποιούμενος τον λογιστή την έπεισε να πάει με το αυτοκίνητό της έξω από επιχείρηση στο Μεσολόγγι και να παραδώσει στον συλληφθέντα ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα, συνολικής αξίας 100.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος με άγνωστους συνεργούς του, το τελευταίο δεκαήμερο είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, διαπράττοντας συνολικά έξι απάτες σε περιοχές της Αιγιαλείας.
Ειδικότερα, στις 30-07-2026 στο Μεσολόγγι, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούμενος τον λογιστή, με διάφορα προσχήματα, έπεισε την παθούσα να μεταβεί με το αυτοκίνητό της έξω από επιχείρηση στο Μεσολόγγι, όπου παρέδωσε στον κατηγορούμενο συλληφθέντα, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα, συνολικής αξίας -100.000- ευρώ.
Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, η συμμετοχή του συλληφθέντα στην τέλεση της απάτης, ο οποίος κατέχοντας τον ρόλο του εισπράκτορα παρέλαβε τα κοσμήματα από την ηλικιωμένη.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, ο κατηγορούμενος με άγνωστους συνεργούς του, το τελευταίο δεκαήμερο είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, διαπράττοντας συνολικά έξι περιπτώσεις απατών (τέσσερις τετελεσμένες και δυο απόπειρες) σε περιοχές της Αιγιαλείας.
Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας καλούσαν τηλεφωνικά ηλικιωμένα άτομα, προσποιούμενοι τους «λογιστές» και στη συνέχεια ζητούσαν από τα θύματα τους, να τοποθετήσουν έξω από την οικία τους, χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους από δορυφόρο.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί συμπληρωματικά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στις 30 Ιουλίου στην ηλικιωμένη και προσποιούμενος τον λογιστή την έπεισε να πάει με το αυτοκίνητό της έξω από επιχείρηση στο Μεσολόγγι και να παραδώσει στον συλληφθέντα ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα, συνολικής αξίας 100.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος με άγνωστους συνεργούς του, το τελευταίο δεκαήμερο είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, διαπράττοντας συνολικά έξι απάτες σε περιοχές της Αιγιαλείας.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣΕξιχνιάστηκε, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης προανάκρισης από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ακόμα μια υπόθεση απάτης που διέπραξε μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που συνελήφθη στις 01-08-2026 σε περιοχή της Αιγιαλείας. ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-08-2026: Συνελήφθη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες στην Αιγιάλεια
Ειδικότερα, στις 30-07-2026 στο Μεσολόγγι, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούμενος τον λογιστή, με διάφορα προσχήματα, έπεισε την παθούσα να μεταβεί με το αυτοκίνητό της έξω από επιχείρηση στο Μεσολόγγι, όπου παρέδωσε στον κατηγορούμενο συλληφθέντα, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα, συνολικής αξίας -100.000- ευρώ.
Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, η συμμετοχή του συλληφθέντα στην τέλεση της απάτης, ο οποίος κατέχοντας τον ρόλο του εισπράκτορα παρέλαβε τα κοσμήματα από την ηλικιωμένη.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, ο κατηγορούμενος με άγνωστους συνεργούς του, το τελευταίο δεκαήμερο είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, διαπράττοντας συνολικά έξι περιπτώσεις απατών (τέσσερις τετελεσμένες και δυο απόπειρες) σε περιοχές της Αιγιαλείας.
Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας καλούσαν τηλεφωνικά ηλικιωμένα άτομα, προσποιούμενοι τους «λογιστές» και στη συνέχεια ζητούσαν από τα θύματα τους, να τοποθετήσουν έξω από την οικία τους, χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους από δορυφόρο.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί συμπληρωματικά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.
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