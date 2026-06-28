Αρης: Ο Γρηγορίου πιστεύει στο ρόστερ του αλλά ζητά ενίσχυση στην άμυνα

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Οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι στα τέλη Αυγούστου, με την έναρξη της νέας Super League.Η πρώτη συγκέντρωση και οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 7 Ιουλίου και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για την Πτολεμαΐδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας έως τις 13 Ιουλίου.Στη συνέχεια, στις 21 Ιουλίου, η ομάδα θα ταξιδέψει στη Βόρεια Ιταλία, στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει και φιλικές αναμετρήσεις.Θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 31/7, θα επιστρέψει στη βάση της, αλλά μετά από λίγες μέρες θα μεταβεί και πάλι στην Ιταλία για τουλάχιστον ένα ακόμη πολύ δυνατό φιλικό εκεί.Οι μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι μετρημένες: ο 26χρονος μεσοαμυντικός Τομ-Ντέλε Μπασίρου, Νιγηριανός γεννημένος στην Αγγλία, που αναμένεται να έχει ρόλο στο rotation, και ο 20χρονος Ιβοριανός Ντιαλό Σανουσί, μέσος και αυτός, που έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί μια επένδυση στυλ Ντιαντί – που έφερε αρκετά εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΠΑΕ.Τα δύο ban που υπήρχαν στη FIFA έχουν τακτοποιηθεί οπότε σύντομα, λογικά, θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις τόσο για αποκτήσεις παικτών όσο και για αποχωρήσεις.Ο Μιχάλης Γρηγορίου πιστεύει στο ροστερ του και θεωρεί πως μπορεί να πατήσει στο καλό φίνις που έκανε η ομάδα, υπό τις οδηγίες του, στο περσινό πρωτάθλημα.Ο Ελληνας τεχνικός έχει την πεποίθηση πως ο Ράτσιτς και ο Χόνγκλα συμπεριλαμβάνονται στους κορυφαίους χαφ του πρωταθλήματος και πως με τους Γένσεν και Ντέλε Μπασίρου διαθέτει μια πολύ αξιόλογη τετράδα στα χαφ.Στην επίθεση, πιστεύει ότι οι Κουαμέ, Καντεβέρε και Μορόν αποτελούν μια τριπλέτα υψηλού επιπέδου, ικανή να του δώσει πολλές λύσεις στο σκοράρισμα.Επιπροσθέτως εκτιμά ότι με τη δουλειά που θα γίνει στην προετοιμασία, ο Δώνης θα δείξει το πραγματικό του αγωνιστικό πρόσωπο, ενώ για τον Γκαρέ έχει την εκτίμηση πως είναι ο πλέι μέικερ που χρειάζεται για τη δημιουργία φάσεων.Ειδικά για την περίπτωση του Δώνη ο Γρηγορίου το θεωρεί και κάτι σαν προσωπικό στοίχημα, να μπορέσει να τον βοηθήσει να αγωνιστεί και πάλι σε υψηλό επίπεδο.Εκεί που ζητάει ενίσχυση είναι στην άμυνα, ειδικά στις θέσεις των στόπερ και των αριστερών μπακ.