Γερμανίδα έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Νότιο Τιρόλο στην Ιταλία
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Γερμανίδα έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Νότιο Τιρόλο στην Ιταλία

Πρόκειται για το δεύτερο δυστύχημα σε πεζοπορία στην περιοχή, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Χθες Δευτέρα, ένας 80χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μεγάλο ύψος

Γερμανίδα έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Νότιο Τιρόλο στην Ιταλία
Μια Γερμανίδα, ηλικίας περίπου 60 ετών, βρήκε σήμερα τον θάνατο όταν έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων την ώρα που έκανε πεζοπορία στην αυτόνομη επαρχία του Μπολτσάνο (Νότιο Τιρόλο) της Ιταλίας.

Ήταν μέλος μιας δεκαμελούς ομάδας που είχε ξεκινήσει πολυήμερη πεζοπορία κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της πεζοπορίας το πρωί, η άτυχη γυναίκα έχασε την ισορροπία της και κατρακύλησε στην πλαγιά, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία που, με τη συνδρομή ελικοπτέρου, εντόπισαν το θύμα λίγη ώρα αργότερα. Διαπιστώθηκε όμως ότι η γυναίκα είχε βρει ακαριαίο θάνατο.

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος, πέρα από την επιβεβαίωση ότι ήταν Γερμανίδα.

Πρόκειται για το δεύτερο δυστύχημα σε πεζοπορία στην περιοχή, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Χθες Δευτέρα, ένας 80χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μεγάλο ύψος.

Το Νότιο Τιρόλο στο βορειότερο άκρο της Ιταλίας, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στις Άλπεις.

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