Όζι Όζμπορν: Ένας χρόνος χωρίς τον πρίγκιπα του σκότους

Αρχές δεκαετίας του ‘70 ένας 21χρονος Όζι Όζμπορν επιστρέφει ξημερώματα στην οικογενειακή κατοικία στο Μπέρμιγχαμ, έχοντας κάνει χρήση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε συνδυασμό με άφθονο αλκοόλ.Όταν μπαίνει στο σπίτι πέφτει πάνω στον πατέρα του, ο οποίος βλέποντας το χάλι του ρωτάει τον γιο του τι έχει πιει, ο οποίος απαντάει με τέσσερις λέξεις: «Πέντε μπίρες ρε μπαμπά!».Συνοφρυωμένος ο πατέρας του τον ενημερώνει ότι «Κανείς γιε μου δεν γίνεται τόσο χάλια με πέντε μπίρες» και τον αφήνει να ξεραθεί στον ύπνο, αγνοώντας ότι εκείνο το λιπόσαρκο αγόρι, θα ζήσει μια ζωή σαν ροκ ελεγεία, με ότι συνεπάγεται αυτό.Μια ζωή που τέλειωσε για τον Όζι στα 76 του χρόνια στις 22 Ιουλίου της περσινής χρονιάς σκορπώντας θλίψη σε όλο τον κόσμο για τον «πρίγκιπα του σκότους», όπως αποκαλούσαν αυτό τον απίστευτο τύπο.Αυτόν που εισέβαλλε σε τηλεοπτικό στούντιο όπου ήταν καλεσμένη η γυναίκα του Σάρον Όζμπορν, υπό τους ήχους της εισαγωγής του «Crazy Train» για να της δώσει λουλούδια, επειδή είχε τα γενέθλιά της ενώ αυτή είχε πάθει σοκ από το όλο σκηνικό.Σε ένα άλλο στούντιο, όπου έδινε συνέντευξη πριν από αρκετά χρόνια ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν ακούει την νέα μουσική που βγαίνει και συνέχισε ρωτώντας τον Όζι τι γνώμη του για τον Τζάστιν Μπίμπερ.

Το περιστέρι, η ανάσταση και η τελευταία φορά

Χωρίς να το σκεφτεί καθόλου ο πρίγκιπας του σκότους απαντά: «Who the fuck is Justin Bieber;» που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Ποιος στο διάολο είναι ο Τζάστιν Μπίμπερ;».Έτσι όμως ήταν αυτός ο αυθόρμητος τρελός τύπος που μαζί με τους άλλους τρεις Μπλακ Σάμπαθ «γέννησαν» το χέβι μέταλ, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο «Black Sabbath».Το ομώνυμο τραγούδι ακουγόταν με τέτοια ένταση ώστε κάθε φορά που το έπαιζαν ζωντανά, έπεφτε το ρεύμα τουλάχιστον τρεις φορές, κάτι που έκανε το κοινό τους να παραληρεί.Εκείνα τα χρόνια παραληρούσε όμως και ο Όζι, ο οποίος δεν είχε μέτρο στην χρήση ουσιών και αλκοόλ και σταδιακά οι υπόλοιποι Σάμπαθ άρχισαν να αποστασιοπούνται από τον τραγουδιστή τους.Η επιτυχία δεν ήταν διαχειρίσημη για τον νεαρό φρόντμαν από το Μπέρμιγχαμ, που αργούσε στις πρόβες, αργούσε στο στούντιο και σχεδόν κάθε βράδυ ήταν λιώμα από τις καταχρήσεις, ζώντας ήδη στα κόκκινα.Όταν οι υπόλοιποι Μπλακ Σάμπαθ που επίσης είχαν προβλήματα υγείας και εθισμών τον απέλυσαν ο Όζι γύρναγε από εδώ κι από εκεί, μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο, έχοντας βυθιστεί σε μια βαριά κατάθλιψη.Εκείνη την περίοδο λίγο πριν την έλευση του 1980, σπάνια έβγαινε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου ή του σπιτιού που νοίκιαζε και τα μόνα πρόσωπα που έβλεπε ήταν οι ντιλιβεράδες και ο προμηθευτής που του έφερνε τα ναρκωτικά του.Η Σάρον Όζμπορν που τον γνώρισε τότε αποδείχθηκε η γυναίκα που τον έκανε να γυρίσει σελίδα στην ζωή του, να τελειώσει σταδιακά με τις καταχρήσεις και το σημαντικότερο;Τον έπεισε να ξεκινήσει μια νέα καριέρα η οποία αποδείχθηκε μοναδική.Περιελάμβανε μεταξύ άλλων τον αποκεφαλισμό με τα δόντια ενός περιστεριού μπροστά στα στελέχη της δισκογραφικής του εταιρίας, τα οποία έμειναν ενεή με τον τρελό που είχαν υπογράψει.Μια άλλη υπογραφή γέννησε την συνύπαρξή του με τον εξαιρετικά ταλαντούχο κιθαρίστα Ράντι Ρόουντς με τον οποίο ηχογράφησε διαμάντια όπως τα «Mr Crowley», «Crazy Train» και «Goodbye to Romance» μεταξύ άλλων.Όταν ο Ράντι σκοτώθηκε σε ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, ο Όζι ένιωσε ότι έχασε το άλλο του μισό, αφού ήταν πολύ δεμένος με αυτόν τον γητευτή της κιθάρας, οποίος ήταν ο καλύτερος φίλος του.Επανήλθε όμως σταδιακά και συνέχισε να δημιουργεί, παρά τις κινητικές δυσκολίες που του άφησε ένα σοβαρό ατύχημα, ενώ επανενώθηκε με τους Μπλακ Σάμπαθ για μια τελευταία φορά, λες και ένιωθε ότι θα φύγει και πρέπει να το κάνει και αυτό.Το συγκρότημα είχε διαλυθεί το 2017 αλλά ανέβηκαν στην σκηνή πέρυσι στις 5 Ιουλίου, για μια συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα, στην οποία συμμετείχαν αποτίοντας φόρο τιμής οι Μετάλλικα, οι Γκανς εν Ρόουζες κ.α.Τα 45.000 εισητήρια για το συγκεκριμένο live με τίτλο «Back to the Beginning» εξαντλήθηκαν σε 16 ώρες και εκεί ο Όζι εμφανίστηκε καθισμένος στον θρόνο του.Ήταν η τελευταία φορά που τραγούδησε, αφού δεκαεπτά μέρες μετά ο «πρίγκιπας του σκότους» διακτινίστηκε σε ένα δικό του σύμπαν αφήνοντας πίσω του μια ζωή γεμάτη από μέταλ, τρελά επεισόδια και πολύ συναίσθημα.