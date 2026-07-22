«Μου έρχεται όλη η εικόνα συνήθως το βράδυ»: Η εξομολόγηση του Σέρβου που βρέθηκε έξω από το παράθυρο αεροπλάνου της Ryanair
«Μου έρχεται όλη η εικόνα συνήθως το βράδυ»: Η εξομολόγηση του Σέρβου που βρέθηκε έξω από το παράθυρο αεροπλάνου της Ryanair
Η οικογένεια αναμένεται να κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας - Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αυτοψίες στο αεροσκάφος και αναμένονται τα αποτελέσματα
Σε σοκ παραμένει ο 61χρονος Σέρβος ο οποίος βρέθηκε έξω από το παράθυρο αεροπλάνου της Ryanair, πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Ο Λιούμπισα Κάροβιτς, φορώντας νάρθηκα στο λαιμό, περιέγραψε στην κάμερα της ΕΡΤ, τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν έσπασε το παράθυρο εν πτήσει και βρέθηκε ο μισός έξω από το αεροπλάνο.
«Με έσωσε ο Θεός γιατί πιστεύω. Η γυναίκα που ήταν δίπλα μου και η γυναίκα που κάθονταν ακριβώς στην πίσω θέση και ένας ακόμη επιβάτης που ήρθε να βοηθήσει, με κρατούσαν πραγματικά για να μην βγω έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Άκουσα ένα θόρυβο σαν βόμβα. Ξύπνησα αλλά δεν θυμάμαι τίποτα γιατί λιποθύμησα. Όταν συνήλθα λίγο μετά, ήμουν γεμάτος με αίματα» περιέγραψε αρχικά ο 61χρονος Σέρβος.
Ο άνδρας, μετά το ατύχημα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και αν και το περιστατικό συνέβη πριν δυο εβδομάδες, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
«Δεν έχω συνέλθει ακόμη. Με πονάει ο αυχένας, έχω πονοκεφάλους, παίρνω ηρεμιστικά γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μου έρχεται όλη η εικόνα συνήθως το βράδυ. Δεν είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Πολύ δύσκολα θα ξαναπετούσα αυτή την στιγμή. Αποκλείεται» σημείωσε ο 61χρονος.
Το ατύχημα συνέβη την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην πτήση από Θεσσαλονίκη για το Μέμινγκεν της Γερμανίας. Ο 61χρονος Σέρβος, ταξίδευε με την σύζυγό του για τα γενέθλια του αδερφού του. Λίγη ώρα μετά την απογείωση το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν, έσπασε και βρέθηκε ο μισός να κρέμεται απ' έξω.
«Ήταν εκτός αεροσκάφους για 1,5 με 2 λεπτά. Έχει και σωματικές κακώσεις αρκετά σοβαρές, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και του κεφαλιού. Μωλωπισμούς και κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος» ανέφερε ο δικηγόρος του Σέρβου, Κώστας Τσιάρας στην κάμερα της ΕΡΤ.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας και όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, αναμένεται να κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες αυτοψίες στο αεροσκάφος και αναμένονται τα αποτελέσματα.
Δείτε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο με το σπασμένο παράθυρο:
«Με έσωσε ο Θεός γιατί πιστεύω. Η γυναίκα που ήταν δίπλα μου και η γυναίκα που κάθονταν ακριβώς στην πίσω θέση και ένας ακόμη επιβάτης που ήρθε να βοηθήσει, με κρατούσαν πραγματικά για να μην βγω έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Άκουσα ένα θόρυβο σαν βόμβα. Ξύπνησα αλλά δεν θυμάμαι τίποτα γιατί λιποθύμησα. Όταν συνήλθα λίγο μετά, ήμουν γεμάτος με αίματα» περιέγραψε αρχικά ο 61χρονος Σέρβος.
Ο άνδρας, μετά το ατύχημα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και αν και το περιστατικό συνέβη πριν δυο εβδομάδες, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
«Δεν έχω συνέλθει ακόμη. Με πονάει ο αυχένας, έχω πονοκεφάλους, παίρνω ηρεμιστικά γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μου έρχεται όλη η εικόνα συνήθως το βράδυ. Δεν είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Πολύ δύσκολα θα ξαναπετούσα αυτή την στιγμή. Αποκλείεται» σημείωσε ο 61χρονος.
Το ατύχημα συνέβη την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην πτήση από Θεσσαλονίκη για το Μέμινγκεν της Γερμανίας. Ο 61χρονος Σέρβος, ταξίδευε με την σύζυγό του για τα γενέθλια του αδερφού του. Λίγη ώρα μετά την απογείωση το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν, έσπασε και βρέθηκε ο μισός να κρέμεται απ' έξω.
«Ήταν εκτός αεροσκάφους για 1,5 με 2 λεπτά. Έχει και σωματικές κακώσεις αρκετά σοβαρές, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και του κεφαλιού. Μωλωπισμούς και κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος» ανέφερε ο δικηγόρος του Σέρβου, Κώστας Τσιάρας στην κάμερα της ΕΡΤ.
«Έχει αλλάξει η ζωή μου από τότε. Θέλω να επιστρέψω όπως ήμουν»«Έχει αλλάξει η ζωή μου από τότε. Θέλω να επιστρέψω όπως ήμουν. Ήμουν πολύ ενεργός και διατηρώ εργοστάσιο στην Σερβία. Δεν έχω διάθεση πλέον να κάνω τίποτα. Προσωπικά δεν μας έχουν πάρει τηλέφωνο, ούτε ήρθαν στο νοσοκομείο ως υπεύθυνη εταιρεία να μας βρει. Έχουν στείλει email στο γιο μας που έκλεισε τα εισιτήρια» ανέφερε ο Σέρβος.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας και όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, αναμένεται να κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες αυτοψίες στο αεροσκάφος και αναμένονται τα αποτελέσματα.
Δείτε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο με το σπασμένο παράθυρο:
Από το περιστατικό υπέστη εγκαύματα σε ένα κομμάτι του δεξιού του χεριού και στην πλάτη του. Επίσης, η δεξιά πλευρά του σώματός του παρέλυσε προσωρινά, ενώ το δεξί του αυτί και το δεξί του μάτι έχουν υποστεί μερική βλάβη.
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