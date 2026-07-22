Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στην ΠΑΘΕ προς την Αγχίαλο, δείτε βίντεο
Φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στην ΠΑΘΕ προς την Αγχίαλο, δείτε βίντεο
Επιχειρούν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα κοντά στην ΠΑΘΕ, στην κατεύθυνση προς την περιοχή της Αγχιάλου στον δήμο Δέλτα.
Στο σημείο σύμφωνα με το STATUS FM κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει ξερά χόρτα.
Δείτε το βίντεο
Στο σημείο σύμφωνα με το STATUS FM κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει ξερά χόρτα.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα