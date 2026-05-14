Μαρινάκης για επιστολή των «10»: Μιλάνε για την «ψυχή» της ΝΔ κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα
Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι απέναντι στην επιστολή των «10» νυν και πρώην στελεχών και βουλευτών της ΝΔ που δημοσιεύτηκε σήμερα και ενόψει του κομματικού συνεδρίου στην εφημερίδα Δημοκρατία δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
«Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την «ψυχή» της ΝΔ, όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Κάποιοι μάλιστα συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της ΝΔ. Εδώ πράγματι ταιριάζει το «κοίτα ποιος μιλάει. Κανείς δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής των νεοδημοκρατών, πέρα από τους ανθρώπους που υπηρετούν διαχρονικά την παράταξη. Ας αφήσουμε λοιπόν ήσυχη την ψυχή της ΝΔ και ας σεβαστούμε εκείνους που αγωνίστηκαν πραγματικά για τις ιδέες τους, χωρίς να κάνουν κατάχρηση της ιστορίας και της προσφοράς της παράταξης», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.
Στο κείμενο που υπογράφουν οι «10» στην εφημερίδα «Δημοκρατία» γίνεται δομική κριτική στη σημερινή ΝΔ, ενώ μια αποστροφή του κειμένου εκλαμβάνεται ως μήνυμα για την ίδρυση νέου κόμματος στα δεξιά της ΝΔ, ενδεχομένως από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά που σταθμίζει τις επιλογές του.
«Σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Βλέπουν ότι η ιστορική συνέχεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης έχει τραυματιστεί βαθιά και αντιλαμβάνονται ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αρχές, τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι’ αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Μια έκφραση που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, θα ενώσει υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα επαναφέρει στο προσκήνιο την εθνική ευθύνη, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική Ελλάδα και τη θεσμική σοβαρότητα», διαπιστώνουν τα 10 πρόσωπα.
Την επιστολή υπογράφουν οι πρώην βουλευτές Αργύρης Ντινόπουλος, Φεβρωνία Πατριανάκου, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταβλούρος, ο πρώην ευρωβουλευτής Μανώλης Αγγελάκας, ο πρώην υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς, ο πρώην διοικητής του ΟΑΕΔ Γιώργος Βερναρδάκης και τα κομματικά στελέχη Δημήτρης Πανοζάχος, Σέργιος Τσίφτης και Σεραφείμ Τσόγκας. Πολλοί εξ αυτών ανάγονται στον πολιτικό κύκλο του Αντώνη Σαμαρά, ενώ άλλοι έχουν και διαδρομή επί των ημερών του Κώστα Καραμανλή. Κάποιοι πάντως έχουν εδώ και καιρό αποχωρήσει από τη ΝΔ, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον πρώην υπουργό Χρήστο Ζωή, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
1. Μανώλης Αγγελάκας, πρ. Ευρωβουλευτής, πρ. Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ
2. Γιώργος Βερναδάκης, πρ. Διοικητής ΟΑΕΔ, πρ. Αν. Γραμματέας Εργασίας ΝΔ
3. Χρήστος Ζώης, πρ. Υπουργός, πρ. Βουλευτής Λάρισας
4. Θανάσης Νταβλούρος, πρ. Βουλευτής Αχαϊας
5. Αργύρης Ντινόπουλος, πρ. Υπουργός, πρ. Βουλευτής Β’ Αθηνών
6. Δημήτρης Πανοζάχος, πρ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, πρ. μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΝΔ
7. Φεβρωνία Πατριανάκου, πρ. Βουλευτής Λακωνίας, πρ. Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος ΝΔ
8. Θανάσης Σκορδάς, πρ Υφυπουργός, πρ. Γενικός Διευθυντής ΝΔ
9. Σέργιος Τσίφτης, πρ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρ. Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ
10.Σεραφείμ Τσόκας, πρ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρ. Γενικός Γραμματέας Υπ. Ανάπτυξης
