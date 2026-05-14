Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των νέων βιβλίων Θρησκευτικών
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 η παρουσίαση της νέας σειράς σχολικών βιβλίων Θρησκευτικών από τις Εκδόσεις Ακρίτας και Εκδόσεις Πορφύρα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών, θεολόγων και ανθρώπων του βιβλίου.
Πρόκειται για τη μοναδική πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχολικών βιβλίων για το μάθημα των Θρησκευτικών, που καλύπτει όλες τις βαθμίδες από τη Γ’ Δημοτικού έως και την Α’ Λυκείου, στο πλαίσιο του θεσμού του Πολλαπλού Βιβλίου. Η νέα αυτή σειρά φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ουσιαστικό εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του σημερινού σχολείου.
Την έναρξη της παρουσίασης χαιρέτισαν η εκδότρια Μαρία Δ. Κοκκίνου και ο συντονιστής του έργου, Δρ Γιώργος Μπίκος, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη μακρά και απαιτητική πορεία προετοιμασίας της σειράς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για το μάθημα των Θρησκευτικών στη δημόσια εκπαίδευση.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ομιλητές στάθηκαν ιδιαίτερα στην παιδαγωγική αξία των νέων συγγραμμάτων, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για σχολικά εγχειρίδια, αλλά για ανοιχτά και πολυδιάστατα εκπαιδευτικά εργαλεία, σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης μαθησιακής πραγματικότητας. Η προσέγγισή τους στηρίζεται στη βιωματική και διερευνητική μάθηση, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι τα νέα βιβλία καλλιεργούν την κριτική σκέψη και προάγουν τον σεβασμό στη θρησκευτική ετερότητα, εντάσσοντας τη χριστιανική παράδοση σε έναν δημιουργικό διάλογο με άλλες θρησκείες και σύγχρονες κοσμοθεωρίες. Μέσα από κείμενα, εικόνες και βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές καλούνται να συνδέσουν τη γνώση με την καθημερινότητά τους και να προβληματιστούν πάνω σε ζητήματα ευθύνης, στάσης ζωής και έμπρακτης αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.
Παράλληλα, αναδείχθηκε η δυνατότητα των βιβλίων να υποστηρίζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, προσφέροντας στον εκπαιδευτικό ευελιξία και σύγχρονες παιδαγωγικές επιλογές. Όπως τονίστηκε, η νέα σειρά συμβάλλει στη διαμόρφωση ελεύθερων, υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων πολιτών, ανταποκρινόμενη στις σύνθετες προκλήσεις της εποχής και στον ευρύτερο ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης.
Στη συζήτηση συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της θεολογίας και της εκπαίδευσης, όπως ο π.Αντώνιος Καλλιγέρης, διευθυντής του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, θεολόγος, ο Δημήτριος Μόσχος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ και επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς, καθώς και οι Δρ. Μανόλης Σκορδιαλός, δάσκαλος και συγγραφέας, Δέσποινα Ζαμάνη, θεολόγος και συγγραφέας, Δρ. Σωτήριος Κόλλιας, θεολόγος και συγγραφέας, π. Ζήσης Κτενίδης, θεολόγος και συγγραφέας.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στο βιβλιο-καφέ Έναστρον, είχε ο Δρ Νικόλαος Ασπρούλης ενώ ο διάλογος μεταξύ ομιλητών και κοινού, έδωσε χώρο για προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων γύρω από το μέλλον της θρησκευτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
