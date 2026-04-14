Τα Αρχαία Ελληνικά στο προσκήνιο: προς μία ανανέωση της Κλασικής Παιδείας

Πριν από λίγες ημέρες συμμετείχα στο συνέδριο Jornadas de Cultura Clásica στην Écija της Ισπανίας, μια διοργάνωση της Asociación Cultura Clásica που συγκεντρώνει εκπαιδευτικούς και ερευνητές από όλη την Ευρώπη σε ένα περιβάλλον όπου τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά χρησιμοποιούνται ως γλώσσες επικοινωνίας, διδασκαλίας και δημιουργικής έκφρασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η γλώσσα προσεγγίζεται ως ζωντανό μέσο κατανόησης, επιτρέποντας στους μαθητές να έρχονται σε ουσιαστική επαφή με τα κείμενα της αρχαίας γραμματείας.Η εικόνα αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές δίκτυο πρωτοβουλιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Association for Latin Teaching προωθεί τη διδακτική ανανέωση των κλασικών γλωσσών, ενώ η Euroclassica ενισχύει τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, το Paideia Institute αναπτύσσει προγράμματα που βασίζονται στην ενεργητική χρήση της γλώσσας.Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν θεσμοί που επενδύουν στη μακροχρόνια εμβύθιση. Το Ralston College επιλέγει την Ελλάδα για την έναρξη του μεταπτυχιακού του προγράμματος με εντατική διδασκαλία Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, ενώ στο Polis Institute και στην Accademia Vivarium Novum η Αρχαία Ελληνική και Λατινική γλώσσα χρησιμοποιείται καθημερινά στη διδασκαλία αλλά και την επικοινωνία. Στην Ελλάδα, η Σχολή Αρχαίων Ελληνικών «Ελληνική Αγωγή» υλοποιεί συστηματικά μια αντίστοιχη προσέγγιση, όπου η διδασκαλία βασίζεται στη βιωματική και ενεργό χρήση της γλώσσας, επιτρέποντας στους μαθητές να έρχονται σε άμεση επαφή με τα κείμενα και να καλλιεργούν λόγο και σκέψη. Στον πυρήνα αυτής της μεταστροφής βρίσκονται καθηγητές όπως ο Randall Buth, ο Luigi Miraglia και ο Christophe Rico, οι οποίοι έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επαναφορά της προφορικής χρήσης της γλώσσας, ενισχύοντας την άμεση κατανόηση και τη δυνατότητα σκέψης μέσα σε αυτήν.Η δυναμική αυτή μεταφέρεται πλέον και στις σχολικές αίθουσες. Η πιλοτική εφαρμογή βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών σε ευρωπαϊκά σχολεία, με έμφαση στη χρήση, στον διάλογο και στην κατανόηση, μεταβάλλει ουσιαστικά τη σχέση των μαθητών με το αντικείμενο. Η προσέγγιση αυτή εδράζεται σε μια μακρά παιδαγωγική παράδοση, καθώς η ενεργητική χρήση της γλώσσας αποτέλεσε για περισσότερους από τρεις αιώνες τον βασικό τρόπο διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών.Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο πρόσβασης στη γνώση, ενισχύεται το ενδιαφέρον για μορφές μάθησης που καλλιεργούν τη σκέψη και τη γλωσσική ακρίβεια. Τα Αρχαία Ελληνικά επανέρχονται έτσι στο προσκήνιο ως ένα ισχυρό εργαλείο πνευματικής καλλιέργειας.Η εξέλιξη αυτή θέτει και για τη χώρα μας ένα ουσιαστικό ερώτημα: με ποιον τρόπο μπορεί η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών να αξιοποιήσει δημιουργικά τη διεθνή αυτή δυναμική, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο μια ήδη ισχυρή φιλολογική παράδοση και κινητοποιώντας ουσιαστικά το ενδιαφέρον των μαθητών; Οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη σημασία μιας προσέγγισης που θα αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως ζωντανό μέσο σκέψης και έκφρασης, ώστε η διδασκαλία να γίνεται πιο ελκυστική και να κινητοποιεί πραγματικά το ενδιαφέρον των μαθητών.Η Ευγενία Μανωλίδου είναι μουσικός και διευθύντρια της Σχολής Αρχαίων Ελληνικών «Ελληνική Αγωγή»