Τρεις παικταράδες που ξεθολώνουν το τοπίο και τρία μεγάλα ερωτήματα

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Να που το θολό εδώ και πολλές εβδομάδες τοπίο στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού αρχίζει να ξεκαθαρίζει...Νέος τερματοφύλακας ο 27χρονος Iσπανός Πένια, με 3 εκατ. Ευρώ στην Μπαρτσελόνα. Ενας κίπερ στον οποίο οι Καταλανοί είχαν βάλει ρήτρα ύψους 400 εκατ. Ευρώ (απ΄ αυτές τις γνωστές και εξωπραγματικές που βάζουν συνήθως σε wonderkids) το 2023…Νέος στόπερ ο πρώην ηγέτης της άμυνας της εθνικής Ολλανδίας και της Ιντερ, Στέφαν Ντε Φράι. Στα 34 του, αλλά δίχως να κουβαλά τραυματισμούς. Και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον συμπατριώτη του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Σάμσουνσπορ που είναι δέκα χρόνια μικρότερος.Όπως συνεχίζονται οι συζητήσεις και για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδειακού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Παναθηναϊκός έγινε φαβορί για την απόκτησή του αυτή την εβδομάδα, έχει πέσει και ο Βήχος στο τραπέζι (είτε για να τον αποκτήσει από τώρα, είτε για να τον αφήσει ένα χρόνο δανεικό στη Βοιωτία), έχουν πέσει και οι Πάντοβιτς – Κότσαρης στο τραπέζι, για να δούμε τι θα δούμε… Τη Δευτέρα, πάντως, εκτός απροόπτου ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει για Ολλανδία με Καλάμπρια και Κάτρη ως εναλλακτική, «υπηρεσιακή» επιλογή για το δεξί άκρο.Εκλεισε και ο Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά για τη θέση του αμυντικού μέσου, θέση στην οποία αν αναλογιστεί κάποιος ότι πρώτος «αναπληρωματικός» θα είναι ο περυσινός σούπερ «βασικός», Πέδρο Τσιριβέγια, ο Παναθηναϊκός αναβαθμίζεται (έχει και Κοντούρη – Σιώπη).Πάμε και στα ερωτηματικά…Πρώτο και σημαντικότερο του φορ. Ο Σφιντέρσκι πήγε στη Βίτζεβ Λοτζ αντί ενός εκατ. Ευρώ, ο Πάντοβιτς είναι υπό παραχώρηση, ο στόχος για τον Ντέσερς που κάνει ατομικό πρόγραμμα είναι να εμφανιστεί ετοιμοπόλεμος στα play offs του Conference League, δηλαδή στα μέσα Αυγούστου, αν ασφαλώς ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί από το δεύτερο και τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ποιος μένει; Ο Ανδρέας Τετέι που καταπονήθηκε πάρα πολύ πέρυσι (έχασε ελάχιστα ματς σε Κηφισιά και Τριφύλλι)! Με έναν φορ ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία κι αυτό καλό και σωστό δεν το λες. Αν ο πανύψηλος 25χρονος Ελβετο-Σκοπιανός, Ελμίν Ράστοντερ, της Τουν, δεν υπογράψει εντός των επόμενων δέκα ημερών, ο Παναθηναϊκός πρέπει άμεσα να στρίψει το πηδάλιο προς άλλο στόχο, κάνοντας και το σταυρό του μην προκύψει κάποιο απρόοπτο με τον Τετέι.Δεύτερο ερωτηματικό, το «οκτάρι». Πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή, δεδομένου ότι πέρυσι ο Παναθηναϊκός υπέφερε μεταγραφικά στη συγκεκριμένη θέση με λανθασμένες επιλογές (Ρενάτο Σάντσες, Μούσα Σισοκό) και συνολικά είχε μεγάλη εις βάρος του ποιοτική διαφορά σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του στη μεσαία γραμμή. Ακόμα περιμένουν τον 30χρονο Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ οι Πράσινοι, διότι είναι παικταράς, αλλά αν δεν απαντήσει εντός της εβδομάδας (η υπόθεση «τρέχει» ήδη επί ένα μήνα) καλείται να προσανατολιστεί σε άλλες επιλογές, μια εκ των οποίων είναι και του 27χρονο Ισπανού, Ιβάν Μαρτίν, της Τζιρόνα. Εχει πάντως επιλογές (Τσέριν, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς) για τους δύο προκριματικούς γύρους…Τρίτο ερωτηματικό, ο αριστερός μπακ. Ο Νίστρουπ έχει «κολλήσει» παράλογα στον 24χρονο Δανό, Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, ο οποίος πέρυσι λόγω επέμβασης και προβλημάτων στο γόνατο αγωνίστηκε μόλις σε ένα ματς! Μεγάλο ρίσκο θα είναι η απόκτησή του, ακόμα κι αν ο ιατρικός του φάκελος ανάψει το πράσινο φως! Στα 21 του είχε κοστίσει 14 εκατ. ευρώ στην πρώην πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία υποβιβάστηκε πέρυσι στην Τρίτη κατηγορία (!), αλλά η πορεία του είναι προβληματική. Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές… Μέχρι να τις… δει ο Παναθηναϊκός θα έχει έναν και μοναδικό αριστερό μπακ, τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Σωστό δεν το λες ούτε αυτό, έτσι δεν είναι;