Ολυμπιακό Σαββατοκύριακο για στόπερ;

Ο Καλογερόπουλος δεν υπολογιζόταν από τον Μεντιλίμπαρ και ο Μάντσα (δανεικός στην Ρίοο Άβε) δεν έχει πείσει ότι μπορεί να αντέξει την φανέλα των Πειραιωτών. Αυτό το μίνι- πακέτο, έχει υποχρεώσει άπαντες στον Πειραιά να στραφούν προς την απόκτηση δυο κεντρικών αμυντικών.Το καλό είναι, πως οι σταθεροί πυλώνες υπάρχουν, αλλά δεν αρκούν. Αναφέρομαι σε Ρέτσο- Πιρόλα, οι οποίοι όμως χρειάζονται ποιοτική ενίσχυση. Και πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.Αποφεύγω να σας… φουσκώνω με ονοματολογία. Ήδη όσοι ασχολείστε εμμονικά με την παρακολούθηση των ρεπορτάζ, λογικά θα έχετε κάνει ένα «κεφάλι καζάνι» από τα ονόματα που γράφονται και ακούγονται.Η αλήθεια είναι όμως ότι πλην του Μαρμόλ και των δυο που αυτή την στιγμή έχουν προβάδισμα, κανείς μα κανείς άλλος δεν έχει μπει στο στόχαστρο για το κέντρο της κόκκινης άμυνας. Η περίπτωση Μαρμόλ δεν προχώρησε. Κάποιοι θεωρούσαν πως μετά τον Μαφέο θα είναι ο επόμενος που θα υπογράψει. Δεν έπεσαν μέσα, άλλωστε οι μεταγραφικές ιστορίες είναι πάντα μπερδεμένες.Και μην ξεχνάτε ποτέ. Είναι άλλο το μια ομάδα ενδιαφέρεται και άλλο μια μεταγραφή ολοκληρώνεται. Το τραγικότερο όλων είναι, πως αν κάποιος εξηγεί την εξέλιξη του ενδιαφέροντος για μια μεταγραφή που στο τέλος δεν επιτυγχάνεται, βρίσκει κι αυτός τον μπελά του. Ο κόσμος τη σήμερον εποχή, δεν δέχεται καν την πληροφορία. Διαβάζει ένα όνομα και το δένει σχοινί- κορδόνι. Μεγάλη συζήτηση…Εξελίξεις λοιπόν ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και τα δυο ονόματα που κυριαρχούν είναι του Ζιντεντίν Σμαΐλοβιτς και του Νταβίντ Κάρμο. Ο τελευταίος είναι γνώριμος, έχει δυο περάσματα από την ομάδα, ανήκει στην Φόρεστ, δεν του βγήκε η επιλογή Ισπανία και όλα είναι ανοιχτά. Τους ξέρει, τον ξέρουν, οπότε δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν ξαναγίνει …γάμος. Με τον Σμαΐλοβιτς τα πράγματα είναι αλλιώς.Ο Σουηδός είναι 22 χρόνων παίζει στην Σάντεφιορντ , η οποία πριν λίγες ώρες αγόρασε Ολλανδό στόπερ. Αυτό θεωρήθηκε και ως «άνοιγμα πόρτας» προς τον Ολυμπιακό. Θα το δούμε. Το σίγουρο είναι πως οι συζητήσεις είναι προχωρημένες και δεν αποκλείεται από βδομάδα οι Πειραιώτες να έχουν καλύψει τις θέσεις στο κέντρο της άμυνάς τους. Υπάρχουν κι άλλα που πρέπει να κάνουν, αλλά είναι για το επόμενο άρθρο. Υπομονή…