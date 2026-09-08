Μία συν δύο ιστορικές πολιτικές απάτες που κέρδισαν εκλογές...

Οκτώ μήνες προ κάλπης διεξάγεται ένας πρώιμος κομματικός πόλεμος που με προβληματίζει





Κόμματα σε εσωτερική αμφισβήτηση, άλλα μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, νεόκοπα «ιδιωτικά» φιλόδοξων ηγητόρων διαγκωνίζονται για το έπαθλο «Βουλή», μεταγράφοντας το δόγμα του Μάο «μεγάλη προεκλογική αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση». Ουδέν όνειδος, ο σώζων εαυτόν. Αλλά όχι εις βάρος της πολιτικής σταθερότητας και της συντεταγμένης οικονομικής πορείας της χώρας.







Το 1598, ο Σαίξπηρ επιγράφοντας την περίφημη κωμωδία του «Much ado about nothing» (πολύ κακό για το τίποτα) έδωσε περιεχόμενο στις τακτικές πολιτικής εξαπάτησης Τσίπρα. Με σχολάζουσα την προηγούμενη ακτιβιστική ιδεολογία 2015, περιμένει τους ξέμπαρκους αριστερούς («απ’ την Κοκό και την Κική, ποια να διαλέξουν») να προσέλθουν με τις προεκλογικές προσφορές («ανοίξαμε και σας περιμένουμε») να προσγραφούν ΕΛΑΣίτες. Πρωτίστως, όμως, στοχεύει στη μεσαία τάξη, θύμα τετραετούς υπερφορολόγησης για εκδικητικούς ιδεολογικούς λόγους, καθ’ ομολογίαν Ευκλείδη Τσακαλώτου! Σήμερα, με σύμπραξη «εντεταλμένων» ΜΜΕ και ψεκασμένων αρωγών στα social media, βαυκαλίζεται κατεδάφιση Μητσοτάκη...



Οι καλοπληρωμένοι συμβουλάτορές του παραβλέπουν τις νωπές πληγές του vivere pericolosamente της εταιρικής διακυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου. Γι’ αυτό δεν του σύστησαν αποφυγή του τόπου του εγκλήματος («πρόγραμμα Θεσσαλονίκη 2014»), που η σύγχρονη πολιτική ιστορία κατέγραψε ως προεκλογική εξαπάτηση. Θα διαβάσετε την αξεπέραστη πιο κάτω.







1. Δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά. Το έκανε; ΟΧΙ.

2. Πρόγραμμα επιδότησης σίτισης για 300.000 άπορες οικογένειες. Το έκανε; ΟΧΙ.

Κλείσιμο

4. Επαναφορά της 13ης σύνταξης (Δώρο Χριστουγέννων) βοήθημα συνταξιούχων, με αποδοχές κάτω από 700 ευρώ. Το έκανε; ΟΧΙ.

5. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Αντικατάσταση με Φόρο

Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Το έκανε; ΟΧΙ.

Ποιες διαστάσεις θα λάβει όταν τόσο νωρίς ενορχηστρώνονται αντιπολιτευτικές μάχες για ζητήματα που απαιτούν εθνική ομοψυχία; Θα επισείεται -από δεξιά- ως εσχάτη προδοσία ο χειρισμός εθνικών θεμάτων με σκιάχτρο τον Ερντογκάν και -από αριστερά- θα ανάγεται σε... Ζορό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε θέματα εθνικής ασφάλειας και φόβητρο κάθε σκανδαλοθηρεύουσα Λάουρα Κουτρούτσα Κοβέσι;Κόμματα σε εσωτερική αμφισβήτηση, άλλα μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, νεόκοπα «ιδιωτικά» φιλόδοξων ηγητόρων διαγκωνίζονται για το έπαθλο «Βουλή», μεταγράφοντας το δόγμα του Μάο «μεγάλη προεκλογική αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση». Ουδέν όνειδος, ο σώζων εαυτόν. Αλλά όχι εις βάρος της πολιτικής σταθερότητας και της συντεταγμένης οικονομικής πορείας της χώρας.Αναμιμνησκόμενη νεωτέρων και αρχαίων ημερών, που κατάντησαν την Ελλάδα διεθνή παρία -με βαρύτατο τίμημα για συνεπείς πολίτες-, καθίσταται πρόσφορη η αναφορά σε δύο συν μία προεκλογικές πολιτικές απάτες, στις οποίες υπέκυψε το εκλογικό σώμα. Πέραν πάσης εθνικής λογικής...Το 1598, ο Σαίξπηρ επιγράφοντας την περίφημη κωμωδία του «Much ado about nothing» (πολύ κακό για το τίποτα) έδωσε περιεχόμενο στις τακτικές πολιτικής εξαπάτησης Τσίπρα. Με σχολάζουσα την προηγούμενη ακτιβιστική ιδεολογία 2015, περιμένει τους ξέμπαρκους αριστερούς («απ’ την Κοκό και την Κική, ποια να διαλέξουν») να προσέλθουν με τις προεκλογικές προσφορές («ανοίξαμε και σας περιμένουμε») να προσγραφούν ΕΛΑΣίτες. Πρωτίστως, όμως, στοχεύει στη μεσαία τάξη, θύμα τετραετούς υπερφορολόγησης για εκδικητικούς ιδεολογικούς λόγους, καθ’ ομολογίαν Ευκλείδη Τσακαλώτου! Σήμερα, με σύμπραξη «εντεταλμένων» ΜΜΕ και ψεκασμένων αρωγών στα social media, βαυκαλίζεται κατεδάφιση Μητσοτάκη...Οι καλοπληρωμένοι συμβουλάτορές του παραβλέπουν τις νωπές πληγές του vivere pericolosamente της εταιρικής διακυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου. Γι’ αυτό δεν του σύστησαν αποφυγή του τόπου του εγκλήματος («πρόγραμμα Θεσσαλονίκη 2014»), που η σύγχρονη πολιτική ιστορία κατέγραψε ως προεκλογική εξαπάτηση. Θα διαβάσετε την αξεπέραστη πιο κάτω.Ιδού ο ενδεκάλογος Τσίπρα: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, 2015. Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης:1. Δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά. Το έκανε; ΟΧΙ.2. Πρόγραμμα επιδότησης σίτισης για 300.000 άπορες οικογένειες. Το έκανε; ΟΧΙ.3. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για ανασφάλιστους και παροχή στέγης: Το έκανε; ΟΧΙ.4. Επαναφορά της 13ης σύνταξης (Δώρο Χριστουγέννων) βοήθημα συνταξιούχων, με αποδοχές κάτω από 700 ευρώ. Το έκανε; ΟΧΙ.5. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Αντικατάσταση με ΦόροΜεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Το έκανε; ΟΧΙ.

6. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ για όλους. Το έκανε; ΟΧΙ.

7. Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Το έκανε; ΟΧΙ.

8. Διαγραφή και ρύθμιση κόκκινων δανείων (σεισάχθεια). Το έκανε; ΟΧΙ.

9. Ρύθμιση, έως 84 δόσεις, προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία. Το έκανε; ΟΧΙ.

10. Κρατικοποίηση του ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) για τον έλεγχο των συστημικών τραπεζών. Το έκανε; ΟΧΙ.

11. Διαπραγμάτευση για το χρέος, με στόχο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του. Το έκανε; ΟΧΙ.



Εντεκα φρούδες υποσχέσεις! Να ζήσουμε να τις θυμόμαστε! Με ποια εντιμότητα, αξιοπιστία και κύρος επανεμφανίζεται τώρα στη ΔΕΘ; Λόγω τίτλου «τέως»; Τον τιμητικό τίτλο «τέως πρωθυπουργός» ακολουθούν περγαμηνές επωφελούς διακυβέρνησης και κομματικής εντιμότητας. Οχι καταστροφή της κομματικής μήτρας, εξευτελισμός των συνεργατών-υπουργών, και «360 μοίρες» αλλαγή ιδεολογικής πορείας! Θα κληθεί ο Τσίπρας να εφαρμόσει πρόγραμμα το... 2031; «Ζήσε, μαύρε μου, να φας τριφύλλι»!



Ο «στόχος» του «Προγράμματος Θεσσαλονίκη 2015» ήταν η αντικατάσταση του μνημονίου, «η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης». Υπήρξαν πρόθυμοι ηλίθιοι που πίστεψαν στο σκίσιμο μνημονίων, ΕΝΦΙΑ και... γατών Ιμαλαΐων! Ενεχυρίασε τα πάντα -ξέφυγε η Ακρόπολη-, πτώχευσε τη χώρα και ουρές Ελλήνων επαιτούσαν... στα ΑΤΜ. Δηλώνει μετανοημένος; Ναι, επειδή «δεν έκλεισε αμέσως τις τράπεζες»! Πού χρόνος; Βάραγε νταούλια να χορέψουν οι ξένες αγορές, να σκάσουν «οι ζηλόφθονοι ξένοι» της ελληνικής ευωχίας. Τρομάρα του!



Οι υποσχέσεις της Τετάρτης είναι συντηρημένη «φάκα», της πολιτικής οδύσσειας που στήνει με κιμπάρηδες χορηγούς. Η δήλωση του στον Νίκο Χατζηνικολάου, προειδοποιητική: «Είμαι έτοιμος να επαναλάβω όσα έκανα ως πρωθυπουργός»! Δίνεται εμπιστοσύνη στον δοκιμασμένο πολιτικό απατεώνα; Αξιοι της βέβαιης δυστυχίας μας...



Ας δούμε τώρα τη διπλή ιστορική προεκλογική πολιτική απάτη: Από το 1981, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής συνεργάζονταν ομαλά. Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, αλλά και με αποστολέα τον Αντώνη Λιβάνη στον Πέτρο Μολυβιάτη, υπήρχε η διαβεβαίωση δεύτερης προεδρικής θητείας του Καραμανλή. Σε δημοσιογραφική ερώτηση περί Προέδρου ο Ανδρέας Παπανδρέου απάντησε: «Βλέπετε κάποιον καλύτερο;». Στις 9 Μαρτίου 1985, αιφνιδιαστικά ανακοίνωσε ως υποψήφιο Πρόεδρο τον Χρήστο Σαρτζετάκη, εξαγγέλλοντας ταυτόχρονα συνταγματικούς περιορισμούς στις προεδρικές υπερεξουσίες. Οι βουλευτικές εκλογές, 2 Ιουνίου 1985, ήταν πολύ κοντά, αλλά με αμφίρροπο αποτέλεσμα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εξαπατώντας τον Κωνσταντίνο Καραμανλή συσπείρωσε τον αντιδεξιό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της Αριστεράς, που τον υπερψήφισε.



Τη 10η Μαΐου 1985, στην «Αυριανή» -επιτομή του κιτρινισμού από συστάσεως τυπογραφείων Τύπου- δημοσιευόταν ολοσέλιδη φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, με δύο ένστολους Γερμανούς που αυτομόλησαν -είχαν προσφέρει βοήθεια σε Ελληνες κρατούμενους- και εντάχθηκαν στην κρητική αντίσταση. Ο υπέρτιτλος ήταν: «Φωτογραφία- Ντοκουμέντο αποδεικνύει». Τίτλος: «Ανθρωπος των ΝΑΖΙ ο Κώστας Μητσοτάκης». Εκτοτε συμπολιτευόμενα και συνοδοιπόρα ΜΜΕ τον ανέφεραν ως «προδότη». Αυτόν που είχαν συλλάβει, δικάσει και καταδικάσει δύο φορές σε θάνατο οι Γερμανοί για την αντιστασιακή του δράση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αποκήρυξε την «Αυριανή». Λέγεται ότι το χαλκευμένο έγγραφο της Στάζι παραδόθηκε στη φυλλάδα από συνεργάτη του.



Αργότερα, ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου*, ανταποκριτής στη Γερμανία, επίμονος ερευνητής, συναντήθηκε με τον πράκτορα της Στάζι, Χέρμπερτ Μπρέμερ, που του αποκάλυψε ότι αυτός είναι ο πλαστογράφος του εγγράφου που κατονόμαζε τον Μητσοτάκη ως συνεργάτη των ναζί. Στόχος της κατασκευής -και με σχετική βουλγαρική παραίνεση- ήταν να πληγεί προεκλογικά η Ν.Δ. Η «Αυριανή» πούλησε 230.000 φύλλα! Τα συνθήματα των συγκεντρώσεων του ΠΑΣΟΚ «εμπλουτίστηκαν» με το ντροπιαστικό σύνθημα: «Φόλα στον σκύλο των SS»! Αξιομνημόνευτη η ευρηματικότητα του ΠΑΣΟΚ σε συνθήματα πολιτικής χυδαιότητας.



Το πρωτοσέλιδο πέρασε στη σύγχρονη πολιτική ιστορία ως Αυριανισμός και συνεισφορά στην εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, 2 Ιουνίου 1985. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, στις 25-26- Νοεμβρίου 1987, οδήγησε σε παραίτηση τον υπουργό Οικονομικών Κώστα Σημίτη και κατεδάφισε την οικονομική πολιτική του, θέτοντας τον θεμέλιο λίθο στη μελλοντική οικονομική κατάρρευση της χώρας...



* Τάσος Τέλλογλου, «Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός εμμονικού», κεφ. Ψαρόσουπα με τη Στάζι, εκδ. Μεταίχμιο, 2026.

08.09.2026, 06:33