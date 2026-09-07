Ελεύθεροι επαγγελματίες

Αγρότες

Συνταξιούχοι

Δημόσιοι υπάλληλοι

Μείωση κόστους για επιχειρήσεις

Στέγη

Φορολογία

Ο κουμπαράς για τη νέα γενιά

Τα μέτρα ανά κοινωνική ομάδα

Δημόσιοι υπάλληλοι

Ιδιωτικοί υπάλληλοι

Αγρότες

Στεγαστικό

αυξάνεται το όριο των δικαιούχων στα 55 έτη

αυξάνεται στα 300.000 ευρώ το όριο της εμπορικής αξίας των επιλέξιμων ακινήτων

αυξάνεται το όρθιο των τ.μ. των επιλέξιμων κατοικιών για πολύτεκνες οικογένειες

αυξάνεται το μέγιστο ποσό χορηγούμενου δανείου στα 230.000 ευρώ

αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για οικογένειες με παιδιά καθώς το ετήσιο εισόδημα των 35.000 ευρώ για ένα ζευγάρι, προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί

Με παρανομαστή μεγαλύτερη ανάσα για σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριοΣτόχος μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% επενδύσειςΚάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των 3ετιώνΑυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίεςΤώρα θα το κάνουμε και στα ταξίΜηδενίζουμε τον φόρο έως 20.000 ευρώ για κατ' επάγγελμα αγρότεςΑφορά 47.000 αγρότες από ένα σύνολο 245.000. Ένας αγρότης με 20.000 ετήσιο εισόδημα κερδίζει 1540 ευρώ ετησίεωςΓια τους τρίτεκνους το μέτρο αφορά 87.000 ανθρώπους. Ένας τρίτεκνος με 20.000 μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ τον χρόνο και με 30.000 κερδίζει 1800 ευρώ ετησίωςΕνισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας σε 400 ευρώ την ενίσχυση του Νοεμβρίου με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Η ετησία ενίσχυση καταβάλλεται καθαρή στην συντριπτική πλειονότητα άρα ξεπερνά σε καθαρούς αριθμούς την εθνική σύνταξη.Από το 2027 θεσπίζουμε έπειτα από 15 χρόνια ενίσχυση Χριστουγέννων για τους δημόσιους λειτουργουύςΕίναί μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχέςΜαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1450 ευρώ θα δεί αύξηση 562 ευρώ καθαρά και 432 ευρώ το 2028Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέαΓια ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο 50% από το 55%.Η μείωση της προκαταβολής φόρους έχει 400 εκατ. δημοσιονομικό κόστος για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Κρίναμε ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να παραμείνουν στην πραγματική οικονομία.Προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από την περιφέρεια. Το κόστος ξεκινά από τα 82 εκατ. ευρώ και φτάνει τα 201 εκατ. ευρώ το 2030Τιμαριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματαΚαταργούμε τον ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους που φτάνει τα 2.200 για Δυτική ΜακεδονίαΣτόχος είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% την επόμενη τριετίαΟ κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021, τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000, αύξηση 54% σε επτά χρόνιαΟ στόχος είναι οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η επιχειρηματικότητα.Κινητοποιούμε νέες κατοικίες, διατηρούμε περιορισμούς, προχωρούμε σε Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισ. ευρώ και αυξάνουμε σε 15% τον φόρο μεταβίβασηςΑπό 1η Ιουλίου 2027 γιατί στόχος είναι να μην αιφνιδιάσουμε και θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα.Όταν πολύ υψηλές αμοιβών μελών ΔΣ προέρχονται από κέρδη, το τμήμα πάνω από 60.000 ευρώ θα φορολογείται από 1η Ιανουαρίου 2027 με 15% από 5%. Διορθώνουμε φορολογική ασσυμετρία γιατί τα stock options φορολογούνταν ήδη με 15%.Δεν αλλάζει ο φόρος τα μερίσματαΥπάρχει το Α21 που στηρίζει τις καθημερινές ανάγκες με ρητά εισοδηματικά κριτήρια, το επίδομα γέννας και η φορολογι΄κη μεταρρύθμιση που ανακοινώσαμε πέρυσι.Τώρα αρχίζουμε μαζί με την οικογένεια να χτίζουμε το μέλλον του παιδιού.Μέσα στα πρώτα 2 χρόνια από τη γέννησή του η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει επενδυτικό λογαριασμό. Και για κάθε ευρώ μέχρι 1.200 ευρώ τον χρόνο, ένα ακόμα θα βάζει η πολιτεία. Τα χρήματα αυτά θα επενδύονται, θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί.Δεν χρειάζεται να βάζουν χρήματα μόνο οι γονείς, αλλά και ο παππούς, η γιαγιά, ο νονός, ένας φίλος.Το ζητούμενο είναι κανένα παιδί να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Αυτό που θέλουμε είναι να μετατρέψουμε το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης σε επένδυση.Για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα νέα μέτρα αφορούν απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, η μείωση της προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων και η μείωση φόρου εισοδήματος για τρίτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες με συνολικό κόστος 572 εκατ. ευρώO ορισμούς του συνεπούς επαγγελματία:σύνδεση myDataέχεις διασυνδέσει POSέχεις υποπέσει σε φορολογική ή εργασιακή παράβασηΓια τους συνταξιούχους το συνολικό κόστος από την αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου g στα 400 ευρώ καθαρά (+270.000 δικαιούχοι) για τους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ανέρχεται σε 895 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 1,677 δισ. ευρώ για το 2027Το επίδομα των 500 ευρώ μικτά ορίζεται στο ύψος του 2012 με ετήσιο κόστος 433 εκατ. ευρώ αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση μισθών βάσει της αύξησης του κατώτατου μισθού έως τον Ιανουάριο του 2028 ενώ έχουν οφέλη και από τη μείωση του φόρου εισοδήματος σε τρίτεκνους και την επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.Η καταβολή του επιδόματος των 500 ευρώ θα γίνει οριζόντια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.Παράδειγμα:Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα θα υπάρξει αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, μείωση ασφαλιστικών εισφορών 0,5% από τον Απρίλιο του 2027 και μηδενισμός συντελεστής φορολόγησης έως τα 20.000 ευρώ.Το μέτρο του μηδενισμού του συντελεστή φορολόγησης έως 20.000 ευρώ αφορά 47.091 από τους 245.907 κατ επάγγελμα αγρότες. Ειδικά για αγρότη χωρίς τέκνα το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώΑυτοί οι 47.000 δηλώνουν το 56% του εισοδήματος από αγρότεςH κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ξεκινά από την περιφέρεια γιατί θέλουμε να δώσουμε κίνητρα να παραμείνουν οι επιχειρήσεις στην επαρχία. Στην Αττική, όπου βρίσκονται οι μισές επιχειρήσεις της χώρας, η κατάργηση θα γίνει το 2029 και θα αφορά το εισόδημα του 2028Για τις οικογένειες προβλέπεται επίσης αύξηση του ποσού αποζημίωσης για Voucher βρεφονηπιακών σταθμών κατά 10%, αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων για τρίτεκνούς.Προβλέπεται επίσης αύξηση επιδόματος γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο.Αυξάνεται η ημερήσια αποζημίωση σίτισης φοιτητών και σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές από 2 σε 3 ευρώ και από 2,45 ευρώ σε 3,50 ευρώ.Ειδικά για το στεγαστικό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σημείωσε ότι επεκτείνονται μέτρα όπως η επέκταση απαλλαγής φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται από το 2027 έως το 2030, παρατείνεται για την ίδια 3ετια η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων, επεκτείνεται η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτήρια και περιορίζονται τα νέα Airbnb και για το 2027 σε δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.







Κοινωνικό κλιματικό ταμείο

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κυριότερων μέτρων 09/2026-12/2027:

•Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.

•Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.

•Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.

•Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

•Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

•Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.

•Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.