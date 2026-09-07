Τέλος στο «έξτρα» τεκμαρτό για 9 στους 10 επαγγελματίες, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις - Δείτε πίνακες
Τέλος στο «έξτρα» τεκμαρτό για 9 στους 10 επαγγελματίες, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις - Δείτε πίνακες
Η εξειδίκευση του πακέτου €2,2 δισ. που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Τι κερδίζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες - Παραδείγματα, δικαιούχοι και χρονοδιαγράμματα
Ένα προς ένα εξειδίκευσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς, και Δημήτρης Μαρκόπουλος, παρουσίασαν τις παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
Στην παρουσίαση δόθηκαν διευκρινίσεις για τη μείωση των τεκμηρίων και τους δικαιούχους, το αφορολόγητο των αγροτών, την ενίσχυση των συνταξιούχων και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, τη λειτουργία του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», καθώς και τα κριτήρια και τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ».
Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό στο μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και το να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή αλλά συνιστά ενσυναίσθηση.
•Μειώνουμε το βάρος του δημόσιου χρέους, δεν μεταφέρουμε το βάρος στις επόμενες γενιές
•Δίνουμε εργαλεία για το ιδιωτικό χρέος
•Στηρίζουμε το εισόδημα την οικογένεια την εργασία την παραγωγική διαδικασία
Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός έχει 4 προτεραιότητες:
1. Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων (ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων, αγροτών, ατόμων με αναπηρία)
2. Ενίσχυση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων
3. Κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία
4. Ενίσχυση ενεργειακής αυτονομίας και μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς, και Δημήτρης Μαρκόπουλος, παρουσίασαν τις παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
Στην παρουσίαση δόθηκαν διευκρινίσεις για τη μείωση των τεκμηρίων και τους δικαιούχους, το αφορολόγητο των αγροτών, την ενίσχυση των συνταξιούχων και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, τη λειτουργία του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», καθώς και τα κριτήρια και τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ».
Η τοποθέτηση ΠιερρακάκηΣε πολλές μεγάλες οικονομίες η συζήτηση είναι αντιστρόφως ανάλογη αυτής που θα κάνουμε: Από το πού θα περικοπούν δαπάνες. Στην Ελλάδα έχουμε δημιουργήσει συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση: πώς αξιοποιούμε τη δυναμική που έχει αναπτύξει η οικονομία ενισχύοντας την παραγωγή τις οικογένειες χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα
Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό στο μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και το να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή αλλά συνιστά ενσυναίσθηση.
•Μειώνουμε το βάρος του δημόσιου χρέους, δεν μεταφέρουμε το βάρος στις επόμενες γενιές
•Δίνουμε εργαλεία για το ιδιωτικό χρέος
•Στηρίζουμε το εισόδημα την οικογένεια την εργασία την παραγωγική διαδικασία
Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός έχει 4 προτεραιότητες:
1. Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων (ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων, αγροτών, ατόμων με αναπηρία)
2. Ενίσχυση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων
3. Κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία
4. Ενίσχυση ενεργειακής αυτονομίας και μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας
Με παρανομαστή μεγαλύτερη ανάσα για σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο
Στόχος μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% επενδύσεις
Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των 3ετιών
Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες
Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί
Μηδενίζουμε τον φόρο έως 20.000 ευρώ για κατ' επάγγελμα αγρότες
Αφορά 47.000 αγρότες από ένα σύνολο 245.000. Ένας αγρότης με 20.000 ετήσιο εισόδημα κερδίζει 1540 ευρώ ετησίεως
Για τους τρίτεκνους το μέτρο αφορά 87.000 ανθρώπους. Ένας τρίτεκνος με 20.000 μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ τον χρόνο και με 30.000 κερδίζει 1800 ευρώ ετησίως
Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας σε 400 ευρώ την ενίσχυση του Νοεμβρίου με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Η ετησία ενίσχυση καταβάλλεται καθαρή στην συντριπτική πλειονότητα άρα ξεπερνά σε καθαρούς αριθμούς την εθνική σύνταξη.
Είναί μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές
Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1450 ευρώ θα δεί αύξηση 562 ευρώ καθαρά και 432 ευρώ το 2028
Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα
Για ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο 50% από το 55%.
Η μείωση της προκαταβολής φόρους έχει 400 εκατ. δημοσιονομικό κόστος για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Κρίναμε ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να παραμείνουν στην πραγματική οικονομία.
Προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από την περιφέρεια. Το κόστος ξεκινά από τα 82 εκατ. ευρώ και φτάνει τα 201 εκατ. ευρώ το 2030
Τιμαριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα
Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους που φτάνει τα 2.200 για Δυτική Μακεδονία
Στόχος είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% την επόμενη τριετία
Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021, τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000, αύξηση 54% σε επτά χρόνια
Ο στόχος είναι οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η επιχειρηματικότητα.
Από 1η Ιουλίου 2027 γιατί στόχος είναι να μην αιφνιδιάσουμε και θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα.
Δεν αλλάζει ο φόρος τα μερίσματα
Τώρα αρχίζουμε μαζί με την οικογένεια να χτίζουμε το μέλλον του παιδιού.
Μέσα στα πρώτα 2 χρόνια από τη γέννησή του η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει επενδυτικό λογαριασμό. Και για κάθε ευρώ μέχρι 1.200 ευρώ τον χρόνο, ένα ακόμα θα βάζει η πολιτεία. Τα χρήματα αυτά θα επενδύονται, θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί.
Δεν χρειάζεται να βάζουν χρήματα μόνο οι γονείς, αλλά και ο παππούς, η γιαγιά, ο νονός, ένας φίλος.
Το ζητούμενο είναι κανένα παιδί να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Αυτό που θέλουμε είναι να μετατρέψουμε το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης σε επένδυση.
O ορισμούς του συνεπούς επαγγελματία:
σύνδεση myData
έχεις διασυνδέσει POS
έχεις υποπέσει σε φορολογική ή εργασιακή παράβαση
Για τους συνταξιούχους το συνολικό κόστος από την αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου g στα 400 ευρώ καθαρά (+270.000 δικαιούχοι) για τους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ανέρχεται σε 895 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 1,677 δισ. ευρώ για το 2027
Παραδείγματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων
Η καταβολή του επιδόματος των 500 ευρώ θα γίνει οριζόντια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
Παράδειγμα:
Παραδείγματα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους
Το μέτρο του μηδενισμού του συντελεστή φορολόγησης έως 20.000 ευρώ αφορά 47.091 από τους 245.907 κατ επάγγελμα αγρότες. Ειδικά για αγρότη χωρίς τέκνα το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ
Αυτοί οι 47.000 δηλώνουν το 56% του εισοδήματος από αγρότες
Δείτε παραδείγματα για τους αγρότες
H κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ξεκινά από την περιφέρεια γιατί θέλουμε να δώσουμε κίνητρα να παραμείνουν οι επιχειρήσεις στην επαρχία. Στην Αττική, όπου βρίσκονται οι μισές επιχειρήσεις της χώρας, η κατάργηση θα γίνει το 2029 και θα αφορά το εισόδημα του 2028
Για τις οικογένειες προβλέπεται επίσης αύξηση του ποσού αποζημίωσης για Voucher βρεφονηπιακών σταθμών κατά 10%, αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων για τρίτεκνούς.
Προβλέπεται επίσης αύξηση επιδόματος γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο.
Αυξάνεται η ημερήσια αποζημίωση σίτισης φοιτητών και σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές από 2 σε 3 ευρώ και από 2,45 ευρώ σε 3,50 ευρώ.
Ειδικά για το Σπίτι μου 3:
Ως προς τον ΕΝΦΙΑ καταργείται για επιπλέον 131 οικισμούς με περίπου 62.000 ακινήτων ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των οικισμών για τους οποίους ισχύει το μέτρο, στους 12.855.
Προβλέπονται επίσης δράσεις για επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα, αντικατάσταση ταξί, μεταφορά μαθητών με αναπηρία κ.α.
25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά
1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα
30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025
30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες
Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τα 20.000
1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων
1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh
Ιανουάριος 2027: Έναρξη ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών
Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ»
Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)
1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους
1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:
30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026
30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες
Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
Δεκέμβριος 2027: Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027.
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά πίνακες με παραδείγματα, δικαιούχους και παρεμβάσεις
Στόχος μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% επενδύσεις
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των 3ετιών
Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες
Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί
Αγρότες
Μηδενίζουμε τον φόρο έως 20.000 ευρώ για κατ' επάγγελμα αγρότες
Αφορά 47.000 αγρότες από ένα σύνολο 245.000. Ένας αγρότης με 20.000 ετήσιο εισόδημα κερδίζει 1540 ευρώ ετησίεως
Για τους τρίτεκνους το μέτρο αφορά 87.000 ανθρώπους. Ένας τρίτεκνος με 20.000 μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ τον χρόνο και με 30.000 κερδίζει 1800 ευρώ ετησίως
Συνταξιούχοι
Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας σε 400 ευρώ την ενίσχυση του Νοεμβρίου με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Η ετησία ενίσχυση καταβάλλεται καθαρή στην συντριπτική πλειονότητα άρα ξεπερνά σε καθαρούς αριθμούς την εθνική σύνταξη.
Δημόσιοι υπάλληλοιΑπό το 2027 θεσπίζουμε έπειτα από 15 χρόνια ενίσχυση Χριστουγέννων για τους δημόσιους λειτουργουύς
Είναί μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές
Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1450 ευρώ θα δεί αύξηση 562 ευρώ καθαρά και 432 ευρώ το 2028
Μείωση κόστους για επιχειρήσεις
Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα
Για ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο 50% από το 55%.
Η μείωση της προκαταβολής φόρους έχει 400 εκατ. δημοσιονομικό κόστος για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Κρίναμε ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να παραμείνουν στην πραγματική οικονομία.
Προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από την περιφέρεια. Το κόστος ξεκινά από τα 82 εκατ. ευρώ και φτάνει τα 201 εκατ. ευρώ το 2030
Τιμαριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα
Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους που φτάνει τα 2.200 για Δυτική Μακεδονία
Στόχος είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% την επόμενη τριετία
Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021, τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000, αύξηση 54% σε επτά χρόνια
Ο στόχος είναι οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η επιχειρηματικότητα.
ΣτέγηΚινητοποιούμε νέες κατοικίες, διατηρούμε περιορισμούς, προχωρούμε σε Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισ. ευρώ και αυξάνουμε σε 15% τον φόρο μεταβίβασης
Από 1η Ιουλίου 2027 γιατί στόχος είναι να μην αιφνιδιάσουμε και θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα.
ΦορολογίαΌταν πολύ υψηλές αμοιβών μελών ΔΣ προέρχονται από κέρδη, το τμήμα πάνω από 60.000 ευρώ θα φορολογείται από 1η Ιανουαρίου 2027 με 15% από 5%. Διορθώνουμε φορολογική ασσυμετρία γιατί τα stock options φορολογούνταν ήδη με 15%.
Δεν αλλάζει ο φόρος τα μερίσματα
Ο κουμπαράς για τη νέα γενιάΥπάρχει το Α21 που στηρίζει τις καθημερινές ανάγκες με ρητά εισοδηματικά κριτήρια, το επίδομα γέννας και η φορολογι΄κη μεταρρύθμιση που ανακοινώσαμε πέρυσι.
Τώρα αρχίζουμε μαζί με την οικογένεια να χτίζουμε το μέλλον του παιδιού.
Μέσα στα πρώτα 2 χρόνια από τη γέννησή του η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει επενδυτικό λογαριασμό. Και για κάθε ευρώ μέχρι 1.200 ευρώ τον χρόνο, ένα ακόμα θα βάζει η πολιτεία. Τα χρήματα αυτά θα επενδύονται, θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί.
Δεν χρειάζεται να βάζουν χρήματα μόνο οι γονείς, αλλά και ο παππούς, η γιαγιά, ο νονός, ένας φίλος.
Το ζητούμενο είναι κανένα παιδί να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Αυτό που θέλουμε είναι να μετατρέψουμε το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης σε επένδυση.
Τα μέτρα ανά κοινωνική ομάδαΓια τους ελεύθερους επαγγελματίες τα νέα μέτρα αφορούν απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, η μείωση της προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων και η μείωση φόρου εισοδήματος για τρίτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες με συνολικό κόστος 572 εκατ. ευρώ
O ορισμούς του συνεπούς επαγγελματία:
σύνδεση myData
έχεις διασυνδέσει POS
έχεις υποπέσει σε φορολογική ή εργασιακή παράβαση
Για τους συνταξιούχους το συνολικό κόστος από την αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου g στα 400 ευρώ καθαρά (+270.000 δικαιούχοι) για τους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ανέρχεται σε 895 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 1,677 δισ. ευρώ για το 2027
Παραδείγματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων
Δημόσιοι υπάλληλοιΤο επίδομα των 500 ευρώ μικτά ορίζεται στο ύψος του 2012 με ετήσιο κόστος 433 εκατ. ευρώ αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση μισθών βάσει της αύξησης του κατώτατου μισθού έως τον Ιανουάριο του 2028 ενώ έχουν οφέλη και από τη μείωση του φόρου εισοδήματος σε τρίτεκνους και την επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.
Η καταβολή του επιδόματος των 500 ευρώ θα γίνει οριζόντια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
Παράδειγμα:
Ιδιωτικοί υπάλληλοιΓια τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα θα υπάρξει αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, μείωση ασφαλιστικών εισφορών 0,5% από τον Απρίλιο του 2027 και μηδενισμός συντελεστής φορολόγησης έως τα 20.000 ευρώ.
Παραδείγματα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους
Αγρότες
Το μέτρο του μηδενισμού του συντελεστή φορολόγησης έως 20.000 ευρώ αφορά 47.091 από τους 245.907 κατ επάγγελμα αγρότες. Ειδικά για αγρότη χωρίς τέκνα το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ
Αυτοί οι 47.000 δηλώνουν το 56% του εισοδήματος από αγρότες
Δείτε παραδείγματα για τους αγρότες
H κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ξεκινά από την περιφέρεια γιατί θέλουμε να δώσουμε κίνητρα να παραμείνουν οι επιχειρήσεις στην επαρχία. Στην Αττική, όπου βρίσκονται οι μισές επιχειρήσεις της χώρας, η κατάργηση θα γίνει το 2029 και θα αφορά το εισόδημα του 2028
Για τις οικογένειες προβλέπεται επίσης αύξηση του ποσού αποζημίωσης για Voucher βρεφονηπιακών σταθμών κατά 10%, αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων για τρίτεκνούς.
Προβλέπεται επίσης αύξηση επιδόματος γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο.
Αυξάνεται η ημερήσια αποζημίωση σίτισης φοιτητών και σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές από 2 σε 3 ευρώ και από 2,45 ευρώ σε 3,50 ευρώ.
ΣτεγαστικόΕιδικά για το στεγαστικό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σημείωσε ότι επεκτείνονται μέτρα όπως η επέκταση απαλλαγής φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται από το 2027 έως το 2030, παρατείνεται για την ίδια 3ετια η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων, επεκτείνεται η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτήρια και περιορίζονται τα νέα Airbnb και για το 2027 σε δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Ειδικά για το Σπίτι μου 3:
- αυξάνεται το όριο των δικαιούχων στα 55 έτη
- αυξάνεται στα 300.000 ευρώ το όριο της εμπορικής αξίας των επιλέξιμων ακινήτων
- αυξάνεται το όρθιο των τ.μ. των επιλέξιμων κατοικιών για πολύτεκνες οικογένειες
- αυξάνεται το μέγιστο ποσό χορηγούμενου δανείου στα 230.000 ευρώ
- αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για οικογένειες με παιδιά καθώς το ετήσιο εισόδημα των 35.000 ευρώ για ένα ζευγάρι, προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί
Ως προς τον ΕΝΦΙΑ καταργείται για επιπλέον 131 οικισμούς με περίπου 62.000 ακινήτων ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των οικισμών για τους οποίους ισχύει το μέτρο, στους 12.855.
Κοινωνικό κλιματικό ταμείοΑφορά δράσεις 1,2 δισ. ευρώ για κοινωνικές κατοικίες, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων φοιτητικών εστιών, αύξηση επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους, κοινωνικό Leasing για μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου για 12.500 νοικοκυριά και 100% επιδότηση για ατομικά μέσ μετακίνησης για 13.200 ΑμεΑ
Προβλέπονται επίσης δράσεις για επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα, αντικατάσταση ταξί, μεταφορά μαθητών με αναπηρία κ.α.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κυριότερων μέτρων 09/2026-12/2027:
25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά
1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα
30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025
30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες
Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τα 20.000
1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων
1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh
Ιανουάριος 2027: Έναρξη ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών
Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ»
Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)
1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους
1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:
- •Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.
- •Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.
- •Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.
- •Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.
- •Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.
- •Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.
- •Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.
30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026
30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες
Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
Δεκέμβριος 2027: Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027.
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