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Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ορμούζ: Οι Navy SEALs εξουδετέρωναν επί τέσσερις μήνες ιρανικές νάρκες
Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ορμούζ: Οι Navy SEALs εξουδετέρωναν επί τέσσερις μήνες ιρανικές νάρκες
Δύτες των επίλεκτων δυνάμεων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιστρατεύτηκαν σε νυχτερινές αποστολές σε μία από τις κρισιμότερες πετρελαϊκές οδούς του κόσμου
Μια εξαιρετικά επικίνδυνη και μυστική επιχείρηση διάρκειας τεσσάρων μηνών πραγματοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ, με στόχο τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ιρανικών ναρκών. Σύμφωνα με τους Financial Times, στην αποστολή συμμετείχαν δύτες των Navy SEALs, μη επανδρωμένα σκάφη και προηγμένα συστήματα σόναρ, με το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων να διεξάγεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Οι αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν επί τέσσερις μήνες σε ένα από τα πλέον κρίσιμα θαλάσσια περάσματα του κόσμου, επιχειρώντας να απομακρύνουν εκρηκτικούς μηχανισμούς από τη διαδρομή μέσω της οποίας μεταφέρεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, οι δύτες των Navy SEALs είχαν στη διάθεσή τους ρομποτικά σκάφη και ειδικά υποβρύχια μέσα, πραγματοποιώντας τις επικίνδυνες αποστολές κυρίως υπό την κάλυψη του σκοταδιού.
«Συνήθως ακολουθεί ένας δύτης του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος πρέπει να μπει στο νερό, να πλησιάσει τη νάρκη, να τοποθετήσει πάνω της εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια να την καταστρέψει», δήλωσε στους Financial Times ο Μπιλ Χάμπλετ, απόστρατος πλοίαρχος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με πολυετή εμπειρία επιχειρήσεων στον Κόλπο.
Οι αμερικανικές δυνάμεις εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν επίσης μη επανδρωμένα υποβρύχια μέσα για να προσεγγίζουν τις νάρκες και να τις καταστρέφουν με εκρηκτικά. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να είναι ασφαλέστερη για το προσωπικό, είναι όμως ιδιαίτερα χρονοβόρα.
Σε αυτά περιλαμβάνεται το MK 18 Mod 2 Kingfish, ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα εξοπλισμένο με σόναρ, το οποίο έχει τη δυνατότητα να σαρώνει τον βυθό για τον εντοπισμό ναρκών.
Παρά την επικινδυνότητα της τετράμηνης επιχείρησης, δεν έχουν αναφερθεί απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην αποναρκοθέτηση.
Τον Αύγουστο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι όλες οι νάρκες είχαν απομακρυνθεί από το Στενό.
Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, έπειτα από πληροφορίες για επιχείρηση επανατοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών στη θαλάσσια δίοδο.
Η σχετική ευκολία με την οποία μπορεί να ναρκοθετηθεί εκ νέου το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα στις ναυτιλιακές εταιρείες και στα πληρώματα των πλοίων που επιχειρούν να το διασχίσουν.
Ναυτιλιακές εταιρείες και αναλυτές συμφωνούν ότι οι περιοχές κοντά στις ακτές του Ομάν, όπου οι ΗΠΑ συνοδεύουν εμπορικά πλοία, είναι πιθανό να έχουν καθαριστεί από νάρκες. Ωστόσο, δεν υπάρχει η ίδια βεβαιότητα για την κατάσταση στο υπόλοιπο Στενό.
«Είναι δύσκολο να ξέρει κανείς τι να πιστέψει. Το Ιράν σίγουρα προσπαθεί να ναρκοθετήσει ξανά την περιοχή», δήλωσε στους Financial Times ο Ίθαν Κόνελ, αναπληρωτής διευθυντής του Taiwan Security Monitor και ειδικός στις θαλάσσιες νάρκες.
Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, η κίνηση έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.
Μόλις δύο πλοία διέσχισαν το Στενό το Σάββατο, ενώ την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν έξι διελεύσεις, οι περισσότερες μέσω της διαδρομής που έχει εγκρίνει το Ιράν.
Ο πραγματικός αριθμός των πλοίων που διασχίζουν την περιοχή, πάντως, παραμένει δύσκολο να υπολογιστεί. Ορισμένα απενεργοποιούν τους αναμεταδότες εντοπισμού τους και περνούν από το Στενό μέσα στη νύχτα, υπό τη συνοδεία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.
Οι αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν επί τέσσερις μήνες σε ένα από τα πλέον κρίσιμα θαλάσσια περάσματα του κόσμου, επιχειρώντας να απομακρύνουν εκρηκτικούς μηχανισμούς από τη διαδρομή μέσω της οποίας μεταφέρεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, οι δύτες των Navy SEALs είχαν στη διάθεσή τους ρομποτικά σκάφη και ειδικά υποβρύχια μέσα, πραγματοποιώντας τις επικίνδυνες αποστολές κυρίως υπό την κάλυψη του σκοταδιού.
Πώς γινόταν η εξουδετέρωση των ναρκώνΤο πρώτο στάδιο της επιχείρησης αφορούσε τον εντοπισμό των ναρκών και την ασφάλιση της περιοχής. Ακολουθούσε το δυσκολότερο και πιο επικίνδυνο μέρος της αποστολής: η καταστροφή τους.
«Συνήθως ακολουθεί ένας δύτης του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος πρέπει να μπει στο νερό, να πλησιάσει τη νάρκη, να τοποθετήσει πάνω της εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια να την καταστρέψει», δήλωσε στους Financial Times ο Μπιλ Χάμπλετ, απόστρατος πλοίαρχος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με πολυετή εμπειρία επιχειρήσεων στον Κόλπο.
Οι αμερικανικές δυνάμεις εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν επίσης μη επανδρωμένα υποβρύχια μέσα για να προσεγγίζουν τις νάρκες και να τις καταστρέφουν με εκρηκτικά. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να είναι ασφαλέστερη για το προσωπικό, είναι όμως ιδιαίτερα χρονοβόρα.
Ρομποτικά σκάφη και προηγμένα σόναρΜεταξύ των συστημάτων που είχαν στη διάθεσή τους οι αμερικανικές δυνάμεις ήταν το Common Uncrewed Surface Vessel (CUSV), ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που μπορεί να ρυμουλκεί προηγμένα υποβρύχια συστήματα.
Σε αυτά περιλαμβάνεται το MK 18 Mod 2 Kingfish, ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα εξοπλισμένο με σόναρ, το οποίο έχει τη δυνατότητα να σαρώνει τον βυθό για τον εντοπισμό ναρκών.
Παρά την επικινδυνότητα της τετράμηνης επιχείρησης, δεν έχουν αναφερθεί απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην αποναρκοθέτηση.
Περίπου 80 νάρκες στο Στενό του ΟρμούζΟ Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ είχε εκτιμήσει τον Ιούνιο ότι περίπου 80 νάρκες είχαν τοποθετηθεί στο Στενό του Ορμούζ, τη θαλάσσια δίοδο από την οποία διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου.
Τον Αύγουστο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι όλες οι νάρκες είχαν απομακρυνθεί από το Στενό.
Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, έπειτα από πληροφορίες για επιχείρηση επανατοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών στη θαλάσσια δίοδο.
Η σχετική ευκολία με την οποία μπορεί να ναρκοθετηθεί εκ νέου το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα στις ναυτιλιακές εταιρείες και στα πληρώματα των πλοίων που επιχειρούν να το διασχίσουν.
Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχουν ακόμη ενεργές νάρκεςΤο Ιράν έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές νάρκες στο Στενό, ενώ ο ιρανικός στρατός ισχυρίστηκε ότι την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν δύο επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων.
Ναυτιλιακές εταιρείες και αναλυτές συμφωνούν ότι οι περιοχές κοντά στις ακτές του Ομάν, όπου οι ΗΠΑ συνοδεύουν εμπορικά πλοία, είναι πιθανό να έχουν καθαριστεί από νάρκες. Ωστόσο, δεν υπάρχει η ίδια βεβαιότητα για την κατάσταση στο υπόλοιπο Στενό.
«Είναι δύσκολο να ξέρει κανείς τι να πιστέψει. Το Ιράν σίγουρα προσπαθεί να ναρκοθετήσει ξανά την περιοχή», δήλωσε στους Financial Times ο Ίθαν Κόνελ, αναπληρωτής διευθυντής του Taiwan Security Monitor και ειδικός στις θαλάσσιες νάρκες.
Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο η ναυσιπλοΐαΗ απειλή από τις νάρκες, σε συνδυασμό με τις επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Στενό του Ορμούζ, έχει περιορίσει σημαντικά την εμφανή κίνηση των πλοίων στην περιοχή.
Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, η κίνηση έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.
Μόλις δύο πλοία διέσχισαν το Στενό το Σάββατο, ενώ την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν έξι διελεύσεις, οι περισσότερες μέσω της διαδρομής που έχει εγκρίνει το Ιράν.
Ο πραγματικός αριθμός των πλοίων που διασχίζουν την περιοχή, πάντως, παραμένει δύσκολο να υπολογιστεί. Ορισμένα απενεργοποιούν τους αναμεταδότες εντοπισμού τους και περνούν από το Στενό μέσα στη νύχτα, υπό τη συνοδεία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.
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