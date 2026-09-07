ΕΝΦΙΑ: Οι νέες περιοχές όπου ο φόρος μηδενίζεται, ολόκληρη η λίστα

Στον κατάλογο μπαίνουν από τα Καλάβρυτα και τη Σκύρο έως την Ύδρα, την Ιθάκη, την Ίο και οικισμούς σε Μύκονο και Σαντορίνη