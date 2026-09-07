Ο γρίφος της επόμενης ημέρας μετά τον θρίαμβο της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ: Τα σενάρια εξουσίας και η πίεση στον Μερτς
Η AfD έχει 39 έδρες, 42 απαιτούνται για αυτοδυναμία - Το BSW κρατά το κλειδί, τρίζει το «τείχος προστασίας» - Πώς είδαν το αποτέλεσμα ο γερμανικός Τύπος, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ
Με την ακροδεξιά να διαθέτει 39 από τις 83 έδρες και να μένει τρεις μακριά από την αυτοδυναμία, τα παραδοσιακά κόμματα να αποκλείουν συνεργασία μαζί της και τη Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ να μετατρέπεται σε πιθανό ρυθμιστή, η επόμενη ημέρα προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολη.
Την ίδια ώρα, το ιστορικό χαμηλό της CDU μεταφέρει την κρίση στο Βερολίνο, αυξάνοντας κατακόρυφα την πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.
The Alternative for Germany (AfD) won around 44.5% of the vote in Sunday’s regional election, according to exit polls and projections — more than double its result five years ago. pic.twitter.com/UxcoxmAFJk— CBS News (@CBSNews) September 6, 2026
Η αριθμητική που οδηγεί σε αδιέξοδοΗ AfD συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας το 20,8% του 2021, ενώ η CDU έχασε περισσότερο από το μισό της δύναμής της και υποχώρησε περίπου στο 17%-18%, από 37,1%.
SPD, Πράσινοι και Αριστερά κινήθηκαν γύρω από το 9%, ενώ το BSW κατάφερε οριακά να περάσει το όριο του 5% για την είσοδο στο κοινοβούλιο. Η συμμετοχή ξεπέρασε το 76%, σε μία από τις πλέον πολωμένες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στη Γερμανία.
Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η κατανομή των εδρών. Η AfD εξασφαλίζει 39 από τις 83 και χρειάζεται 42 για την απόλυτη πλειοψηφία.
Η είσοδος του BSW με τέσσερις έδρες απομακρύνει οριστικά το σενάριο αυτοδυναμίας της AfD, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί έναν εξαιρετικά δύσκολο γρίφο για όλους τους υπόλοιπους.
Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός CDU, SPD και FDP δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς οι Φιλελεύθεροι μένουν εκτός Βουλής.
Ούτε μια συμμαχία CDU, SPD και Πρασίνων διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Ακόμη και εάν σε αυτούς προστεθεί η Αριστερά, τα τέσσερα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά μόλις 40 έδρες, δύο λιγότερες από τις 42 που απαιτούνται.
🇩🇪 AfD has made history in Saxony-Anhalt, surging to around 44% and coming within touching distance of an absolute majority.— Europa.com (@europa) September 6, 2026
The CDU collapsed from 37% to about 18%.
Now the only way to keep AfD out of government may be a stretched anti-AfD coalition of CDU, SPD, Greens and the… pic.twitter.com/i2lxMCifW2
Το BSW κρατά ένα από τα κλειδιάΑπό καθαρά αριθμητική άποψη, ένα σχήμα AfD-BSW θα διέθετε 43 έδρες και επομένως απόλυτη πλειοψηφία.
Αυτό όμως απέχει πολύ από το να σημαίνει ότι υπάρχει ήδη πολιτική συμφωνία. Το BSW έχει σημαντικές διαφορές με την AfD, παρότι σε ορισμένα θέματα - ιδίως στη στάση απέναντι στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία - υπάρχουν σημεία σύγκλισης.
Η ηγεσία του BSW στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει αποφύγει να δεσμευτεί για κυβερνητικό συνασπισμό με την AfD, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας κατά περίπτωση και ανάλογα με το πολιτικό ζήτημα.
Η Κλαούντια Βίτιγκ, μέλος του διδύμου που ηγήθηκε του BSW στις εκλογές μαζί με τον Τόμας Σούλτσε, έχει υποστηρίξει ότι θα ήταν «εντελώς αντιδημοκρατικό» να αποκλειστεί πλήρως από τη διακυβέρνηση ένα κόμμα με το μέγεθος της AfD.
Το BSW έχει ταυτόχρονα απορρίψει τη λογική ενός απόλυτου «τείχους προστασίας» προς τα δεξιά, γεγονός που καθιστά τις επόμενες κινήσεις του κρίσιμες για τις πολιτικές ισορροπίες.
Το «τείχος προστασίας» στη μεγαλύτερη δοκιμασία τουΑριθμητικά, η ευκολότερη λύση θα ήταν μια συνεργασία CDU-AfD, η οποία θα διέθετε 55 έδρες και άνετη πλειοψηφία.
Πολιτικά, όμως, πρόκειται για το πιο δύσκολο σενάριο, καθώς θα σήμαινε την κατάρρευση της «Brandmauer», του «τείχους προστασίας» με το οποίο τα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα αποκλείουν οποιαδήποτε συνεργασία με την AfD.
Το CDU διαθέτει μάλιστα κομματική απόφαση που απαγορεύει συνεργασία τόσο με την AfD όσο και με την Αριστερά. Έτσι, η εκλογική αριθμητική το φέρνει αντιμέτωπο με ένα σχεδόν παράδοξο δίλημμα: δεν μπορεί να σχηματίσει σταθερή πλειοψηφία με τους παραδοσιακούς εταίρους του, αλλά οι εναλλακτικές επιλογές προσκρούουν στις βασικές «κόκκινες γραμμές» του.
Μία κυβέρνηση μειοψηφίας υπό το CDU, με ανοχή ή κατά περίπτωση υποστήριξη από την Αριστερά, βρίσκεται επίσης στο τραπέζι ως πιθανή διέξοδος, χωρίς όμως να προσφέρει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα καθώς η περιφερειακή οργάνωση της AfD έχει χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως ακροδεξιά εξτρεμιστική - χαρακτηρισμό που απορρίπτει το κόμμα.
Ο Ζίγκμουντ απειλεί ακόμη και με νέες εκλογέςΟ επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ Ούλριχ Ζίγκμουντ δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει από τις βασικές θέσεις του κόμματός του προκειμένου να εξασφαλίσει κυβερνητικό εταίρο.
«Δεν θα συμβιβαστούμε και δεν θα εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας για χάρη ενός συνασπισμού», έχει ξεκαθαρίσει, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως μήνυμα που ξεπερνά τα όρια του κρατιδίου.
Danke Sachsen-Anhalt! Danke Deutschland! Wir haben Geschichte geschrieben! pic.twitter.com/d2CCYQbbiQ— Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) September 6, 2026
Έχει μάλιστα αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Σαξονία-Άνχαλτ ξανά στις κάλπες εάν δεν μπορεί να σχηματιστεί βιώσιμη κυβέρνηση.
«Αν χρειαστεί, θα γίνουν απλώς νέες εκλογές και τότε θα πάρουμε 50% ή 55%», δήλωσε, χωρίς πάντως να αποκλείσει συζητήσεις είτε με κάποιο κόμμα είτε με μεμονωμένους βουλευτές.
Η AfD θεωρεί ότι το αποτέλεσμα της δίνει σαφή εντολή διακυβέρνησης. «Ο κόσμος κατέστησε απολύτως σαφές ότι επιθυμεί επιτέλους πολιτική αλλαγή και, πάνω απ' όλα, έδειξε ότι θέλει αυτή η αλλαγή να γίνει μαζί μας», είπε ο 35χρονος Ζίγκμουντ.
Ο ίδιος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει την επικράτηση στη Σαξονία-Άνχαλτ ως ένα πρώτο βήμα για την άνοδο της AfD στην εξουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Από το Μαγδεμβούργο στο Βερολίνο - Το πρόβλημα ΜερτςΑν η AfD είναι η μεγάλη νικήτρια της Κυριακής, ένας από τους σημαντικότερους ηττημένους βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Μαγδεμβούργο.
Το αποτέλεσμα αποτελεί βαρύ προσωπικό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Υπό την ηγεσία του, η CDU χάνει ακόμη μία κρατιδιακή αναμέτρηση και μάλιστα σε μια περιοχή όπου οι Χριστιανοδημοκράτες κυριαρχούσαν επί δεκαετίες.
Η ήττα άνοιξε ήδη εσωκομματική συζήτηση για το κατά πόσο ο Μερτς μπορεί να οδηγήσει το CDU μέχρι τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές.
Το ARD έθεσε ευθέως το ερώτημα «πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει;», σημειώνοντας ότι αρχίζουν να ακούγονται εκκλήσεις για παραίτηση από τα χαμηλότερα επίπεδα του CDU/CSU.
Ο Τιμ Μπραντ, στέλεχος της Νεολαίας της CDU στο Βρανδεμβούργο, ζήτησε «νέα αρχή, σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο», καλώντας τον Μερτς να αποχωρήσει τόσο από την καγκελαρία όσο και από την ηγεσία του κόμματος και να προκηρυχθούν νέες εκλογές.
Ο ίδιος ο καγκελάριος απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια μετά το αποτέλεσμα.
Η επικεφαλής της καγκελαρίας Νίνα Βάρκεν έκανε λόγο για «πολύ δύσκολο αποτέλεσμα», προσθέτοντας ότι η CDU το αποδέχεται, αλλά «δεν θα το καταπιεί έτσι απλά».
«Πρόβλημα καγκελαρίου» βλέπει ο γερμανικός ΤύποςΤο Der Spiegel σημείωσε ότι στο εσωτερικό της CDU γίνεται ήδη λόγος για «πρόβλημα καγκελαρίου», επισημαίνοντας ότι η ήττα μπορεί να πυροδοτήσει «άβολες, ακόμη και υπαρξιακές συζητήσεις».
Η πίεση μπορεί μάλιστα να αυξηθεί πολύ σύντομα, καθώς στις 20 Σεπτεμβρίου ακολουθούν δύο ακόμη κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Η AfD εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.
Η Handelsblatt έκανε λόγο για «ιστορικό βράδυ» και χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ιστορική επιτυχία» για την AfD και «φιάσκο» για τη CDU.
Η Die Zeit περιέγραψε την ατμόσφαιρα στο εκλογικό κέντρο των Χριστιανοδημοκρατών ως ένα μείγμα «σοκ, απογοήτευσης και αγωνίας», κάνοντας λόγο για μια σιωπή διαφορετική από εκείνη μιας συνηθισμένης εκλογικής ήττας.
Ακόμη πιο δραματική ήταν η αποτίμηση της Süddeutsche Zeitung: «Το κέντρο απέτυχε - η AfD πλησιάζει επικίνδυνα την εξουσία», έγραψε, εκτιμώντας ότι η Γερμανία δεν μπορεί πλέον να θεωρεί ότι είναι «άτρωτη στον δεξιό εξτρεμισμό».
Η ηγεσία της CDU επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση για παραίτησηΗ ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών επιχειρεί, πάντως, να βάλει φρένο στη συζήτηση για άμεση αποχώρηση του Μερτς.
Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU Τόρστεν Φράι απέρριψε τόσο το ενδεχόμενο παραίτησης του καγκελάριου όσο και την προοπτική νέου ανασχηματισμού.
«Ο καγκελάριος εκλέγεται για τέσσερα χρόνια», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει «σε καλή θέση».
Αναγνώρισε ωστόσο ότι το μήνυμα της κάλπης πρέπει να ληφθεί σοβαρά και ότι η κυβέρνηση οφείλει «να εμπλέξει ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους» και να ακούσει τις ανησυχίες τους.
Η μάχη για τον Μερτς, επομένως, δεν έχει κριθεί. Το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ όμως αυξάνει σημαντικά το διακύβευμα των δύο επόμενων κρατιδιακών εκλογών.
Από τον Τραμπ και τον Μασκ στον Τουσκ - Οι δύο αναγνώσεις του αποτελέσματοςΗ εκλογική ανατροπή στη Σαξονία-Άνχαλτ προκάλεσε έντονες και εντελώς αντίθετες αντιδράσεις και στο εξωτερικό.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social στιγμιότυπο με την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος της AfD, χωρίς να συνοδεύσει την ανάρτησή του με κάποιο σχόλιο.
Ο Έλον Μασκ συνεχάρη μέσω X την Αλίς Βάιντελ και την AfD με ένα «Μπράβο», με τον Ζίγκμουντ να τον ευχαριστεί για την υποστήριξή του και να εκφράζει την επιθυμία για «στενή και εποικοδομητική συνεργασία» εφόσον το κόμμα αναλάβει κυβερνητική ευθύνη.
Θετικά υποδέχθηκε το αποτέλεσμα και ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος έκανε λόγο για «ιστορική νίκη» της AfD.
Στην άλλη πλευρά, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, γράφοντας ότι «στην Πολωνία μόνο ηλίθιοι ή προδότες μπορούν να χαίρονται για τον θρίαμβο της AfD στη Γερμανία».
Ο Γάλλος υπουργός αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις Μπενζαμέν Αντάντ έκανε λόγο για «σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη», τονίζοντας ότι «ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν είναι ποτέ λύση» και καλώντας τις δημοκρατικές δυνάμεις να ακούσουν την οργή και τις ανησυχίες των πολιτών χωρίς να εγκαταλείψουν τις ευρωπαϊκές αξίες.
Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε την επικράτηση της AfD «κάκιστη είδηση», εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο.
Πανηγυρισμοί από την ευρωπαϊκή ακροδεξιάΕντελώς διαφορετική ήταν η αντίδραση πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται ιδεολογικά κοντά στην AfD.
Ο επικεφαλής του αυστριακού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) Χέρμπερτ Κικλ έκανε λόγο για πολιτική αλλαγή στη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι «ο δυνατός άνεμος της ελευθερίας του 1989 φυσάει ξανά».
Κατά τον Κικλ, οι ψηφοφόροι γκρέμισαν το «αντιδημοκρατικό τείχος προστασίας» γύρω από την AfD, ενώ εξέφρασε την προσδοκία να δει κάποια στιγμή την Αλίς Βάιντελ στην καγκελαρία.
Στην Τσεχία, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Τόμιο Οκάμουρα συνεχάρη επίσης την AfD και δήλωσε ότι ελπίζει να συμμετάσχει στη νέα κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ.
Ιδιαίτερα ανήσυχη εμφανίστηκε, αντίθετα, η 93χρονη Σαρλότ Κνόμπλοχ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος και επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας του Μονάχου και της Βαυαρίας. «Σε ημέρες σαν κι αυτή δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω πλέον την πατρίδα μου», δήλωσε, καλώντας τα δημοκρατικά κόμματα να μη μείνουν θεατές των εξελίξεων.
Η πραγματική μάχη αρχίζει τώραΗ επόμενη ημέρα στη Σαξονία-Άνχαλτ δεν αφορά πλέον το ποιος κέρδισε τις εκλογές. Αφορά το εάν το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να μετατραπεί σε εξουσία.
Η AfD βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στη διακυβέρνηση ενός γερμανικού κρατιδίου, αλλά χωρίς αυτοδυναμία και χωρίς προφανή εταίρο. Το BSW έχει αποκτήσει δυσανάλογα μεγάλη ισχύ σε σχέση με το εκλογικό του ποσοστό, ενώ το CDU καλείται να επιλέξει μεταξύ ενός εξαιρετικά ασταθούς κυβερνητικού σχήματος και της αμφισβήτησης πολιτικών απαγορεύσεων που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτες.
Και πάνω από όλα αυτά βρίσκεται πλέον η πολιτική τύχη του Φρίντριχ Μερτς. Οι επόμενες ημέρες στο Μαγδεμβούργο θα κρίνουν ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη Σαξονία-Άνχαλτ. Οι δύο επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όμως, μπορεί να κρίνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο: πόσο ανθεκτική παραμένει η θέση του καγκελάριου στο Βερολίνο.
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