Ξένια Πρεζεράκου: Μου έκλεψες τη ζωή, έπρεπε να ήσουν εδώ, γράφει για την κόρη της
Ξένια Πρεζεράκου: Μου έκλεψες τη ζωή, έπρεπε να ήσουν εδώ, γράφει για την κόρη της
Η αδερφή της Έρρικας Πρεζεράκου θυμήθηκε τη μέρα που οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι η επτάχρονη Αναστασία θα πέθαινε
Τη μέρα που η κόρη της υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία για να διαγνώσουν λίγο αργότερα οι γιατροί ότι η περίπτωσή της δεν ήταν ιάσιμη θυμήθηκε η αδερφή της Έρρικας Πρεζεράκου. Η Ξένια Πρεζεράκου περιέγραψε μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram τις δύσκολες στιγμές που βίωσε εκείνη και η οικογένειά της μετά τη διάγνωση της μικρής Αναστασίας με καρκίνο.
Η ανιψιά της Έρρικας Πρεζεράκου έφυγε από τη ζωή στα επτά της χρόνια τον Ιούλιο του 2021, ενώ σαν σήμερα, είχε διαγνωστεί με σπάνια μορφή επιθετικού καρκίνου. Η Ξένια Πρεζεράκου ανέτρεξε στη στιγμή που οι δυο τους μπήκαν στο νοσοκομείο, έφερε στον νου της τα λόγια των γιατρών και στάθηκε στη δική της άρνηση να αποδεχτεί αρχικά την κατάσταση. Το κείμενό της, δε, έκλεινε με τη φράση: «η θέση σου είναι μόνο στην αγκαλιά μας», υπογραμμίζοντας τη διαρκή παρουσία της Αναστασίας στη ζωή της.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Δευτέρα ήταν και τότε 7 Σεπτέμβρη που μπήκαμε για μαγνητική εγώ και η Αναστασία μου χωρίς νάρκωση, είπα δεν χρειάζεται είναι συνεργάσιμη θα μπω μέσα μαζί της να τη βοηθήσω. Μπήκαμε έκατσε ακίνητη όση ώρα χρειαζόταν, εγώ της κρατούσα το χέρι και της έλεγα με τι μοιάζει κάθε ήχος που ακουγόταν. Γελούσαμε σε όλη τη διάρκεια με τα μάτια. Η αξονική πριν δυο μέρες ήταν καθαρή θεωρητικά δεν φοβόμασταν ήταν μόνο για πρόληψη. Βγαίνουμε έξω και βρίσκουμε τον Ηλία με το βλέμμα της απόγνωσης στο πρόσωπό του! Τι έγινε λέω, τι έπαθες; Είναι σε πανικό μου λέει στα αγγλικά άκουσα δύο γιατρούς έξω από το νοσοκομείο να λένε ότι έκαναν λάθος ότι η Αναστασία είχε εύρημα στον εγκέφαλο! Αποκλείεται λέω! Μου λέει τώρα πες τους να μας ενημερώσουν τώρα απόγνωση τρελά! Πάω τους βρίσκω τα μάτια στο πάτωμα όλοι. Η Αναστασία πεθαίνει. Σιωπή. Ακούγεται ένα ουρλιαχτό ο Ηλίας θρηνεί στο πάτωμα. F...k you cancer ! Μου έκλεψες τη ζωή. Αστέρι μου κάναμε τα πάντα και θα τα κάναμε ξανά και ξανά ώστε να σε σώσουμε! Έπρεπε να ήσουν εδώ. Η θέση σου είναι μόνο στην αγκαλιά μας».
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Η ανιψιά της Έρρικας Πρεζεράκου έφυγε από τη ζωή στα επτά της χρόνια τον Ιούλιο του 2021, ενώ σαν σήμερα, είχε διαγνωστεί με σπάνια μορφή επιθετικού καρκίνου. Η Ξένια Πρεζεράκου ανέτρεξε στη στιγμή που οι δυο τους μπήκαν στο νοσοκομείο, έφερε στον νου της τα λόγια των γιατρών και στάθηκε στη δική της άρνηση να αποδεχτεί αρχικά την κατάσταση. Το κείμενό της, δε, έκλεινε με τη φράση: «η θέση σου είναι μόνο στην αγκαλιά μας», υπογραμμίζοντας τη διαρκή παρουσία της Αναστασίας στη ζωή της.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Δευτέρα ήταν και τότε 7 Σεπτέμβρη που μπήκαμε για μαγνητική εγώ και η Αναστασία μου χωρίς νάρκωση, είπα δεν χρειάζεται είναι συνεργάσιμη θα μπω μέσα μαζί της να τη βοηθήσω. Μπήκαμε έκατσε ακίνητη όση ώρα χρειαζόταν, εγώ της κρατούσα το χέρι και της έλεγα με τι μοιάζει κάθε ήχος που ακουγόταν. Γελούσαμε σε όλη τη διάρκεια με τα μάτια. Η αξονική πριν δυο μέρες ήταν καθαρή θεωρητικά δεν φοβόμασταν ήταν μόνο για πρόληψη. Βγαίνουμε έξω και βρίσκουμε τον Ηλία με το βλέμμα της απόγνωσης στο πρόσωπό του! Τι έγινε λέω, τι έπαθες; Είναι σε πανικό μου λέει στα αγγλικά άκουσα δύο γιατρούς έξω από το νοσοκομείο να λένε ότι έκαναν λάθος ότι η Αναστασία είχε εύρημα στον εγκέφαλο! Αποκλείεται λέω! Μου λέει τώρα πες τους να μας ενημερώσουν τώρα απόγνωση τρελά! Πάω τους βρίσκω τα μάτια στο πάτωμα όλοι. Η Αναστασία πεθαίνει. Σιωπή. Ακούγεται ένα ουρλιαχτό ο Ηλίας θρηνεί στο πάτωμα. F...k you cancer ! Μου έκλεψες τη ζωή. Αστέρι μου κάναμε τα πάντα και θα τα κάναμε ξανά και ξανά ώστε να σε σώσουμε! Έπρεπε να ήσουν εδώ. Η θέση σου είναι μόνο στην αγκαλιά μας».
Ακολουθεί η ανάρτησή της
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