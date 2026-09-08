Το βίντεο του Αντώνη Τσαπατάκη από τον γάμο του: Ο χορός με τη σύζυγό του, οι προετοιμασίες και το «σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία»

«Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου!» έγραψε ο Αντώνης Τσαπατάκης για τη Διαμαντία Λόμι





Στα πλάνα φαίνεται, μεταξύ άλλων, ο χορός του παραολυμπιονίκη με τη







«Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου. Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω!» έγραψε ο Αντώνης Τσαπατάκης για τη σύζυγό του.



#weddingday #bride #greece #chania ♬ πρωτότυπος ήχος - tsapatakis_a @tsapatakis_a Α+Δ 5/9/26 Όπως τα παγκάκια που χαράχθηκαν με αρχικά αγάπες, έρωτες ή αλήθειες ή ακόμα και ψέμματα.. Έτσι χάραζα και εγώ το σκοτάδι, όλο και βαθύτερα, αναζητώντας το φώς. Ώσπου η επόμενη χαραμάδα, άφησε την αχτίδα που έδειξε το δρόμο προς τα σήμερα. Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου. Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω! Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας την ημέρα αυτή που η αγάπη μας πέρασε στην αιωνιότητα ενώπιον του Κυρίου. Υ.Γ. Ευχαριστούμε το @onarseasidelounge όπου στο χώρο του έγινε το δείπνο και ο εορτασμός του γεγονότος μαζί με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Ευχαριστούμε το @elia_hotels_group που μας φιλοξένησε στη σουίτα του με την μοναδική θέα. Ευχαριστώ το @sartorianikosdallas για το χειροποίητο κουστούμι, οπου για ακόμα μια φορά, όπως και στην καθημερινότητα μου, με κάνει να ξεχωρίζω σε συνδυασμό με τα χειροποίητα παπούτσια του @kwnstantinoshoes ,αν και με η λαμπερή παρουσία της γυναίκας μου ήταν αναμενόμενα ασυναγώνιστη. Ευχαριστούμε τον αγαπημένο για την παρουσία φυσικά αλλά και γιαυτό το βίντεο @Vasilis Barachanos που έκανε εικόνα τα συναισθήματα της ημέρας αυτής με την βοήθεια των @stefanos_Dassios & @thedigitalillustionist . Ευχαριστούμε το @venizelosmuseumchania όπου έγινε η φωτογράφηση μετά το μυστήριο. Η Παναγία κάθε μέρα να μας σκέπει και να μας ευλογεί στα καλά που θέλουμε. #weddingtok

Όλη η ανάρτηση του Αντώνη Τσαπατάκη Όπως τα παγκάκια που χαράχθηκαν με αρχικά αγάπες, έρωτες ή αλήθειες ή ακόμα και ψέμματα..



Έτσι χάραζα και εγώ το σκοτάδι, όλο και βαθύτερα, αναζητώντας το φώς. Ώσπου η επόμενη χαραμάδα, άφησε την αχτίδα που έδειξε το δρόμο προς τα σήμερα.



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Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω!



Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας την ημέρα αυτή που η αγάπη μας πέρασε στην αιωνιότητα ενώπιον του Κυρίου.



Υ.Γ. Ευχαριστούμε το @onar.seaside.lounge όπου στο χώρο του έγινε το δείπνο και ο εορτασμός του γεγονότος μαζί με τους αγαπημένους μας ανθρώπους.



Ένα βίντεο με στιγμιότυπα από τον γάμο του με τη σύζυγό του Διαμαντία Λόμι που τελέστηκε στα Χανιά το Σάββατο, δημοσίευσε στα social media ο Αντώνης Τσαπατάκης Στα πλάνα φαίνεται, μεταξύ άλλων, ο χορός του παραολυμπιονίκη με τη σύζυγό του, οι προετοιμασίες τους πριν τον γάμο, η άφιξη της νύφης στην εκκλησία, το φιλί που αντάλλαξαν.Ο Αντώνης Τσαπατάκης επέλεξε, δε, να «ντύσει» μουσικά το βίντεο με το τραγούδι «σ΄ αγαπώ γιατί είσαι ωραία«Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου. Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω!» έγραψε ο Αντώνης Τσαπατάκης για τη σύζυγό του.Όπως τα παγκάκια που χαράχθηκαν με αρχικά αγάπες, έρωτες ή αλήθειες ή ακόμα και ψέμματα..Έτσι χάραζα και εγώ το σκοτάδι, όλο και βαθύτερα, αναζητώντας το φώς. Ώσπου η επόμενη χαραμάδα, άφησε την αχτίδα που έδειξε το δρόμο προς τα σήμερα.Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου.Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω!Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας την ημέρα αυτή που η αγάπη μας πέρασε στην αιωνιότητα ενώπιον του Κυρίου.Υ.Γ. Ευχαριστούμε το @onar.seaside.lounge όπου στο χώρο του έγινε το δείπνο και ο εορτασμός του γεγονότος μαζί με τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Ευχαριστούμε το @elia_hotels_group που μας φιλοξένησε στη σουίτα του με την μοναδική θέα.



Ευχαριστώ το @sartorianikosdallas για το χειροποίητο κουστούμι, οπου για ακόμα μια φορά, όπως και στην καθημερινότητα μου, με κάνει να ξεχωρίζω σε συνδυασμό με τα χειροποίητα παπούτσια του @kwnstantinoshoes ,αν και με η λαμπερή παρουσία της γυναίκας μου ήταν αναμενόμενα ασυναγώνιστη.



Ευχαριστούμε τον αγαπημένο για την παρουσία φυσικά αλλά και γιαυτό το βίντεο @billoshnookums που έκανε εικόνα τα συναισθήματα της ημέρας αυτής με την βοήθεια των @stefanos_Dassios & @thedigitalillustionist .



Ευχαριστούμε το @venizelosmuseumchania όπου έγινε η φωτογράφηση μετά το μυστήριο.



Η Παναγία κάθε μέρα να μας σκέπει και να έχουμε την ευλογία της για όλα τα καλά που θέλουμε.