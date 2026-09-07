Δρυμιώτης: Ο Σαμαράς είναι ένας μνημονιακός κωλοτούμπας, ο Τσίπρας προοδεύει, ο Ανδρουλάκης κάνει μόνο λάθη

«Αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές θα ξεφτιλιστεί και θα πάει κάτω από 3%, αν ήμουν Σαμαράς δεν θα σκεφτόμουν καν να κάνω κόμμα» είπε ο πολιτικός αναλυτής