Eνα γερό θεμέλιο για να στήσει τον πρωταθλητισμό του

Ναι, και ο Καμαρά που έκλεψε από τον Πέλκα και ο Ταμπόρδα που έκανε την κάθετη πάσα και ο άπιαστος Τετέι στην πιο καθοριστική φάση του ματς. Ο MVP ενός Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στο οποίο είχε δύο γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι, μια κερδισμένη αποβολή. Τι άλλο να κάνει; Όλα πλην της αποβολής τα πέτυχε και τα κέρδισε με αντίπαλο τον 19χρονο Δημήτρη Μπαταούλα: αυτή ήταν η διπλή τύχη για τον Παναθηναϊκό εναντίον του Δικεφάλου! Όχι ότι υποχρέωσε τον αντίπαλό του να μείνει με δέκα παίκτες από το 16’, αλλά ότι (λόγω του τραυματισμού του Χατζηδιάκου) μπήκε στο γήπεδο ένα άβγαλτο και άγουρο παλικάρι, το οποίο δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει σε κανέναν τομέα τον Τετέη. Ούτε στη δύναμη, ούτε στην ταχύτητα, ούτε στην αντίληψη των φάσεων, πουθενά!Ο Ανδρέας έστησε το δικό του πάρτι εναντίον του ΠΑΟΚ, ο Ταμπόρδα έκανε ένα υπέροχο πρώτο ημίχρονο (με γκολ και ασίστ), αλλά τη μεγαλύτερη διαφορά στον Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο την κάνει ο Κινγκς Κάνγκουα. Ο παίκτης που ήθελε επιτακτικά από τα προκριματικά του Champions League ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά τελικά απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Eνας τύπος που έγραψε πέρυσι 14 γκολ και 12 ασίστ σε 43 ματς με τη Μπερ Σεβά, ένας αυθεντικός box to box μέσος που τα κάνει όλα και συμφέρει, ένας παίκτης με προσωπικότητα, εγωισμό και τσαμπουκά (εκτός από ταλέντο, μυαλό και τρέξιμο), ένας χαφ που πήρε πρωταθλήματα και με την Μπερ Σεβά και με τον Ερυθρό Αστέρα.Ακόμα πιο πολύτιμος ο Κάνγκουα σ’ αυτό το χρονικό σημείο για τον Παναθηναϊκό, διότι κάνει καλύτερο σε όλα και τον Καμαρά, ο οποίος από την εκκίνηση της σεζόν έμοιαζε με «αχίλλειο πτέρνα» έχοντας ως παρτενέρ τον Τσιριβέγια και τον Τσέριν! Ο Γάλλος έκανε εναντίον του ΠΑΟΚ το πληρέστερο παιχνίδι του με τους Πράσινους. Κάθετη προς τον Ταμπόρδα για την πρώτη ευκαιρία του ματς στο 10’ με την καρφωτή κεφαλιά του Λιβάι, κλέψιμο και πάσα στον Ταμπόρδα για την κερδισμένη αποβολή του Ελουστόντο, ελάχιστα λάθη, πιο καθαρό μυαλό, περισσότερες αντοχές...Θα μπορούσε να βάλει και πέντε και έξι γκολ ο Παναθηναϊκός εναντίον αυτού του ΠΑΟΚ. Εναντίον, δηλαδή, μιας ομάδας η οποία περιμένει μεταγραφές φορ - «εξαριού» και την προσαρμογή του νέου στόπερ, Ντιέγκο Κόστα, για να αρχίσει να βρίσκει πατήματα. Μιας ομάδας με τεράστια αμυντικά προβλήματα αυτή την περίοδο, με έλλειμμα προσωπικότητας συγκριτικά με τον… «παλιό» ΠΑΟΚ, αλλά με αναμφισβήτητο, μπόλικο, πληθωρικό μεσοεπιθετικά ταλέντο. Θα μπορούσε να πάρει το εμφανές πέναλτι στο 36’ αν προηγουμένως δεν είχε καταλογιστεί το επιθετικό φάουλ του Ζίφκοβιτς στον Κάνγκουα (πάτημα, όπως και του Φαν Ντρόνγκελεν στον δυναμικό και επικίνδυνο Εντιαγέ), όμως πιο ωφέλιμο για τον Λίσι είναι να αφήσει στην άκρη τις μακρυγορίες για τον VAR, να μην εστιάζει τόσο πολύ στη διαιτησία, να επαινέσει τον Παβλένκα που κράτησε το σκορ στο «3» και να προσπαθήσει όσο το δυνατόν ποιο γρήγορα να χτίσει τον καινούριο χαρακτήρα της ομάδα του, που ουδεμία σχέση θα έχει με εκείνον του Λουτσέσκου.Οσο για τον Παναθηναϊκό; Δουλειά του Κοτσόλη και του Νίστρουπ είναι να κατεβάσουν τους τόνους εντός της ομάδας, διότι αποβολές του αντιπάλου στο 16’ δεν συμβαίνουν κάθε μέρα και ασφαλώς το ματς δεν θα ήταν για… 5-1 αν ο ΠΑΟΚ αγωνιζόταν με 11 Vs 11. Κηφισιά την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ, Παναιτωλικός (με 3/3) την Κυριακή στο ΟΑΚΑ ξανά, Καλαμάτα σε ουδέτερο γήπεδο εκτός έδρας και διακοπή τριών εβδομάδων: αυτό είναι το πρόγραμμα και μετά έπεται ο Ολυμπιακός στο Φάληρο. Μετά από τις νίκες επί Λεβαδειακού και ΠΑΟΚ αχνοφαίνεται το 5/5, είναι κάτι ρεαλιστικό για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ουναΐ παρόντα πια, να παίρνει τη θέση του Αντίνο ή του Ταμπόρδα, διότι με ένα ματς ανά εβδομάδα μέχρι να αρχίσει το Conference League στις 15 Οκτωβρίου, το δίδυμο Καμαρά – Κάνγκουα δεν «σπάει».Αν καταφέρει να πάρει τρία σερί επόμενα τρίποντα δεν το γνωρίζουμε. Όμως το βέβαιο είναι πως αυτό το 3-1 επί του ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ γερό θεμέλιο ώστε εφέτος να κάνει και πάλι δυνατό πρωταθλητισμό, κάτι από το οποίο πέρυσι είχε «παραιτηθεί» από τον Νοέμβριο…