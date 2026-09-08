Μαριανίνα Κριεζή: Μουσικό αφιέρωμα στη στιχουργό της θρυλικής «Λιλιπούπολης» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

«Τα ήσυχα βράδια», η «Σερενάτα» αλλά και τα τραγούδια της θρυλικής ραδιοφωνικής «Λιλιπούπολης» + είναι κάποια μόνον από τα στιχουργικά «δώρα» που μάς έχει χαρίσει η. Στη σημαντική αυτή στιχουργό είναι αφιερωμένες οι τέσσερις μουσικές βραδιές, με τίτλο τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις…», που διοργανώνει ηστις 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Η Δήμητρα Γαλάνη η οποία είχε την ιδέα του αφιερώματος και έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια, μαζί με την Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα, συνοδευόμενοι από δεκαμελές μουσικό σύνολο και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ, θα δώσουν νέα πνοή στα τραγούδια της Μαριανίνας Κριεζή.Δημιουργός σπάνιας ευαισθησίας, με βλέμμα ανήσυχο και παιχνιδιάρικο, με μια γραφή βαθιά θηλυκή, όχι τόσο ως ταυτότητα του καλλιτεχνικού της έργου, όσο ως τρόπο να αφουγκράζεται τον κόσμο. Τρυφερά, ειρωνικά, με λεπτότητα, με επιμονή στο συναίσθημα και στις μικρές λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες, με μια ματιά καθαρή, άλλες φορές σκανδαλιάρικη, αλλά πάντοτε με μια ελευθερία που δεν χάθηκε ποτέ. Η γλώσσα στα χέρια της γινόταν παιχνίδι, τραγούδι, παρατήρηση και υπαινιγμός. Βρίσκοντας ποίηση εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν μόνο την καθημερινότητα, η Κριεζή μπορούσε να μετατρέψει το ασήμαντο σε πολύτιμο και ουσιαστικό.Στίχοι που έγιναν αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, θεατρικά κείμενα για τις επιθεωρήσεις της Ελεύθερης Σκηνής, ραδιοφωνικές εκπομπές και μια αδιάκοπη πίστη στη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης συνθέτουν την πολύπλευρη ταυτότητα της δημιουργού και το ευρύ δημιουργικό της ψηφιδωτό. Το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τη θρυλική «Λιλιπούπολη», εκεί όπου η παιδική φαντασία συνάντησε την ποίηση, τη μουσική και το τραγούδι.Η Κριεζή όμως δεν έγραψε ποτέ μόνο για παιδιά. Έγραψε για όσους θέλουν να συγκινούνται, να γελούν, να θυμούνται, να αντιστέκονται στη σοβαροφάνεια και στον κυνισμό και να συνεχίζουν να κλείνουν το μάτι στον μικρό τους εαυτό, όπως ακριβώς συνέβαινε και με τη «Λιλιπούπολη», την εκπομπή που ξεκίνησε να μεταδίδεται το 1977 και δημιούργησε ένα ραδιοφωνικό σύμπαν όπου η παιδική φαντασία συνυπήρχε με το χιούμορ, τη σάτιρα και τον σχολιασμό της πραγματικότητας. «Κάναμε ό,τι θέλαμε, παίζαμε ό,τι θέλαμε», θυμόταν η Κριεζή, αποτυπώνοντας το αίσθημα ελευθερίας που χαρακτήριζε εκείνη την εποχή δημιουργίας. Πίσω από την παιχνιδιάρικη γραφή της υπήρχε, άλλωστε, ένα οξύ και ανήσυχο βλέμμα απέναντι στο ελληνικό τραγούδι και στις συμβάσεις του.Πολύ πριν από τη «Λιλιπούπολη», η Κριεζή είχε ήδη ασχοληθεί με την ποίηση και τη λογοτεχνία, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε με την ίδια δημιουργική ελευθερία ανάμεσα στο θέατρο, το παιδικό βιβλίο, το ραδιόφωνο και τη στιχουργική. Η σχέση της με το ραδιόφωνο δεν περιορίστηκε στη «Λιλιπούπολη», καθώς υπήρξε παραγωγός σειράς εκπομπών στην Ελληνική Ραδιοφωνία, αντιμετωπίζοντας το μέσο ως έναν χώρο οικειότητας, φαντασίας και ελευθερίας.Παράλληλα, οι συνεργασίες της με συνθέτες όπως η Λένα Πλάτωνος, ο Νίκος Κυπουργός, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, ο Γιάννης Σπανός, ο Λάκης Παπαδόπουλος και ο Διονύσης Τσακνής δημιούργησαν έναν ξεχωριστό μικρόκοσμο στο ελληνικό τραγούδι – από το «Σαμποτάζ» έως τη «Σερενάτα», τα τραγούδια της αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από διαφορετικές γενιές.Γεννημένη στην Αθήνα το 1947, με καταγωγή από την Ύδρα, η Μαριανίνα Κριεζή μεγάλωσε στο Ψυχικό. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διακοσμητική – σκηνογραφία στα εργαστήρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, ενώ το 1969 έφυγε για το Παρίσι, όπου σπούδασε σχέδιο υφάσματος στην Ανώτατη Εθνική Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών. Η συνάντησή της με το Τρίτο Πρόγραμμα του Μάνου Χατζιδάκι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καλλιτεχνική της πορεία και την οδήγησε τελικά στο ραδιόφωνο, σε μια από τις πιο ξεχωριστές δημιουργικές διαδρομές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Η Μαριανίνα Κριεζή έφυγε από τη ζωή στις 6 Φεβρουαρίου 2022, αφήνοντας πίσω της ένα έργο πολύ μεγαλύτερο από τη Λιλιπούπολη με την οποία ταυτίστηκε, ένα έργο που παραμένει ανοιχτό, γεμάτο μικρές «εκπλήξεις» και εσωτερικές διαδρομές, όπως ακριβώς και η ίδια η γραφή της.