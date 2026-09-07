Αντί για λίρες τους έδωσε πέτρες και καλαμπόκια: 67χρονος στη Λαμία έστησε διπλή παγίδα στη σπείρα των «λογιστών με τον δορυφόρο της εφορίας»
Αντί για λίρες τους έδωσε πέτρες και καλαμπόκια: 67χρονος στη Λαμία έστησε διπλή παγίδα στη σπείρα των «λογιστών με τον δορυφόρο της εφορίας»
«Ψάχναμε γουρουνοπούλα και παλιοσίδερα» υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι - Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε ένοχους και τους τρεις συλληφθέντες
Το φιάσκο που έζησαν οι τρεις δράστες που προσπάθησαν να εξαπατήσουν 67χρονο σε χωριό της Λαμίας λέγοντας του για «δορυφόρους της εφορίας» αλλά αντ' αυτού βρέθηκαν με χειροπέδες, εκδικάστηκε τη Δευτέρα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.
Τα τρία άτομα που συνελήφθησαν, δύο άνδρες και μια γυναίκα, κάθισαν στο εδώλιο καθώς επιχείρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής να αποσπάσουν λεφτά και τιμαλφή από τον ηλικιωμένο, επιστρατεύοντας το εξωφρενικό σενάριο του «δορυφόρου της εφορίας» σύμφωνα με το LamiaReport.
Ο 67χρονος, όπως αναμεταδίδει το τοπικό μέσο, αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη και ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, προσποιήθηκε ότι πείστηκε. Ανέφερε στους δράστες ότι τοποθέτησε στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες (συνολικής αξίας άνω των 74.000 ευρώ), ενώ στην πραγματικότητα τη γέμισε με πέτρες και καλαμπόκια.
Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος έστησε διπλή παγίδα: αρχικά άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κάτω από ένα κυπαρίσσι, όπως του υπέδειξαν οι επίδοξοι κλέφτες. Όταν όμως οι δράστες επικοινώνησαν εκ νέου ζητώντας αλλαγή σημείου, τους ξεγέλασε υποστηρίζοντας ότι τη μετέφερε στη βρύση του κοιμητηρίου, χωρίς ο ίδιος να μετακινηθεί, οδηγώντας τους ουσιαστικά στα χέρια των αστυνομικών που είχαν ήδη περικυκλώσει την περιοχή.
Λίγο αργότερα, κοντά στη βρύση του νεκροταφείου, συνελήφθη πεζή και η 28χρονη συνεργός τους, η οποία είχε σταλεί να παραλάβει τη σακούλα, έχοντας στο κινητό της ενεργή πλοήγηση προς το κοιμητήριο.
Από την πλευρά της, η 28χρονη κατέθεσε ότι μετέβη στην περιοχή καθ' υπόδειξη τρίτου προσώπου για να παραλάβει φακέλους χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό τους, ισχυριζόμενη ότι έπεσε θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού (revenge porn).
Στον 34χρονο, που υποτίθεται ότι έψαχνε να φάει γουρουνόπουλα, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία, χωρίς αναστολή ή μετατροπή, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί απευθείας στη φυλακή. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας στο ενεργητικό του καταδίκες για ένοπλες ληστείες, εγκληματική οργάνωση και υποθέσεις όπλων.
Στον 43χρονο συνεπιβάτη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών με αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου. Η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως και η έφεση είχε αναστέλλουσα δύναμη.
Στην 28χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για απόπειρα απάτης, επίσης με αναγνώριση ελαφρυντικού, μετατροπή της ποινής προς 10 ευρώ ημερησίως και αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.
Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε τη δήμευση και κατάσχεση του πολυτελούς οχήματος, καθώς και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων.
Τα τρία άτομα που συνελήφθησαν, δύο άνδρες και μια γυναίκα, κάθισαν στο εδώλιο καθώς επιχείρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής να αποσπάσουν λεφτά και τιμαλφή από τον ηλικιωμένο, επιστρατεύοντας το εξωφρενικό σενάριο του «δορυφόρου της εφορίας» σύμφωνα με το LamiaReport.
Η διπλή παγίδα που έστησε ο ηλικιωμένοςΌλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο του 67χρονου, προσποιούμενος τον λογιστή. Με το πρόσχημα ότι «δορυφόρος της εφορίας» σκανάρει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία, ζήτησε από τον ηλικιωμένο να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τιμαλφή σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος.
Ο 67χρονος, όπως αναμεταδίδει το τοπικό μέσο, αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη και ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, προσποιήθηκε ότι πείστηκε. Ανέφερε στους δράστες ότι τοποθέτησε στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες (συνολικής αξίας άνω των 74.000 ευρώ), ενώ στην πραγματικότητα τη γέμισε με πέτρες και καλαμπόκια.
Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος έστησε διπλή παγίδα: αρχικά άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κάτω από ένα κυπαρίσσι, όπως του υπέδειξαν οι επίδοξοι κλέφτες. Όταν όμως οι δράστες επικοινώνησαν εκ νέου ζητώντας αλλαγή σημείου, τους ξεγέλασε υποστηρίζοντας ότι τη μετέφερε στη βρύση του κοιμητηρίου, χωρίς ο ίδιος να μετακινηθεί, οδηγώντας τους ουσιαστικά στα χέρια των αστυνομικών που είχαν ήδη περικυκλώσει την περιοχή.
Οι συλλήψειςΣτον χώρο που υπέδειξαν οι απατεώνες εντοπίστηκε ένα μαύρο Jeep με αθηναϊκές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες Ρομά, ηλικίας 34 και 43 ετών. Μόλις προσέγγισαν το κυπαρίσσι για να παραλάβουν τη σακούλα, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πλαστές πινακίδες πάνω από τις γνήσιες, ενώ στα κινητά τους βρέθηκαν αναζητήσεις στο Google Maps για το χωριό, την πλατεία και ξενοδοχεία της Λαμίας.
Λίγο αργότερα, κοντά στη βρύση του νεκροταφείου, συνελήφθη πεζή και η 28χρονη συνεργός τους, η οποία είχε σταλεί να παραλάβει τη σακούλα, έχοντας στο κινητό της ενεργή πλοήγηση προς το κοιμητήριο.
«Ψάχναμε γουρουνοπούλα και παλιοσίδερα»Ενώπιον του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Οι δύο άνδρες υποστήριξαν ότι ταξίδεψαν από την Αθήνα με προορισμό το Καρπενήσι για να βρουν αυτοκίνητα για σκραπ και παλιοσίδερα, καθώς και ότι βρέθηκαν στο χωριό αναζητώντας... γουρουνοπούλα.
Από την πλευρά της, η 28χρονη κατέθεσε ότι μετέβη στην περιοχή καθ' υπόδειξη τρίτου προσώπου για να παραλάβει φακέλους χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό τους, ισχυριζόμενη ότι έπεσε θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού (revenge porn).
Η απόφαση του ΑυτοφώρουΤο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορούμενους.
Στον 34χρονο, που υποτίθεται ότι έψαχνε να φάει γουρουνόπουλα, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία, χωρίς αναστολή ή μετατροπή, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί απευθείας στη φυλακή. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας στο ενεργητικό του καταδίκες για ένοπλες ληστείες, εγκληματική οργάνωση και υποθέσεις όπλων.
Στον 43χρονο συνεπιβάτη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών με αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου. Η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως και η έφεση είχε αναστέλλουσα δύναμη.
Στην 28χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για απόπειρα απάτης, επίσης με αναγνώριση ελαφρυντικού, μετατροπή της ποινής προς 10 ευρώ ημερησίως και αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.
Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε τη δήμευση και κατάσχεση του πολυτελούς οχήματος, καθώς και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων.
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