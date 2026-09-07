Όλα τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες για τα μέτρα της ΔΕΘ: Ακίνητα, συντάξεις, «κουμπαράς» για τους νέους, τέλος επιτηδεύματος και τεκμαρτό

Ολόκληρη στους εργαζομένους η μείωση των εισφορών, έως 4.000 ευρώ το όφελος από το τεκμαρτό και 270.000 νέοι δικαιούχοι στα 400 ευρώ – Τα τέσσερα κριτήρια του «συνεπούς» επαγγελματία, τα 500 ευρώ στο Δημόσιο και τα νέα όρια του «Σπίτι μου 3»