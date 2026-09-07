Τα 15 δευτερόλεπτα που άλλαξαν για πάντα την Αθήνα μέσα από 15 φωτογραφίες: 27 χρόνια από τον φονικό σεισμό του 1999

Σαν σήμερα το 1999 η Αθήνα βίωσε τη φονικότερη φυσική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας - 143 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 2.000 τραυματίστηκαν - Η πιο δραματική σελίδα του σεισμού γράφτηκε στο εργοστάσιο της Ρικομέξ