Ακυρώθηκε η αποψινή συναυλία της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά στο Κατράκειο: Κάναμε ένα βήμα πίσω, είπαν
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Καίτη Γαρμπή Διονύσης Σχοινάς Συναυλία Κατράκειο Κατράκειο Θέατρο

Ακυρώθηκε η αποψινή συναυλία της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά στο Κατράκειο: Κάναμε ένα βήμα πίσω, είπαν

Οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε, εξήγησε η τραγουδίστρια με ένα Instagram story

Ακυρώθηκε η αποψινή συναυλία της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά στο Κατράκειο: Κάναμε ένα βήμα πίσω, είπαν
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Την αποψινή τους συναυλία ακύρωσαν η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς στο Κατράκειο Θέατρο ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση. Όπως εξήγησαν οι συνθήκες της προετοιμασίας δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί το μεγάλο φινάλε που είχαν σχεδιάσει για την καλοκαιρινή περιοδεία τους «Με Εσένα Μόνο», με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να κάνουν «ένα βήμα πίσω».

Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για να ενημερώσει όσους σκόπευαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Σε ένα Instagram story, η Καίτη Γαρμπή έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μας, ο Διονύσης κι εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε αμέσως για την ακύρωση της συναυλίας. Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί, ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς, όμως οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εντέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε ήταν ελάχιστες. Έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω…».

Η τραγουδίστρια διαβεβαίωσε επίσης τον κόσμο ότι εκείνη και ο Διονύσης Σχοινάς θα επιστρέψουν με μια νέα εμφάνιση. όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ευχαριστώντας παράλληλα τους θαυμαστές για τη στήριξή τους. «Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε! Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας αγαπάμε! Διονύσης, Καίτη», κατέληξε.

Δείτε την ανάρτησή της

Ακυρώθηκε η αποψινή συναυλία της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά στο Κατράκειο: Κάναμε ένα βήμα πίσω, είπαν


Φωτογραφία: NDPPHOTO
13 ΣΧΟΛΙΑ

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