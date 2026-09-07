Φίλιππος Πλιάτσικας: Σκέφτηκα να τα παρατήσω, είχα ανοίξει πιτσαρία με τον αδελφό μου, δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα
Φίλιππος Πλιάτσικας: Σκέφτηκα να τα παρατήσω, είχα ανοίξει πιτσαρία με τον αδελφό μου, δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα
Δεν υπήρχαν χρήματα για σεφ, κράτησε 2-3 χρόνια, δεν ήξερα να σουρώνω τα μακαρόνια και τα έβαζα στο πιάτο με νερό, θυμήθηκε
Τα δύσκολα πρώτα χρόνια, όταν τίποτα δεν προμήνυε την επιτυχία των Πυξ Λαξ θυμήθηκε ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Ο μουσικός αποκάλυψε ότι, πριν γεμίσουν το ΟΑΚΑ, είχε στραφεί ακόμη και στην εστίαση, ανοίγοντας με τον αδερφό του μια πιτσαρία στην Αγίου Μελετίου. Όπως σημείωσε με χιούμορ, το εγχείρημα κράτησε λίγα χρόνια, με τους πελάτες να έρχονται κυρίως χάρη στη διαφήμιση, αλλά σπάνια να επιστρέφουν, αφού δεν είχε εμπειρία στη μαγειρική.
Ο Φίλιππος Πλιάτσικας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» με τον Μπάμπη Στόκα, το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε στο ανεπιτυχές εγχείρημά του. «Όταν ξεκινήσαμε ήταν μεγάλο το όνειρο αλλά δεν περιμέναμε ότι θα γεμίζαμε και το ΟΑΚΑ. Στην αρχή και οι δύο ήμασταν δύσκολα, εγώ έτσι κι αλλιώς, είχε ανοίξει πιτσαρία. Είχα πάρει άλλη κατεύθυνση. Ήταν στην Αγίου Μελετίου με τον αδελφό μου, δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα. Δεν υπήρχαν χρήματα για σεφ. Κράτησε 2-3 χρόνια. Δεν ήξερα να σουρώνω τα μακαρόνια και τα έβαζα στο πιάτο με νερό, αλλά ερχόντουσαν πελάτες γιατί μοιράζαμε πολλές κάρτες. Έτρωγε και δεν ξαναέτρωγε κάποιος. Είχαμε θράσος», περιέγραψε.
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Στην ίδια συνέντευξη, δήλωσε πως βλέπει μια απρόσμενη «επιστροφή» στη δεκαετία του 1990 μέσα από το κοινό των συναυλιών των Πυξ Λαξ. Σύμφωνα με το μέλος του συγκροτήματος όλο και περισσότεροι νέοι αγκαλιάζουν τραγούδια που γράφτηκαν πριν ακόμη γεννηθούν.
Ο μουσικός εξήγησε ότι η εικόνα των νέων να τραγουδούν και να αντιδρούν με τον ίδιο ενθουσιασμό που χαρακτήριζε το κοινό εκείνης της εποχής τον συγκινεί ιδιαίτερα, δίνοντάς του την αίσθηση ότι το κλίμα των συναυλιών μιας άλλης δεκαετίας έχει επιστρέψει.
Όπως είπε: «Ζούμε πάλι δεκαετία ’90. Γράφουν συγκλονιστικά. Εγώ κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο συγκλονίζομαι. Αλήθεια, συγκινούμαι. Η τρίχα φτάνει στο ταβάνι. Και λίγο πριν βγεις και στην ίδια τη συναυλία. Εδώ μιλάμε τώρα να παθαίνεις πλάκα. Δηλαδή βλέπεις πιτσιρικάδες που δεν είχαν γεννηθεί όταν γράφτηκαν τα τραγούδια και είναι σαν να ήταν στις συναυλίες του ’90. Σαν να έχει γίνει μια μεταφορά και να γνωρίζουν πώς συμπεριφέρονταν οι συνομήλικοί τους τότε».
Δείτε το βίντεο
Ο Φίλιππος Πλιάτσικας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» με τον Μπάμπη Στόκα, το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε στο ανεπιτυχές εγχείρημά του. «Όταν ξεκινήσαμε ήταν μεγάλο το όνειρο αλλά δεν περιμέναμε ότι θα γεμίζαμε και το ΟΑΚΑ. Στην αρχή και οι δύο ήμασταν δύσκολα, εγώ έτσι κι αλλιώς, είχε ανοίξει πιτσαρία. Είχα πάρει άλλη κατεύθυνση. Ήταν στην Αγίου Μελετίου με τον αδελφό μου, δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα. Δεν υπήρχαν χρήματα για σεφ. Κράτησε 2-3 χρόνια. Δεν ήξερα να σουρώνω τα μακαρόνια και τα έβαζα στο πιάτο με νερό, αλλά ερχόντουσαν πελάτες γιατί μοιράζαμε πολλές κάρτες. Έτρωγε και δεν ξαναέτρωγε κάποιος. Είχαμε θράσος», περιέγραψε.
Ακολουθεί το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, δήλωσε πως βλέπει μια απρόσμενη «επιστροφή» στη δεκαετία του 1990 μέσα από το κοινό των συναυλιών των Πυξ Λαξ. Σύμφωνα με το μέλος του συγκροτήματος όλο και περισσότεροι νέοι αγκαλιάζουν τραγούδια που γράφτηκαν πριν ακόμη γεννηθούν.
Ο μουσικός εξήγησε ότι η εικόνα των νέων να τραγουδούν και να αντιδρούν με τον ίδιο ενθουσιασμό που χαρακτήριζε το κοινό εκείνης της εποχής τον συγκινεί ιδιαίτερα, δίνοντάς του την αίσθηση ότι το κλίμα των συναυλιών μιας άλλης δεκαετίας έχει επιστρέψει.
Όπως είπε: «Ζούμε πάλι δεκαετία ’90. Γράφουν συγκλονιστικά. Εγώ κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο συγκλονίζομαι. Αλήθεια, συγκινούμαι. Η τρίχα φτάνει στο ταβάνι. Και λίγο πριν βγεις και στην ίδια τη συναυλία. Εδώ μιλάμε τώρα να παθαίνεις πλάκα. Δηλαδή βλέπεις πιτσιρικάδες που δεν είχαν γεννηθεί όταν γράφτηκαν τα τραγούδια και είναι σαν να ήταν στις συναυλίες του ’90. Σαν να έχει γίνει μια μεταφορά και να γνωρίζουν πώς συμπεριφέρονταν οι συνομήλικοί τους τότε».
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