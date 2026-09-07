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Ενας νεκρός και πέντε τραυματίες σε τροχαίο στον Πύργο: ΙΧ πήγε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό
Ενας νεκρός και πέντε τραυματίες σε τροχαίο στον Πύργο: ΙΧ πήγε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό
To θύμα είναι ποδηλάτης, ο οποίος ενεπλάκη στο τροχαίο και αρχικά είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο πολύ σοβαρά τραυματισμένος
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη διασταύρωση Λαμπετίου, στον Πύργο.
Σύμφωνα με το patrisnews.com, το θύμα είναι ποδηλάτης, ο οποίος ενεπλάκη στο τροχαίο και είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, υπέκυψε στα τραύματά του.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.
Στο περιστατικό ενεπλάκη και ο ποδηλάτης, με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε ή βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης.
Σύμφωνα με το patrisnews.com, το θύμα είναι ποδηλάτης, ο οποίος ενεπλάκη στο τροχαίο και είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, υπέκυψε στα τραύματά του.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.
Στο περιστατικό ενεπλάκη και ο ποδηλάτης, με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε ή βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης.
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