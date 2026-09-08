Τι κερδίζει ένα σπίτι από τη μόνωση ταράτσας και ποια σημεία της εφαρμογής κρίνουν αν θα αντέξει πέντε ή εικοσιπέντε χρόνια.
Γυμνή στη θάλασσα στα 60 της η Σάλμα Χάγιεκ: «Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου» της γράφουν, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη θάλασσα στα 60 της η Σάλμα Χάγιεκ: «Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου» της γράφουν, δείτε φωτογραφίες
«60 και ευγνώμων», έγραψε η Σάλμα Χάγιεκ στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram
Με μια... γυμνή βουτιά στη θάλασσα θέλησε να γιορτάσει τα 60α γενέθλιά της η Σάλμα Χάγιεκ.
Η διάσημη ηθοποιός, όπως φαίνεται στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μπήκε στη θάλασσα αφήνοντας στην άκρη τα ρούχα της.
Στη δεύτερη από τις φωτογραφίες που ανήρτησε λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά της στις 2 Σεπτεμβρίου, η Χάγιεκ ποζάρει με την πλάτη προς τον φακό, παίζοντας με τα μαλλιά της.
«60 και ευγνώμων», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών.
Πολλοί από τους σχολιαστές αποθέωσαν την ηθοποιό. «60 ετών και αγέραστη... Ο Χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου 😊» έγραψε ένας, «60 χρόνια γλυκύτητας, ταλέντου, χάρης και μιας ομορφιάς που λάμπει από μέσα προς τα έξω», έγραψε ένας άλλος, «60 χρόνια που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο φωτεινό απλώς και μόνο επειδή βρίσκεσαι σε αυτόν ❤️» πρόσθεσε ένας τρίτος.
Η διάσημη ηθοποιός, όπως φαίνεται στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μπήκε στη θάλασσα αφήνοντας στην άκρη τα ρούχα της.
Στη δεύτερη από τις φωτογραφίες που ανήρτησε λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά της στις 2 Σεπτεμβρίου, η Χάγιεκ ποζάρει με την πλάτη προς τον φακό, παίζοντας με τα μαλλιά της.
«60 και ευγνώμων», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών.
Πολλοί από τους σχολιαστές αποθέωσαν την ηθοποιό. «60 ετών και αγέραστη... Ο Χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου 😊» έγραψε ένας, «60 χρόνια γλυκύτητας, ταλέντου, χάρης και μιας ομορφιάς που λάμπει από μέσα προς τα έξω», έγραψε ένας άλλος, «60 χρόνια που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο φωτεινό απλώς και μόνο επειδή βρίσκεσαι σε αυτόν ❤️» πρόσθεσε ένας τρίτος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα