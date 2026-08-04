Αλεπού έκανε την εμφάνισή της στο κέντρο των Τρικάλων, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αλεπού Τρίκαλα

Αλεπού έκανε την εμφάνισή της στο κέντρο των Τρικάλων, δείτε βίντεο

Αφού περιπλανήθηκε για λίγα λεπτά στο ποτάμι, η αλεπού στη συνέχεια χάθηκε στα γύρω στενά

Αλεπού έκανε την εμφάνισή της στο κέντρο των Τρικάλων, δείτε βίντεο
Μια απρόσμενη τετράποδη επισκέπτρια έκανε την εμφάνισή της το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο των Τρικάλων και συγκεκριμένα στην οδό Ιακωβάκη, λίγα μέτρα από κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ο λόγος για μια αλεπού, η οποία, όπως φαίνεται στο βίντεο του trikalavoice.gr, έδειχνε ήρεμη.

Αλεπού βγήκε στο κέντρο των Τρικάλων


Αφού περιπλανήθηκε για λίγα λεπτά στο ποτάμι, η αλεπού στη συνέχεια χάθηκε στα γύρω στενά.

Η εμφάνιση αλεπούδων μέσα στον αστικό ιστό δεν αποτελεί πλέον σπάνιο φαινόμενο καθώς αναζητούν τροφή με τους ειδικούς να σημειώνουν ότι σε περίπτωση συνάντησης με άγριο ζώο, οι πολίτες θα πρέπει να διατηρούν την ψυχραιμία τους, να μην επιχειρούν να το πλησιάσουν ή να το ταΐσουν και να του αφήνουν τον απαραίτητο χώρο ώστε να απομακρυνθεί μόνο του.

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