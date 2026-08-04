Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Αλεπού έκανε την εμφάνισή της στο κέντρο των Τρικάλων, δείτε βίντεο
Αλεπού έκανε την εμφάνισή της στο κέντρο των Τρικάλων, δείτε βίντεο
Αφού περιπλανήθηκε για λίγα λεπτά στο ποτάμι, η αλεπού στη συνέχεια χάθηκε στα γύρω στενά
Μια απρόσμενη τετράποδη επισκέπτρια έκανε την εμφάνισή της το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο των Τρικάλων και συγκεκριμένα στην οδό Ιακωβάκη, λίγα μέτρα από κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Ο λόγος για μια αλεπού, η οποία, όπως φαίνεται στο βίντεο του trikalavoice.gr, έδειχνε ήρεμη.
Αφού περιπλανήθηκε για λίγα λεπτά στο ποτάμι, η αλεπού στη συνέχεια χάθηκε στα γύρω στενά.
Η εμφάνιση αλεπούδων μέσα στον αστικό ιστό δεν αποτελεί πλέον σπάνιο φαινόμενο καθώς αναζητούν τροφή με τους ειδικούς να σημειώνουν ότι σε περίπτωση συνάντησης με άγριο ζώο, οι πολίτες θα πρέπει να διατηρούν την ψυχραιμία τους, να μην επιχειρούν να το πλησιάσουν ή να το ταΐσουν και να του αφήνουν τον απαραίτητο χώρο ώστε να απομακρυνθεί μόνο του.
Ο λόγος για μια αλεπού, η οποία, όπως φαίνεται στο βίντεο του trikalavoice.gr, έδειχνε ήρεμη.
Αφού περιπλανήθηκε για λίγα λεπτά στο ποτάμι, η αλεπού στη συνέχεια χάθηκε στα γύρω στενά.
Η εμφάνιση αλεπούδων μέσα στον αστικό ιστό δεν αποτελεί πλέον σπάνιο φαινόμενο καθώς αναζητούν τροφή με τους ειδικούς να σημειώνουν ότι σε περίπτωση συνάντησης με άγριο ζώο, οι πολίτες θα πρέπει να διατηρούν την ψυχραιμία τους, να μην επιχειρούν να το πλησιάσουν ή να το ταΐσουν και να του αφήνουν τον απαραίτητο χώρο ώστε να απομακρυνθεί μόνο του.
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