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Το μήκος αυτού του μέρους του σώματος μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο διαβήτη
Το μήκος αυτού του μέρους του σώματος μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο διαβήτη
Νέο διαδικτυακό εργαλείο, που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, εκτιμά τον κίνδυνο για προδιαβήτη και διαβήτη τύπου 2 μέσα από 7 απλές μετρήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το μήκος του μηριαίου οστού
Μπορεί το μήκος του μηριαίου οστού να αποκαλύψει αν κάποιος κινδυνεύει να εμφανίσει διαβήτη τύπου 2; Αν και η σύνδεση μοιάζει απρόσμενη, αυτή είναι μία από τις βασικές παραμέτρους που αξιοποιεί ένα νέο διαδικτυακό τεστ, το οποίο σχεδιάστηκε για να εντοπίζει ανθρώπους με προδιαβήτη ή αδιάγνωστη νόσο.
Το νέο εργαλείο ονομάζεται MEDWACS και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, χωρίς αιματολογικές εξετάσεις. Βασίζεται σε 7 απλές πληροφορίες και μετρήσεις, όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος, η αρτηριακή πίεση και το μήκος του μηρού. Στόχος του δεν είναι να αντικαταστήσει την ιατρική διάγνωση, αλλά να εντοπίσει όσους έχουν αυξημένο κίνδυνο και να τους παρακινήσει να απευθυνθούν σε γιατρό για εξέταση αίματος.
«Ο διαβήτης τύπου 2 διαγιγνώσκεται εύκολα με μια εξέταση αίματος. Αν, όμως, κάποιος δεν υποψιάζεται ότι πάσχει, δεν θα πάει στον γιατρό για να την κάνει. Ένα διαδικτυακό τεστ στο σπίτι μπορεί να τον ενθαρρύνει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια», εξηγεί ο Daniel Yoo, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο DTU Sustain και βασικός συντελεστής της ανάπτυξης του εργαλείου.
Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα υγείας που είχαν συγκεντρωθεί επί 30 χρόνια στο πλαίσιο μιας αμερικανικής έρευνας. Από σχεδόν 3.700 πιθανούς δείκτες, οι επιστήμονες επέλεξαν επτά παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να υπολογιστούν στο σπίτι με τη βοήθεια μιας μεζούρας, μιας ζυγαριάς και ενός πιεσόμετρου.
Στη συνέχεια, το εργαλείο δοκιμάστηκε σε πληθυσμούς από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο Journal of Clinical Epidemiology, κατάφερε να εντοπίσει με υψηλή ακρίβεια ανθρώπους με προδιαβήτη ή μη διαγνωσμένο διαβήτη τύπου 2, παρουσιάζοντας αντίστοιχη ή και καλύτερη απόδοση από άλλες αναγνωρισμένες μεθόδους εκτίμησης κινδύνου.
«Το νέο εργαλείο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα συμβολή και είναι ενθαρρυντικό ότι έχει επικυρωθεί σε διαφορετικούς πληθυσμούς», επισημαίνει η Tanja Thybo, επικεφαλής Έρευνας και Γνώσης της Δανικής Ένωσης Διαβήτη.
«Το μήκος του μηριαίου οστού αποτελεί ένδειξη της διατροφικής κατάστασης στα πρώτα χρόνια της ζωής. Η ανεπαρκής διατροφή στην παιδική ηλικία μπορεί να περιορίσει ελαφρώς την ανάπτυξη των οστών και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη δεκαετίες αργότερα», εξηγεί ο Δρ. Maggiore.
Επιπλέον, στους μηρούς βρίσκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες μυϊκές ομάδες του ανθρώπινου σώματος, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην απορρόφηση της γλυκόζης από το αίμα. «Μικρότερα πόδια μπορεί να σημαίνουν μικρότερη μυϊκή μάζα για την απορρόφηση του σακχάρου, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη», προσθέτει ο ειδικός.
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τέτοιου είδους τεστ δεν προσφέρουν διάγνωση. Μπορούν, όμως, να λειτουργήσουν ως ένα πρώτο προειδοποιητικό σήμα, οδηγώντας περισσότερους ανθρώπους στον γιατρό πριν εμφανιστούν οι σοβαρές συνέπειες της νόσου.
Το νέο εργαλείο ονομάζεται MEDWACS και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, χωρίς αιματολογικές εξετάσεις. Βασίζεται σε 7 απλές πληροφορίες και μετρήσεις, όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος, η αρτηριακή πίεση και το μήκος του μηρού. Στόχος του δεν είναι να αντικαταστήσει την ιατρική διάγνωση, αλλά να εντοπίσει όσους έχουν αυξημένο κίνδυνο και να τους παρακινήσει να απευθυνθούν σε γιατρό για εξέταση αίματος.
«Ο διαβήτης τύπου 2 διαγιγνώσκεται εύκολα με μια εξέταση αίματος. Αν, όμως, κάποιος δεν υποψιάζεται ότι πάσχει, δεν θα πάει στον γιατρό για να την κάνει. Ένα διαδικτυακό τεστ στο σπίτι μπορεί να τον ενθαρρύνει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια», εξηγεί ο Daniel Yoo, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο DTU Sustain και βασικός συντελεστής της ανάπτυξης του εργαλείου.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των ερευνητώνΤο MEDWACS αναπτύχθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης από ερευνητές του Technical University of Denmark και τον Ιταλό νεφρολόγο Umberto Maggiore, ο οποίος ειδικεύεται στις νεφρικές παθήσεις, μία από τις συχνότερες επιπλοκές του διαβήτη.
Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα υγείας που είχαν συγκεντρωθεί επί 30 χρόνια στο πλαίσιο μιας αμερικανικής έρευνας. Από σχεδόν 3.700 πιθανούς δείκτες, οι επιστήμονες επέλεξαν επτά παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να υπολογιστούν στο σπίτι με τη βοήθεια μιας μεζούρας, μιας ζυγαριάς και ενός πιεσόμετρου.
Στη συνέχεια, το εργαλείο δοκιμάστηκε σε πληθυσμούς από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο Journal of Clinical Epidemiology, κατάφερε να εντοπίσει με υψηλή ακρίβεια ανθρώπους με προδιαβήτη ή μη διαγνωσμένο διαβήτη τύπου 2, παρουσιάζοντας αντίστοιχη ή και καλύτερη απόδοση από άλλες αναγνωρισμένες μεθόδους εκτίμησης κινδύνου.
«Το νέο εργαλείο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα συμβολή και είναι ενθαρρυντικό ότι έχει επικυρωθεί σε διαφορετικούς πληθυσμούς», επισημαίνει η Tanja Thybo, επικεφαλής Έρευνας και Γνώσης της Δανικής Ένωσης Διαβήτη.
Γιατί έχει σημασία το μήκος του μηρούΗ πιο ασυνήθιστη παράμετρος του τεστ είναι σίγουρα το μήκος του μηρού. Οι ίδιοι οι ερευνητές παραδέχθηκαν ότι αρχικά αιφνιδιάστηκαν από το συγκεκριμένο εύρημα. Η εξήγηση, ωστόσο, συνδέεται τόσο με την ανάπτυξη του σώματος κατά την παιδική ηλικία όσο και με τον ρόλο της μυϊκής μάζας στη ρύθμιση της γλυκόζης.
«Το μήκος του μηριαίου οστού αποτελεί ένδειξη της διατροφικής κατάστασης στα πρώτα χρόνια της ζωής. Η ανεπαρκής διατροφή στην παιδική ηλικία μπορεί να περιορίσει ελαφρώς την ανάπτυξη των οστών και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη δεκαετίες αργότερα», εξηγεί ο Δρ. Maggiore.
Επιπλέον, στους μηρούς βρίσκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες μυϊκές ομάδες του ανθρώπινου σώματος, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην απορρόφηση της γλυκόζης από το αίμα. «Μικρότερα πόδια μπορεί να σημαίνουν μικρότερη μυϊκή μάζα για την απορρόφηση του σακχάρου, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη», προσθέτει ο ειδικός.
Χρειάζεται επιβεβαίωση και σε άλλους πληθυσμούςΠαρότι το MEDWACS εμφάνισε καλά αποτελέσματα στις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι θα πρέπει να ελεγχθεί ξεχωριστά σε κάθε πληθυσμό πριν χρησιμοποιηθεί ευρέως. «Αφού το εργαλείο απέδωσε τόσο καλά σε δύο τόσο διαφορετικούς πληθυσμούς, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορεί να εντοπίζει και άλλους ανθρώπους με διαβήτη ή προδιαβήτη. Αυτό, όμως, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με νέες μελέτες», σημειώνει ο Daniel Yoo.
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τέτοιου είδους τεστ δεν προσφέρουν διάγνωση. Μπορούν, όμως, να λειτουργήσουν ως ένα πρώτο προειδοποιητικό σήμα, οδηγώντας περισσότερους ανθρώπους στον γιατρό πριν εμφανιστούν οι σοβαρές συνέπειες της νόσου.
Πηγή: ygeiamou.gr
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