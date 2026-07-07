Πόσο καλά ξέρουν διαχρονικούς στίχους από τα Ημισκούμπρια οι fans του συγκροτήματος; (vid.) – Η Allwyn τους υπέβαλε σε δοκιμασία και έχει την απάντηση

Η Πλατεία Νερού γέμισε με χιλιάδες fans κάθε ηλικίας, οι οποίοι τραγούδησαν μαζί με το θρυλικό συγκρότημα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που επιβεβαίωσε τη διαχρονική απήχησή τους.Η Allwyn, χορηγός του Release Athens Festival για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, έδωσε την ευκαιρία στους fans του συγκροτήματος να αποδείξουν πόσο πιστοί ακόλουθοι είναι, τεστάροντας τις γνώσεις τους σε στίχους που έχουν γίνει πια κλασσικοί.Δείτε το βίντεο:Πριν από την έναρξη του live, το κοινό είχε την ευκαιρία να διασκεδάσει στο ειδικά διαμορφωμένο karaoke booth της Allwyn, τραγουδώντας αγαπημένες επιτυχίες, ενώ παράλληλα απαθανάτισε τις στιγμές του στο ιδιαίτερο photobooth που βρισκόταν ακριβώς δίπλα για να κρατήσει τις αναμνήσεις ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου.Παράλληλα, στο ειδικό stand της Allwyn, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και να συμμετάσχουν σε ένα quiz κερδίζοντας αναμνηστικά δώρα.18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα