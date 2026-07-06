παρουσιάζει τη σειρά, η οποία φέρνει στον κόσμο του παιχνιδιού τέσσερα από τα πιο αναγνωρίσιμα οχήματα της αυτοκίνησης. Από την κλασικήκαι τηνμέχρι τοκαι το, η νέα σειρά απευθύνεται τόσο στους φίλους των αυτοκινήτων αλλά και σε όσους αγαπούν τις συλλεκτικές μινιατούρες.Η συλλογή περιλαμβάνει τέσσερα οχήματα που έχουν ξεχωρίσει για τον σχεδιασμό, τις επιδόσεις και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Κάθε μοντέλο αποδίδεται με τη χαρακτηριστική αισθητική της, συνδυάζοντας αναγνωρίσιμες σχεδιαστικές λεπτομέρειες με τη δημιουργικότητα και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν το brand.Τοεκπροσωπεί τον κόσμο της περιπέτειας και των off-road διαδρομών, ηαποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κλασικά σπορ αυτοκίνητα όλων των εποχών, ησυγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα supercars της σύγχρονης εποχής, ενώ τοπαραμένει συνδεδεμένο με την κουλούρα του ταξιδιού και της ελευθερίας.Η σειρά αναμένεται να εμπλουτιστεί τον Αύγουστο του 2026 με δύο ακόμα εμβληματικά μοντέλα: τοκαι. Οι νέες προσθήκες θα διευρύνουν τη συλλογή, αναδεικνύοντας τον δημιουργικό κόσμο τηςμέσα από μερικά από τα πιο δημοφιλή οχήματα στην ιστορία της αυτοκίνησης.Με προσεγμένο σχεδιασμό και έμφαση στη λεπτομέρεια, η σειράσυνδυάζει τον κόσμο της αυτοκίνησης με τη δημιουργικότητα της PLAYMOBIL, παρουσιάζοντας μοντέλα που μπορούν να βρουν θέση στο παιδικό δωμάτιο, στην βιβλιοθήκη ή πάνω στο γραφείο.PLAYMOBIL Collector Cars:Διαθέσιμα από τον Αύγουστο 2026: