Λουπίτα Νιόνγκο κατά... Ομήρου: Γιατί αφιέρωσες τόσο λίγο χρόνο στις γυναίκες; - Δείξε σεβασμό, της γράφουν στα social media
Λουπίτα Νιόνγκο κατά... Ομήρου: Γιατί αφιέρωσες τόσο λίγο χρόνο στις γυναίκες; - Δείξε σεβασμό, της γράφουν στα social media
Η ηθοποιός που στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν υποδύεται την Ωραία Ελένη τα έβαλε με τον Όμηρο - Δείτε το βίντεο
Αντιδράσεις προκάλεσε η ερώτηση που θα ήθελε να κάνει η Λουπίτα Νιόνγκο στον Όμηρο εάν είχε την ευκαιρία.
Η ηθοποιός, η οποία ενσαρκώνει τόσο την Ωραία Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα στην «Οδύσσεια» που σκηνοθετεί ο Κρίστοφερ Νόλαν, σε συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι Jake’s Takes στο YouTube με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο εξωτερικό, όταν της ζητήθηκε να πει τι θα ρωτούσε τον αρχαίο Έλληνα ποιητή, απάντησε με έντονο ύφος πως θα ήθελε να μάθει γιατί δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του.
Συγκεκριμένα, η Λουπίτα Νιόνγκο δήλωσε: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές;».
Δείτε το βίντεο στο 3:27
Πολλοί είναι εκείνοι που ακούγοντας την ερώτηση αυτή θεώρησαν πως ήταν άστοχη και πως η ηθοποιός ήταν αλαζονική, ενώ δεν παρέλειψαν να επισημάνουν πως η ίδια πριν δεχτεί να συμμετάσχει στην ταινία, δεν γνώριζε τίποτα για την Οδύσσεια, όπως είχε εξομολογηθεί.
Η Νιόνγκο είχε πει χαρακτηριστικά: «Πραγματικά δεν είχα ιδέα τι ήταν η "Οδύσσεια". Σκέφτηκα "Ωχ, δεν ξέρω απολύτως τίποτα γι' αυτό". Έτσι, ήταν ένα εντατικό μάθημα. Πήρα τα βιβλία και τα διάβασα αμέσως. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτή την ταινία για την εκπαίδευσή μου στην ελληνική μυθολογία».
Πριν από λίγο καιρό, μιλώντας στο DC Film Girl, η ηθοποιός είχε εξηγήσει πως η Οδύσσεια του Ομήρου είναι μία αφήγηση από αντρική ματιά: «Και όταν διαβάζεις την "Ιλιάδα" και την "Οδύσσεια", πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική γωνία των γυναικών», είχε αναφέρει, προσθέτοντας: «Η ιστορία αφηγείται από μια πολύ αρρενωπή οπτική γωνία. Αλλά αυτή η ταινία αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει πραγματικά τα πράγματα από τη γυναικεία οπτική γωνία. Και έτσι βλέπουμε στην Ελένη και την Κλυταιμνήστρα πώς αυτός ο πόλεμος έχει επηρεάσει και τις δύο».
Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν, στα social media έγραψαν μεταξύ άλλων: «Δεν ξέρει τίποτα για τη δυναμική των γυναικείων χαρακτήρων στον Όμηρο, δεν είχε ιδέα από Όμηρο και τώρα έχει άποψη», «Διάβασε ποτέ της κανένα βιβλίο;», «Κανείς δεν θα τη θυμάται ούτε μία μέρα μετά τον θάνατό της, ενώ όλοι διαβάζουν τον Όμηρο 3.000 χρόνια μετά, δείξε σεβασμό».
Η ηθοποιός, η οποία ενσαρκώνει τόσο την Ωραία Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα στην «Οδύσσεια» που σκηνοθετεί ο Κρίστοφερ Νόλαν, σε συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι Jake’s Takes στο YouTube με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο εξωτερικό, όταν της ζητήθηκε να πει τι θα ρωτούσε τον αρχαίο Έλληνα ποιητή, απάντησε με έντονο ύφος πως θα ήθελε να μάθει γιατί δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του.
Συγκεκριμένα, η Λουπίτα Νιόνγκο δήλωσε: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές;».
Δείτε το βίντεο στο 3:27
Πολλοί είναι εκείνοι που ακούγοντας την ερώτηση αυτή θεώρησαν πως ήταν άστοχη και πως η ηθοποιός ήταν αλαζονική, ενώ δεν παρέλειψαν να επισημάνουν πως η ίδια πριν δεχτεί να συμμετάσχει στην ταινία, δεν γνώριζε τίποτα για την Οδύσσεια, όπως είχε εξομολογηθεί.
Η Νιόνγκο είχε πει χαρακτηριστικά: «Πραγματικά δεν είχα ιδέα τι ήταν η "Οδύσσεια". Σκέφτηκα "Ωχ, δεν ξέρω απολύτως τίποτα γι' αυτό". Έτσι, ήταν ένα εντατικό μάθημα. Πήρα τα βιβλία και τα διάβασα αμέσως. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτή την ταινία για την εκπαίδευσή μου στην ελληνική μυθολογία».
Πριν από λίγο καιρό, μιλώντας στο DC Film Girl, η ηθοποιός είχε εξηγήσει πως η Οδύσσεια του Ομήρου είναι μία αφήγηση από αντρική ματιά: «Και όταν διαβάζεις την "Ιλιάδα" και την "Οδύσσεια", πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική γωνία των γυναικών», είχε αναφέρει, προσθέτοντας: «Η ιστορία αφηγείται από μια πολύ αρρενωπή οπτική γωνία. Αλλά αυτή η ταινία αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει πραγματικά τα πράγματα από τη γυναικεία οπτική γωνία. Και έτσι βλέπουμε στην Ελένη και την Κλυταιμνήστρα πώς αυτός ο πόλεμος έχει επηρεάσει και τις δύο».
Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν, στα social media έγραψαν μεταξύ άλλων: «Δεν ξέρει τίποτα για τη δυναμική των γυναικείων χαρακτήρων στον Όμηρο, δεν είχε ιδέα από Όμηρο και τώρα έχει άποψη», «Διάβασε ποτέ της κανένα βιβλίο;», «Κανείς δεν θα τη θυμάται ούτε μία μέρα μετά τον θάνατό της, ενώ όλοι διαβάζουν τον Όμηρο 3.000 χρόνια μετά, δείξε σεβασμό».
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